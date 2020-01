Cosy home: 5 правил для уюта в доме

Давно известно, что пещерные люди старались придать красоту своим жилищам. Для женщин 21 века задача создания комфорта родного дома стала одной главных. Любой хозяйке важно, чтобы домочадцы возвращались домой после трудовых будней с чувством радости, так как знают, что дома чистота и присутствует атмосфера тепла и счастья.

До того, как начать переделку жилых помещений, следует понять, что ни ультрасовременный ремонт, ни шикарная меблировка не придадут дому оригинальности. Детали – вот что важно для создания настроения всей квартиры.

Уютный интерьер определяют самодельные аксессуары, вышитые картины, хенд-мейд текстиль, оригинальные панно. Эти мелочи не оставят квартиру безликой, привнесут в интерьер необходимую «изюминку», которая наполнит комнаты «душой».

Рассмотрим некоторые правила, которые помогут устроить быт, навести порядок в жилище и подарить домашний уют.

Аксессуары из ткани – прекрасное начало обновлений интерьера. Текстиль обладает отличной способностью создавать в комнате то или иное настроение, не проводя при этом ремонта. С помощью новых штор помещения можно заметно изменить, придав им уютный облик, это же касается любой мягкой драпировки.

Шторы со множеством складок, воланов или оборок смотрятся очень мило. Ламбрекены придадут помещению вид обустроенности.

Пледы, наброшенные на мягкую мебель, также привнесут нотки комфорта в пространство. Приятные на ощупь ткани создадут умиротворенность в комнате. Лучше выбирать приглушенные оттенки тканей, поскольку яркие цвета могут «резать» глаза и создавать ощущение агрессии. Обстановка же должна расслабляюще действовать на жильцов квартиры и их гостей, настраивая на непринужденное общение.

Насыщенного цвета могут быть небрежно раскиданные диванные подушки. Они будут яркой точкой, привлекающей внимание, и станут сосредоточением уюта в доме. Все мягкие предметы, от плюшевого зайца до ковра с крупным ворсом, создают чувство покоя.

Ковер не последний элемент в списке вещиц для уюта. Если пол застелен красивым ковром, не лишним будет добавить убранству дома другие коврики, только уже ярких расцветок. Постелить их можно, например, в коридоре или ванной, перед входом на кухню или комнату для гостей. Цветные половички разбавят интерьер, придадут ему индивидуальность, а также позволят ходить по дому босиком.

Еще один вариант использования текстиля – чехлы для стульев. Важно выбрать максимально подходящую для интерьера фактуру ткани. Любой строгий дизайн оживет благодаря стульям, на которые надеты чехлы с красивым бантом сзади. Для стилей Прованс, кантри, шебби придумать чехлы очень просто: это могут быть накидки из мешковины с вышитым узором.

Преображению квартиры поможет игра с освещением. Комната может иметь сразу несколько светильников разного вида. К примеру, точечные лампы, торшеры, уютные бра разольют в пространстве мягкий свет. Настенные бра привнесут комфорт даже в такие темные места дома, как коридор.

Легкость дыхания обеспечат комнатные растения. Разбить зеленый уголок можно на полу, подоконнике, полках. Интересно будут выглядеть растения с разными формами листьев. Растения в интерьере сделают пространство спокойнее, хозяевам подарят радость. Но стоит помнить, что использование идеи с растениями в горшках подойдет только тем, кто любит ухаживать за цветами.

О роли самодельных аксессуаров уже было сказано выше. Домашний интерьер получается наиболее комфортным при обращении к деревенскому стилю, для которого характерны hand-made украшения. В этом стилевом направлении используется все, что выполнено руками человека, а не изготовлено на заводах.

Корзины, плетеные половики, вышитые изображения, домотканые скатерти, посуда из глины, статуэтки, шкатулки, свечи, вазы – все это как нельзя лучше впишется в интерьер. Чем больше предметов сделано в доме своими руками, тем стильнее и приятнее выглядит жилище.

Рамки с фотографиями уже долгое время используются декораторами. Рамки можно сколотить и покрасить самим, а можно приобрести готовые, выполненные в одной стилистике. В зависимости от стиля помещения, рамки декорируют по-разному.

Например, в соответствии с морским стилем их украшают песком, галькой или ракушками, для деревенского — делают аппликации из высушенных растений, в угоду классическому — красят в строгие цвета.

Вазы служат отличным украшением не только букета цветов, но и всего жилого помещения. Минималистичный стиль использует прозрачные вазы, чтобы было видно содержимое сосуда. Заполняют емкости чем угодно: от мелких фруктов до небольших камешков или бусин. Ставят вазы на столики или полки.

Для более романтичных стилей подходят вазы с цветочными принтами. Альтернативой привычным вазам могут выступать керамические чайники или высокие бокалы.

Этот предмет в сознании многих людей напрямую соотносится со словом «уют». И действительно, даже в маленькой квартирке домашний комфорт подарит если не настоящий камин в интерьере, то электрический. Потрескивание дров и отблески пламени соберут возле камина всю семью на домашнее чаепитие.

Обладателям просторных комнат, напоминающих дворцовые залы, часто кажется, что о комфорте можно забыть. Уют в доме, интерьеры которого очень просторны, спасут ширмы или перегородки. Зрительно они разделят пространство на несколько зон, с которыми будет просто работать и добавлять в них те или иные элементы уюта.

На настроение человека значительно влияют цвета, которые его окружают. Оттенки красного и фиолетового не лучшим образом действуют на нервную систему, снижают уровень работоспособности.

Самый лучший цвет — желтый. Он успокаивает нервы, положительно влияет на настроение. Увеличивают работоспособность голубой и зеленый.

С помощью нужных цветов интерьера можно визуально изменить пропорции помещения. Светлые цвета с холодным подтоном (нежно-голубые, зеленовато-бирюзовые) словно отдаляют стены. Теплые оттенки зрительно приближают стены. Для небольшого пространства лучшей идеи, чем окрасить его в светлые оттенки, не найти.

Рисунок на обоях не менее важен. Чем он меньше, тем шире кажется пространство. Аккуратно стоит подходить к выбору обоев с полосками. Вертикальные полосы сделают комнаты выше, горизонтальные – существенно ниже.

По мнению дизайнеров, большинство людей считают привлекательным тот дом, при декоре которого применялись естественные материалы. Многочисленные идеи обустройства жилища так или иначе связаны с использованием дерева, хлопка, натуральной шерсти или шелка, мешковины, кожи или горных пород.

В этом отношении стиль хай-тек проигрывает стилю кантри, который очень естественен. Именно поэтому многие, украшая свой дом, обращаются к теплым натуральным материалам, а не холодным, таким как стекло или металл.

Все эти правила не будут работать, если в квартире грязно. Влажную уборку стоит проводить каждую неделю, а убирать вещи на свои места – каждый день. Если нет времени или вы не любите это делать, закажите услугу по уборке квартир. В этом вам поможет Лидер Услуг – сервис по подбору частных мастеров. И тогда в доме будет всегда чисто и уютно, а вам останется только поддерживать порядок между уборками и наслаждаться любимыми делами и общением с близкими.

Эти и многие другие идеи помогут создать дому комфортный вид. Гости будут восхищаться необыкновенным уютом квартиры, а домочадцы узнают, что такое настоящий домашний очаг.

