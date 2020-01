«Я в домике» — этой фразой мы в детстве прятались от проблем. Теперь это взрослая жизнь, и чтобы убежать от стресса, нужно сделать своё жильё уютным и приятным для отдыха. Как создать комфортную обстановку в квартире или доме, рассказала дизайнер Елизавета Полтанова из архитектурного бюро CNTR Architects.

Вечером выключите основное освещение и используйте дополнительный мягкий свет. Для этого подойдут лампа и торшер с лампочками тёплого свечения. При таком освещении предметы интерьера становятся мягче. Тёплый свет не помешает смотреть телевизор и будет достаточен для того, чтобы читать книгу.

Романтичную обстановку можно создать с помощью гирлянд. Выбирайте не те, что обычно вешают на ёлку, а нейтральные, светлых тонов.

Она будет хорошо смотреться на спинке кровати, шторах или подоконнике.

Как понять, что такое холодное и тёплое освещение? Посмотрите на цвет горящей лампочки. Жёлтый – тёплый, около 3000 кельвинов, холодный белый – около 5000 кельвинов. Чем выше показатель, тем холоднее свет. Цветовая температура свечи – 1850 К.

Попробуйте добавить мягкие вещи: плед, подушки или пушистый ковёр. Их можно вписать в любой интерьер, даже самый грубый.

Эти вещи хороши тем, что их можно применять по назначению, а не просто любоваться видом.

Поставьте несколько растений на стол или сделайте этажерку. Если вам некогда ухаживать за цветами, обратите внимание на неприхотливые растения.

Например, хамедорея может жить без света, а суккуленты требуют полива только раз в неделю.

Другие простые в уходе растения:

Если вы совсем не хотите заморачиваться, можно поставить живые срезанные цветы.

Керамическая посуда и предметы интерьера ручной лепки способны добавить уюта. Особенность керамики в том, что она не имеет идеального рисунка, что подчёркивает её индивидуальность. Купить эксклюзивные варианты можно в Instagram. Маленькие мастерские аккуратны к каждому изделию, что особенно приятно.

Другой вариант – сходить на мастер-класс по лепке из глины. Так вы сможете за 1 урок своими руками сделать керамическое украшение или посуду.

Отреставрируйте комод бабушки или стол, передающийся из поколения в поколение. Одна такая вещь может стать ключевым элементом интерьера. Если у вас нет такого предмета мебели, вы сможете купить его в винтажных лавках, магазинах или у коллекционеров.

Альтернативный способ – приобрести современную мебель и использовать наждачную бумагу, чтобы снять слой краски и искусственно придать вещи старины.

Набор постельного белья лучше брать в белом цвете. Если базовый комплект у вас уже есть, можете переходить к более смелым ярким цветам. Также экспериментировать можно с текстурами. Уютно смотрится одеяло, выглядывающее из-под пледа: вы можете оформить так любое покрывало, независимо от толщины и плотности. Зимой рекомендую попробовать мягкое флисовое постельное бельё.

Если у вас лёгкие льняные шторы, подумайте о том, чтобы сменить их на любые тяжёлые с тёплой подкладкой.

Можно рассмотреть жаккардовую ткань или синтепон в качестве подклада. Так помещение станет более тёплым за счёт изоляции комнаты плотной тканью.

Бескаркасные пуфы создают непринуждённую атмосферу. Удобные сидения располагают к расслаблению и отдыху, в отличии от более жёстких линий, характерных для традиционных вариантов рассадки.

Чтобы создать уголок для чтения, можно использовать стул с лампой, лоджию или широкий подоконник. Добавьте в уголок подушки, стёганое одеяло или плед. Возьмите с собой горячий чай.

Это уютное место будет дополнительно стимулировать вас на чтение той самой книги, которая давно лежит на полке. На новом месте можно не только читать, но и листать глянцевый журнал или смотреть на планшете сериал.

В одном из проектов частного дома я сделала подвешенное кресло — бабл для зоны релакса. Внутри такого кресла создаётся эффект защищённости, поэтому с книгой там особенно приятно проводить время.

В плетёные из джута или трикотажа корзины можно сложить детские игрушки, бельё или одежду. Если вам нужно быстро убраться дома, используйте корзину как временное место для хранения. Когда будет время, возьмите корзинку в руки и разнесите все предметы на места.

Для того, чтобы распространить аромат по дому, часто используют свечи. Я рекомендую заменить их на эфирные масла. Они помогают поддерживать иммунную систему в тонусе. Лучше всего с распространением ароматов по комнате справится увлажнитель воздуха.

Вот некоторые сочетания масел, которые подойдут для зимы и осени:

Можно окунуть бамбуковые палочки в масло, перевернуть их ароматной стороной вверх и поставить в вазу. Эффекта хватит на несколько часов.

Если у вас есть ребёнок, племянник или маленькая сестра, не выбрасывайте их творения. Милые вещи, созданные детьми, способны украсить любой уголок в доме.

Например, вы можете сделать глубокие рамки, куда будете складывать рисунки и поделки. Другой вариант: укрепить леску на стене, а на неё развешивать рисунки, прицепив бельевыми прищепками. Также работы можно разместить на магнитных досках, вешалках, клипборде или рейках.

С помощью этих советов вы сможете самостоятельно сделать пространство более уютным и комфортным. Тогда приходить домой будет всегда приятно не только вам, но и всем домашним.

