Минимализм в интерьере набирает популярность. Люди предпочитают избавляться от хлама и лишних предметов. Мышление минимализма дает неоспоримые преимущества. Во-первых, отказываясь от лишнего вы помогаете миру. Во-вторых, минимализм помогает прояснить сознание и сконцентрироваться. Давайте посмотрим, как минимализм выглядит в интерьере квартиры.

Минимализм – дитя XX века. Это направление в искусстве возникло как протест против вычурности, помпезности, прихотливости модернистских творений. Функциональность, простота, качество – вот что легло в основу нового стиля в дизайне и архитектуре. В нем нашли воплощение идеи тысячелетней японской философии – жить просто, избегать ненужного, сосредоточиться на важном.

Стиль минимализм в интерьере – это умонастроение современных людей, уставших от хаоса окружающего мира. Однако это не манифест самоотречения, а умение не обременять себя несущественным.

Минимализм в интерьере подразумевает открытые зоны, гладкие поверхности, простые геометрические формы, чистые линии, сдержанные краски. Это дорого, но просто. Строго, но смело.

Главное послание – ничего лишнего, ничего случайного, ничего неестественного. Живи проще. Наслаждайся свободой. В минималистичном дизайне пространство, объекты и освещение играют одинаково значимые роли, а лаконичные детали подчеркивают индивидуальность.

Обязательными и узнаваемыми чертами стиля минимализм в интерьере являются:

Открытое пространство – ключевой фактор в минималистском интерьере. Но если его не сбалансировать оттенками, формой, текстурами, то дизайн может показаться холодным и неприветливым, выхолощенным.

Визуальный баланс ­– один из ключевых компонентов минималистского дизайна. Симметричные решения применяют в планировке мебели и декора, при планировании цветовых схем и размещении источников света.

Но динамику, сминающую ощущение искусственности, унифицированности и скованности, придающую интерьеру глубину и аутентичность, дает асимметрия.

К ней можно прийти, изменяя форму, цвет или количество предметов меблировки или мелких деталей оформления, нарушая их визуальный вес по отношению к центральной линии.

Минимализм требует использовать в отделке либо натуральные материалы, либо искусственные, но так правдиво имитирующие первые, что заметить разницу практически невозможно.

Среди самых распространенных:

Стены могут быть не только образцово отштукатурены, но и демонстрировать ровную кирпичную кладку или фактурный камень.

При конструировании пола необходимо помнить, что для апартаментов с открытой планировкой нужна единая конструкция, без порожков.

Двери и фурнитура на них не должны привлекать внимания. Они гладкие, геометричные, однотонно окрашены или выполнены из древесного массива.

Минимализм в интерьере сильно зависит от света. Вот почему окна следует сделать максимально высокими и широкими, стекла вставить в простые гладкие прямоугольные рамы и ни в коем случае не вешать тюль с суетливым рисунком или помпезные шторы.

Прекрасный выбор – бамбуковые или деревянные жалюзи, легкие воздушные ткани без рисунка или со строгим геометрическим паттерном.

В минимализме сочетание простоты и функциональности – базовый принцип. А поскольку большую часть композиции составляют предметы интерьера, то от них требуется выполнять сразу несколько задач, при этом оставаясь строгими и лаконичными.

Каждая вещь должна иметь целостное решение, то есть потенциально способна стоять посреди комнаты в гордом одиночестве.

От мебели требуются гладкие, плавные линии, классические формы, которые помогают поддерживать ощущение свободы и простора, характерное для данного веяния.

Раскладной диван, раскидное кресло, встроенные шкафы, откидные рабочие столы – всем им найдется место в этом дизайне интерьера квартиры.

Минимализм диктует и предпочтительные материалы: дерево, стекло, кожа, латунь, натуральные ткани. Последние могут быть нарочито грубыми, чтобы еще раз подчеркнуть естественность и отказ от наносного лоска.

Белый, как основной цвет, в своих мягких оттенках – вот ключевой персонаж минималистического интерьера. Он эталонно адаптируется к любому помещению, легко комбинируется с многими акцентными цветами, буквально из ничего создает простор и воздух.

Взяв за основу серую краску, вы достигнете большей теплоты в атмосфере, уютного, расслабляющего эффекта, особенно если будете сочетать ее с желтым или винтажным розовым.

Строгий черный, который дизайнеры не сразу осмелились взять в качестве ведущего, – элегантен и строг. Прибегая к нему концентрировано – на акцентной стене, в напольной плитке, выбрав черную мебель, – можно достичь невероятного ощущения цельности и силы.

Интерьер дома в русле минимализма, от прихожей до спальни, включая общие зоны, должен быть решен не более чем в трех цветах на комнату.

Избыток тонов здесь под запретом, но скука и монотонность тоже не приветствуется. К основному тону подбирают дополнительные, из нейтральных оттенков, а для того, чтобы создать акцент, берут чистые, естественные цвета.

Это могут быть:

Контраст позволяет убранству не «расплываться», не усыплять монотонностью, дает динамику.

Важность правильного освещения в минимализме сложно переоценить. Источники света должны располагаться так, чтобы создавать доступное и безопасное жилище, в котором легко ориентироваться и перемещаться.

Встраиваемые потолочные светильники способны решить проблему верхнего освещения, а торшеры, бра, споты, точечные светильники, размещенные над различными рабочими областями, такими как кухонные стойки, туалетные столики, прикроватные тумбочки – взять на себя заботу о функциональности этих зон.

Предпочтение следует отдать предметам с лаконичным дизайном и неброской фурнитурой из металла, стекла, лакированного пластика или дерева.

Для стиля характерны взвешенные аксессуары, способствующие общей эстетике интерьера. Именно они делают пространство личным, придают ему индивидуальность. Здесь неуместна коллекция милых безделушек, но любой простой объект способен стать центром внимания.

Гармония изящных линий ваз из цветного стекла или керамики, завораживающая сила зеркал, природная красота растений, мощный аккорд произведений искусства – все это помогает избежать ощущения нарочитой выставочности и «стерильности».

Объединение нескольких предметов в одном стиле или одного цвета способствует упорядоченности и одновременно служит смелой демонстрацией тонкого вкуса и жизненной философии.

Аксессуары – как раз та часть интерьеров в стиле минимализм, которую можно и нужно менять время от времени, согласуясь со своим настроением.

Для украшения стен берут крупные картины, монохромные фотографии или внушительные зеркала в простых рамках. Часы также способны вписаться в такой дизайн, если они созданы для того, чтобы показывать время, а не являют собой изыск фантазии декоратора.

Текстильные изделия – подушки, пледы, ковры, драпировки – смягчают холод гладких линий, создают комфортный уют. Здесь приветствуются разнообразные текстуры. Предпочтение – шелку, льну, мехам, шерсти. Из тканей в почете фетр, хлопок, мешковина, бархат.

Ковер может быть джутовым или из овчины, как дань природной простоте. Текстиль позволяет вносить в образ слои, но при этом у всех элементов должно быть нечто общее, визуально объединяющее – цвет, фактура, рисунок.

Кухням минимализм к лицу. Строгость, практичность, порядок, что может быть лучше? Предпочтение по-прежнему отдается натуральным материалам и простым формам, при этом в отделке часто используют хромированные детали и стекло.

Здесь особенно важен принцип, согласно которому каждой утвари – свое место, а многофункциональные системы хранения служат решению проблемы захламленности.

Встраиваемая техника, закрытые полки, ровные фасады, чистые поверхности, пол из натурального дерева или каменной плитки – вот несущие элементы, из которых складывается дизайн.

Спальня в минималистическом стиле – бесподобна. Функциональность требует, чтобы это было царство сна и все дизайнерские решения подчинены этой цели. Главный герой – низкая, широкая кровать на платформе.

Рядом с ней органично смотрятся практичные тумбочки, на которых или над которыми можно разместить прикроватные лампы. Вещи находятся во встраиваемых шкафах. Сдержанные, теплые оттенки привносят ощущение умиротворения и покоя.

В гостиной стиль проявляет себя в спокойной и комфортабельной атмосфере – простая удобная мебель, диваны и кресла с жесткими подлокотниками, умное освещение, небольшой функциональный журнальный столик.

Бытовая техника, к примеру телевизор – встроенная, скрывающаяся за панелями. Именно в гостиной размещают дорогие произведения искусства, созерцание которых приносит эстетическое удовольствие и умиротворение.

Поскольку в ванной комнате хранятся много мелких вещиц, решающее значение в планировании снова играют различные встроенные ящики, спрятанные от глаз полки и корзинки.

Каждый квадратный сантиметр обязан быть функциональным, но это не значит, что следует отказаться от любых элементов декора. Стоит пристрастно подойти к каждому атрибуту и выбрать особенные мыльницы, стаканы, вешалки для полотенец, дорогие и лаконичные.

Многие считают минимализм стилем, вовсе не подходящим для семей с детьми. А уж тем более для оформления комнат для милых, непоседливых крошек. Они ошибаются.

У детей есть не меньшая потребность в месте, где они могут отдохнуть от визуальной сумятицы, навязчивого ритма окружающей жизни.

Тщательно распланированная детская, оформленная в спокойных тонах, даст ребенку ощущение комфорта. Обязательные для направления системы хранения помогут наводить порядок. А выразить свое «я» маленький владелец комнаты сможет через акцентные аксессуары, которые только приветствуются в таком декоре.

Простота линий, надежность форм, натуральные материалы – это именно то, что следует предпочесть для дизайна детской и то, чем отличается минимализм.

Кабинет Стива Джобса был оформлен именно в этом духе. И это не случайность. Порядок и комфорт создают свободную от раздражителей зону, рационально организованное пространство, в котором ничто не отвлекает от работы.

Никаких громоздких столов и мягких стульев. Здесь приветствуются самые современные и эргономичные решения.

Минималистичная прихожая, как никакое другое место, нуждается в зеркалах. Одно или несколько, обязательно крупные и в простых рамах – они дадут коридору необходимый простор и освещенность.

Монохромная гамма придаст аккуратный и свежий вид, но для большого холла лучше подобрать темные оттенки.

Индивидуальный, как сшитый на заказ костюм, и утонченно простой, как односолодовый виски, минимализм великолепно подходит для перфекционистов, стремящихся освободить свой разум и мир вокруг себя от всего лишнего.

Их внимание к деталям, стремление к безукоризненности, завышенные требования к предметам окружения гармонично сочетаются с принципами стиля.

Это дизайн высококлассных профессионалов, эффективных и великолепно организованных, отличающихся системным подходом к жизни. В таком интерьере легко следовать плану, не увязая в крошечных деталях.

Минимализм ценят жители мегаполисов, уставшие от окружающей их суеты, несмолкающего пульса большого города, яркости и бесцеремонности индустриального окружения.

Это дизайн для тех, кто чувствует комфорт сбалансированной, чистой и интеллектуальной атмосферы. Творческие люди голосуют за минимализм потому, что он помогает выразить себя – изысканно и строго.

Современный минимализм как никогда близок к своим корням. По мере того как мир превращается в сплошную какофонию, человек все больше ищет покоя и безмятежности, внутренней свободы и равновесия. И здесь на помощь приходит японская философия, на которой и базируются принципы стиля. Кстати японский стиль в интерьере по сути минималистичен.

Среди множества входящих в нее идеалов, ведущими являются следующие концепции:

Ваби-саби учит поиску красоты в естественности, природных формах, легком несовершенстве, оставленном на предметах неумолимым временем. Именно ваби-саби минимализм обязан стремлением к асимметрии, так как согласно этому принципу подлинность дороже тщательной выверенности.

Ма – говорит об осмысленности пустоты, о том, что пространство – это не ничто, а потенциальная форма.

Мияби призывает стремиться к безупречному исполнению, без вычурности, абсурдности, вульгарности.

И, наконец, сейдзаку – состояние равновесия и гармонии, приходящее к человеку после медитации.

Принимая эти идеалы, современный минимализм становится единственным стилем, беспокоящимся не только о физическом, но и о психологическом благополучии своих поклонников.

Выбирая минимализм, вы получаете не просто дизайн дома, а стиль жизни. Здесь принцип «меньше значит больше», оборачивается тем, что вы выбираете больше пространства, больше комфорта, больше воздуха и свободы.

