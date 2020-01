Синий цвет в интерьере можно выгодно обыграть и удачно применить для создания уютной атмосферы. Важно понимать, что цвет влияет на психологическое состояние человека. Поэтому внедрять синий цвет в интерьере необходимо аккуратно, с учетом тона и сочетания синего с другими цветами. Если все сделать правильно, то у вас получится создать легкую и уютную атмосферу в своем доме.

Различные оттенки синевы считаются символикой умиротворения, творчества, покоя и отдыха. По фэн-шую такая цветовая гамма трактуется как женское начало и олицетворяет заботу, чувствительность и гармоничность.

Различные тона синего цвета в интерьере могут вызвать у людей ассоциации:

Сочетание синего различных оттенков с другими цветами создаст уникальную атмосферу.







Особенности комбинаций

К белому цвету подойдет любой оттенок синего. Способствует созданию легкости, прохлады и свежести. При использовании голубого оттенка создается ощущение физической прохлады. Рекомендуется использовать яркие аксессуары и точечные вкрапления алого, шоколадного или кофейного оттенков.

Нежно розовый сочетается с голубым, аналогично применяются их темные оттенки. Комбинация чаще применяется при оформлении детских комнат разнополых малышей.

Элегантность и благородство кроется в сочетании с коричневым. Подойдут все природные оттенки: какао, кожи, корицы.







Уютную и комфортную психологическую обстановку создает комбинация бежевого с холодным синим.







Нелегко сочетаются синие тона с зелеными. Несмотря на часто встречаемую комбинацию в природе, в помещении при неосторожности они могут слиться в единое пятно. Необходимо четкое обозначение границы или разная тональность.







Комбинация с черным создаст тяжелую обстановку, которая давит на психику. Спасти ситуацию может теплое освещение в комнате.







При сочетании с желтым необходимо учитывать тональность – комбинировать между собой холодные и теплые оттенки. Такой дизайн создает уютную обстановку.

Удачно смотрятся вместе приглушенные оттенки оранжевого цвета с ярким синим или голубым. Наиболее подходящие персиковые, янтарные, лососевые и тыквенные тона. Если использовать неоновый оранжевый, глаза быстро утомляются от окружающей атмосферы.







Приводит к возбуждению нервной системы красный и синий цвет в интерьере. Такая обстановка приносит беспокойство. Дополнительная глубина синего получится только при использовании красного оттенка точечным способом.

Строгий и элегантный дизайн получается при совмещении контрастных тонов синего и серого.







Стильно смотрятся с синим золото и серебро. Эффектные штрихи и изысканные акценты подчеркивают глубину темной синевы.

Необходимо с осторожностью применять синий цвет в интерьере, учитывая особенности:

Его можно использовать для интерьера любых помещений. Необходимо только подобрать правильно тональность и правильно расставить акценты, чтобы комната приобрела желаемый эффект.







Гостиная станет более притягательной и стильной благодаря синему декору в виде дивана, кресел, картины и других дизайнерских элементов.

Альтернативным вариантом черному дизайну кухни считается интерьер цвета индиго с белой отделкой.

Располагает к расслаблению и сну, дарит умиротворенность синяя спальня.

Идеально подойдет сочетание теплого голубого оттенка с яркими контрастными элементами для оформления детских комнат.







Если декорировать ванную комнату тематическим морским или бирюзовым, с легкостью можно погрузиться в данную атмосферу.

Чтобы синий цвет в интерьере не создавал угрюмую атмосферу и не затемнял углы комнаты, лучше использовать точечные потолочные светильники по периметру. Они создают рассеянное освещение. Вдоль стен комнаты можно расположить торшеры и бра, которые дополнят центральную люстру.







Различные сочетания цветов в интерьере с синим способствуют созданию тематического дизайна в комнате. Наиболее популярными считаются звездное небо, зима, морская тематика.







Люди, выбор которых остановился на этом цвете, часто устанавливают натяжные потолки в виде звездного неба или создают фальш-окна с имитацией неба. Иногда достаточно окрасить потолок и поклеить обои со звездами.







Свет и чистота будут царить в комнате с зимней тематикой.

