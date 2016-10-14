Сочетание цветов в интерьере дома и их влияние на человека

Фиолетовый цвет в интерьере

Сочетание цветов в интерьере дома является частью обстановки, которая нас окружает. Именно сочетание цветов в интерьере оказывает огромное влияние на наше сознание, настроение и работоспособность.

Если выбрать сочетание цветов в интерьере неправильно, то есть риск негативного влияния на личность. Как следствие, продуктивность может снизиться. Давайте разберемся, как цвета в интерьере влияют на человека, и как их сочетать правильно.

Сочетание цветов в интерьере

Цвет, как инструментарий здоровья

Практически все люди привыкли осязать и наблюдать цветовую палитру вокруг них только с помощью глаз. Однако уже давно доказано, что цветовая гамма влияет на человека полностью, затрагивая его тело, самочувствие и естественно здоровье. Именно поэтому сочетание цветов в интерьере должно быть четко подобранным и соответствовать характеру и темпераменту каждого человека.

Каждый из нас имеет любимый цвет, а иногда и несколько, которые способны успокаивать человека, радовать, дарить спокойствие и чувство радости. При этом существуют и другие тональности, на которые мы может реагировать агрессивно. Таким образом, каждый из нас корректирует цветовую гамму вокруг себя, неосознанно подбирая тона, которые благоприятно влияют на организм.

Сочетание цветов в интерьере

Терапия цветолечения активно применялась еще с древних времен, позволяя полностью избавлять человека от различных физических и психических заболеваний. До наших дней искусство лечения цветами, до сих пор применяется в Египте, Индии, Китае и Японии. Даже старые захоронения таят в себе отдельные комнаты, где солнечные лучи должны попадать определенным образом и озарять всю комнату определенным спектром цвета для лечения людей.

Сегодня о силе цветопередачи мы не знаем практически ничего, разделяя палитру лишь на светлые тона (радостные, спокойные, приятные) и темные тона (агрессивные, раздражающие). И лишь некоторые из нас придерживаются правил древних наук, оформляют свой дом согласно тысячелетним канонам.

Сочетание цветов в интерьере

Сочетание цветов в интерьере и психологическое восприятие

Каждый цвет несет в себе определенную эмоциональную нагрузку и заряд, которые способны вызвать у человека абсолютно противоречивые чувства. Именно поэтому сочетание цвета с другими цветами в интерьере нужно использовать очень грамотно и гармонично. Давайте рассмотри каждый из основных цветов и их влияние более детально.

Сочетание цветов в интерьере – белый

Цвет всех начал, мудрости и познания. Он дарит чувство покоя, безмятежности, света, добра и чистоты. Белый способен заряжать человека энергией, дарить ему облегчение и спокойствие, а также очищать от всего негатива, который накапливается с ним за день.

Если вы не знаете, к какому интерьеру прибегнуть для оформления своего дома, то лучше всего использовать как можно белых и светлых тонов, лишь разбавляя их более темными и броскими деталями.

Вам будет интересно:  Синий цвет в интерьере для создания эмоционального фона

Белый цвет в интерьере

Красный

Он символизирует огонь, страсть, любовь, силу, энергию, агрессию и даже гнев. Сочетание цветов в интерьере с красным довольно редко используется, так как его нужно уметь правильно обыграть и подать. Его используют в небольших количествах, чтобы избежать эмоциональной нагрузки в доме.

Однако интерьер с красным цветом просто необходим спокойным и уравновешенным людям, которые не умеют проявлять свои лидерские задатки. Он легко борется с психологическими застоями, депрессиями и страхами. Стимулируя нервную систему, можно одновременно улучшить и кровеносную и половую систему в организме.

Если вы по своей натуре упрямый и напористый человек, который склонен к агрессии, то тогда этот цвет точно не ваш. Его палитра сочетания цвета в интерьере будет уместна в местах скопления люде в доме – на кухне, лестничном проеме, ванной или гостиной активных людей.

Красный цвет в интерьере

Сочетание цветов в интерьере – желтый

Цвет несет в себе гармонию, праздник, свободу, солнце, веселье. В негативных тонах он может передавать упрямство и критичность мышления. Цвет очень полезен для детей и пожилых людей, так как он стимулирует активность и любознательность.

Однако сочетание желтого цвета с другими цветами в интерьере просто необходимо, иначе он начнет создавать атмосферу давления и беспокойства. Лучше всего окрашивать одну или несколько стен в желтый тон, или использовать его в виде декорирования или предметов мебели.

Он уместен совершенно во всей жилой части дома, кроме спальни. Там лучше всего использовать приглушенные и нежные тона этого цвета.

Желтый цвет в интерьере

Зеленый

Это цвет радости, здоровья и природы. Он способен создавать гармонию и уют в совершенно любом помещении. Один из немногих, который можно использовать в неограниченных количествах, чтобы создать задуманный дизайн в своем доме. Он по своей природе несет доброту и мягкость, максимально полезно влияя не только на зрение человека, но и на всю работу внутренних органов.

Сочетание цветов в интерьере может происходить совершенно с разными оттенками. Самые удачные – это белый, бежевый, коричневый, серый, черный и желтый цвет. Его можно использовать совершенно в разных местах, так как он способен как успокоить, так и зарядить энергией, – это зависит от его тональности и количества в интерьере той или иной комнаты.

Зеленый цвет в интерьере

Голубой

Цвет несет в себе небесную синь, чистоту, тактичность и искренность. Он легко способен умиротворить каждого человека и настроить его на нужный позитивный настрой. С таки цветом хорошо оставаться наедине и подолгу размышлять.

Такие уединения часто помогают разобраться в себе и решить накопившиеся проблемы. Он также способен раскрепостить человека и убрать излишнюю застенчивость. Сочетание цвета с другими цветами в интерьере может быть незначительным или наоборот, существенным. Он может выступать как в роли главного колора комнаты, так и второстепенного.

Вам будет интересно:  Синий цвет в интерьере для создания эмоционального фона

Его часто незаслуженно считают цветом маленьких мальчиков и соответственно оформляют им детские комнаты маленьких непосед. Однако, он очень гармонично и стильно может смотреться везде в доме, дополняя себя полутонами. Идеальное место для голубого цвета – это спальня, ванная или кухня.

Голубой цвет в интерьере

Синий цвет в интерьере

Цвет благородства, власти, целомудрия и спокойствия. Он редко нравится вспыльчивым и непостоянным людям. Синий способен вызывать чувство радости от вещей и дел, которыми вы занимаетесь. Он отлично тонизирует и придает бодрости и силу духа.

Его редко используют в интерьерах домов, однако даже небольшое его присутствие – делает дизайн дома поистине стильным и современным. Чаще всего синим цветом не оформляют стены, пол и потолки, а используют его в качестве цвета мебели, декора, текстиля или аксессуаров.

Для ванны он уместен, однако быстро приедается. Лучше всего использовать его небольшие элементы в каждой из комнат, гармонично дополняя синий – желтым, белым, серым, реже черным и красным.

Синий цвет в интерьере

Фиолетовый

Он всегда являлся спутником дорогого убранства, власти, мудрости и аристократизма. Цвет способен дарить вдохновение и приумножать уже имеющийся капитал. Чаще всего его выбирают творческие личности или люди наделенные властью. Как и синий, он редко является основным цветом для отделки стен или потолка, а вливается в интерьер в виде других важных деталей.

Его палитра сочетания цвета в интерьере может гармонично соединиться с желтым, белым, серым цветом. Однако он всегда будет выступать главным цветовым акцентом в помещении, вне зависимости от своего количества. Он категорически противопоказан людям, которые имеют психические заболевания или страдают от вредных привычек в виде алкоголизма или приема наркотических средств.

Фиолетовый цвет в интерьере

Коричневый

Он несет в себе богатство, плодородие, трудолюбие и выносливость. Часто его считают консервативным и приписывают тем, кто любит ставить себя во главе всего. Однако на деле он отвечает за здравый смысл, логику, терпение и практичность.

Очень хорошо подойдет людям, которые зависят от чужого мнения, сплетен и слухов. В интерьере он может быть как основным, так и дополняющим цветом. Однако его не стоит использовать в чрезмерно больших количествах, так как он приведет вас к унынью.

Коричневый цвет в интерьере

Черный

Не стоит относить его к ряду траурных оттенков. Черный – это базовая и часть любой палитры. Без него трудно представить совершенно любой дом или квартиру. В современных стилях оформления он является одним из лидеров, и гармонично соединяясь с красным, желтым, серым, белым, зеленым или синим – создает чудесные визуальные дуэты.

Вам будет интересно:  Синий цвет в интерьере для создания эмоционального фона

Он подойдет спокойным и уравновешенным людям, которые уверенны в своих силах и своих словах. Черный способен расслаблять, думать и анализировать. Однако при чрезмерном его количестве возможно наступление уныния, депрессии или психических расстройств.

Черный и белый цвет в интерьере

Сочетание цветов в интерьере – цветовой круг

В любой цветовой палитре существует три базовых цвета, которые невозможно получить путем смешивания других красок. Такими является красный, желтый и синий цвет. Именно они в дальнейшем дают жизнь всем остальным краскам, которые существуют на сегодняшний день. Именно они часто ложатся в основу разработки дизайна оформления жилья.

Их дополнительно могут заменить – оранжевый, фиолетовый или зеленый, которые возникают при смешении двух из них. Все другие тона – являются вспомогательными и лишь завершают начатую концепцию оформлению и декорирования помещения.

Вспомогательные цвета, которые получаются при дальнейших смешиваниях этих красок, принято называют оттенками, полутонами или нюансами.

Цветовой круг

Благодаря цветовому кругу можно создавать огромное количество красок, с неимоверными оттенками, которые в дальнейшем могут стать подспорьем в создания стильного интерьера. Они могут быть монохромными – тона исходящие от одного цвета, или смежными – когда они получаются путем смешивания красок.

В воплощении любого дизайна главное – не переходить дозволенные рамки и использовать всегда не более 4 цветов в одном помещении. Большее количество тонов способно загубить любую идею и испортить весь внешний вид задуманного ремонта.

Сочетание цветов в интерьере

Сочетание цветов в интерьере – выбирайте правильно!

Правильно выбрать цветовую гамму для своего интерьера – довольно сложно и кропотливо. При этом важно не гнаться за модными тенденциями, а прислушиваться к личным симпатиям, выбирая за главную основу тот или иной цвет, который приходится вам по душе.

Благодаря такому отбору можно всегда грамотно создать самый изысканный и сложный интерьер дома, в котором вам будет приятно получать позитивные эмоции, заряд энергии на новый день или просто отдыхать.

Сочетание цветов в интерьере

The following two tabs change content below.
My Instagram profile

Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
Связанные статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о




Рекламодателям | Авторам и дизайнерам | Политика конфиденциальности
Россия, г . Москва ©2015-2018 DekoDiz — интернет журнал о дизайне интерьера DekoDiz.
Копирование материалов разрешено с указанием прямой индексируемой ссылки на источник
Создание и продвижение сайтов GOadvance

Свяжитесь с нами

Если вы хотите предложить сотрудничество или у вас есть идея, отправьте нам сообщение

Sending

Введите данные:

Forgot your details?