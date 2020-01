Сочетание цветов в интерьере дома является частью обстановки, которая нас окружает. Именно сочетание цветов в интерьере оказывает огромное влияние на наше сознание, настроение и работоспособность.

Если выбрать сочетание цветов в интерьере неправильно, то есть риск негативного влияния на личность. Как следствие, продуктивность может снизиться. Давайте разберемся, как цвета в интерьере влияют на человека, и как их сочетать правильно.

Практически все люди привыкли осязать и наблюдать цветовую палитру вокруг них только с помощью глаз. Однако уже давно доказано, что цветовая гамма влияет на человека полностью, затрагивая его тело, самочувствие и естественно здоровье. Именно поэтому сочетание цветов в интерьере должно быть четко подобранным и соответствовать характеру и темпераменту каждого человека.

Каждый из нас имеет любимый цвет, а иногда и несколько, которые способны успокаивать человека, радовать, дарить спокойствие и чувство радости. При этом существуют и другие тональности, на которые мы может реагировать агрессивно. Таким образом, каждый из нас корректирует цветовую гамму вокруг себя, неосознанно подбирая тона, которые благоприятно влияют на организм.

Терапия цветолечения активно применялась еще с древних времен, позволяя полностью избавлять человека от различных физических и психических заболеваний. До наших дней искусство лечения цветами, до сих пор применяется в Египте, Индии, Китае и Японии. Даже старые захоронения таят в себе отдельные комнаты, где солнечные лучи должны попадать определенным образом и озарять всю комнату определенным спектром цвета для лечения людей.

Сегодня о силе цветопередачи мы не знаем практически ничего, разделяя палитру лишь на светлые тона (радостные, спокойные, приятные) и темные тона (агрессивные, раздражающие). И лишь некоторые из нас придерживаются правил древних наук, оформляют свой дом согласно тысячелетним канонам.

Каждый цвет несет в себе определенную эмоциональную нагрузку и заряд, которые способны вызвать у человека абсолютно противоречивые чувства. Именно поэтому сочетание цвета с другими цветами в интерьере нужно использовать очень грамотно и гармонично. Давайте рассмотри каждый из основных цветов и их влияние более детально.





Цвет всех начал, мудрости и познания. Он дарит чувство покоя, безмятежности, света, добра и чистоты. Белый способен заряжать человека энергией, дарить ему облегчение и спокойствие, а также очищать от всего негатива, который накапливается с ним за день.

Если вы не знаете, к какому интерьеру прибегнуть для оформления своего дома, то лучше всего использовать как можно белых и светлых тонов, лишь разбавляя их более темными и броскими деталями.

Он символизирует огонь, страсть, любовь, силу, энергию, агрессию и даже гнев. Сочетание цветов в интерьере с красным довольно редко используется, так как его нужно уметь правильно обыграть и подать. Его используют в небольших количествах, чтобы избежать эмоциональной нагрузки в доме.

Однако интерьер с красным цветом просто необходим спокойным и уравновешенным людям, которые не умеют проявлять свои лидерские задатки. Он легко борется с психологическими застоями, депрессиями и страхами. Стимулируя нервную систему, можно одновременно улучшить и кровеносную и половую систему в организме.

Если вы по своей натуре упрямый и напористый человек, который склонен к агрессии, то тогда этот цвет точно не ваш. Его палитра сочетания цвета в интерьере будет уместна в местах скопления люде в доме – на кухне, лестничном проеме, ванной или гостиной активных людей.

Цвет несет в себе гармонию, праздник, свободу, солнце, веселье. В негативных тонах он может передавать упрямство и критичность мышления. Цвет очень полезен для детей и пожилых людей, так как он стимулирует активность и любознательность.

Однако сочетание желтого цвета с другими цветами в интерьере просто необходимо, иначе он начнет создавать атмосферу давления и беспокойства. Лучше всего окрашивать одну или несколько стен в желтый тон, или использовать его в виде декорирования или предметов мебели.

Он уместен совершенно во всей жилой части дома, кроме спальни. Там лучше всего использовать приглушенные и нежные тона этого цвета.

Это цвет радости, здоровья и природы. Он способен создавать гармонию и уют в совершенно любом помещении. Один из немногих, который можно использовать в неограниченных количествах, чтобы создать задуманный дизайн в своем доме. Он по своей природе несет доброту и мягкость, максимально полезно влияя не только на зрение человека, но и на всю работу внутренних органов.

Сочетание цветов в интерьере может происходить совершенно с разными оттенками. Самые удачные – это белый, бежевый, коричневый, серый, черный и желтый цвет. Его можно использовать совершенно в разных местах, так как он способен как успокоить, так и зарядить энергией, – это зависит от его тональности и количества в интерьере той или иной комнаты.

Цвет несет в себе небесную синь, чистоту, тактичность и искренность. Он легко способен умиротворить каждого человека и настроить его на нужный позитивный настрой. С таки цветом хорошо оставаться наедине и подолгу размышлять.

Такие уединения часто помогают разобраться в себе и решить накопившиеся проблемы. Он также способен раскрепостить человека и убрать излишнюю застенчивость. Сочетание цвета с другими цветами в интерьере может быть незначительным или наоборот, существенным. Он может выступать как в роли главного колора комнаты, так и второстепенного.

Его часто незаслуженно считают цветом маленьких мальчиков и соответственно оформляют им детские комнаты маленьких непосед. Однако, он очень гармонично и стильно может смотреться везде в доме, дополняя себя полутонами. Идеальное место для голубого цвета – это спальня, ванная или кухня.

Цвет благородства, власти, целомудрия и спокойствия. Он редко нравится вспыльчивым и непостоянным людям. Синий способен вызывать чувство радости от вещей и дел, которыми вы занимаетесь. Он отлично тонизирует и придает бодрости и силу духа.

Его редко используют в интерьерах домов, однако даже небольшое его присутствие – делает дизайн дома поистине стильным и современным. Чаще всего синим цветом не оформляют стены, пол и потолки, а используют его в качестве цвета мебели, декора, текстиля или аксессуаров.

Для ванны он уместен, однако быстро приедается. Лучше всего использовать его небольшие элементы в каждой из комнат, гармонично дополняя синий – желтым, белым, серым, реже черным и красным.

Он всегда являлся спутником дорогого убранства, власти, мудрости и аристократизма. Цвет способен дарить вдохновение и приумножать уже имеющийся капитал. Чаще всего его выбирают творческие личности или люди наделенные властью. Как и синий, он редко является основным цветом для отделки стен или потолка, а вливается в интерьер в виде других важных деталей.

Его палитра сочетания цвета в интерьере может гармонично соединиться с желтым, белым, серым цветом. Однако он всегда будет выступать главным цветовым акцентом в помещении, вне зависимости от своего количества. Он категорически противопоказан людям, которые имеют психические заболевания или страдают от вредных привычек в виде алкоголизма или приема наркотических средств.

Он несет в себе богатство, плодородие, трудолюбие и выносливость. Часто его считают консервативным и приписывают тем, кто любит ставить себя во главе всего. Однако на деле он отвечает за здравый смысл, логику, терпение и практичность.

Очень хорошо подойдет людям, которые зависят от чужого мнения, сплетен и слухов. В интерьере он может быть как основным, так и дополняющим цветом. Однако его не стоит использовать в чрезмерно больших количествах, так как он приведет вас к унынью.

Не стоит относить его к ряду траурных оттенков. Черный – это базовая и часть любой палитры. Без него трудно представить совершенно любой дом или квартиру. В современных стилях оформления он является одним из лидеров, и гармонично соединяясь с красным, желтым, серым, белым, зеленым или синим – создает чудесные визуальные дуэты.

Он подойдет спокойным и уравновешенным людям, которые уверенны в своих силах и своих словах. Черный способен расслаблять, думать и анализировать. Однако при чрезмерном его количестве возможно наступление уныния, депрессии или психических расстройств.

В любой цветовой палитре существует три базовых цвета, которые невозможно получить путем смешивания других красок. Такими является красный, желтый и синий цвет. Именно они в дальнейшем дают жизнь всем остальным краскам, которые существуют на сегодняшний день. Именно они часто ложатся в основу разработки дизайна оформления жилья.

Их дополнительно могут заменить – оранжевый, фиолетовый или зеленый, которые возникают при смешении двух из них. Все другие тона – являются вспомогательными и лишь завершают начатую концепцию оформлению и декорирования помещения.

Вспомогательные цвета, которые получаются при дальнейших смешиваниях этих красок, принято называют оттенками, полутонами или нюансами.

Благодаря цветовому кругу можно создавать огромное количество красок, с неимоверными оттенками, которые в дальнейшем могут стать подспорьем в создания стильного интерьера. Они могут быть монохромными – тона исходящие от одного цвета, или смежными – когда они получаются путем смешивания красок.

В воплощении любого дизайна главное – не переходить дозволенные рамки и использовать всегда не более 4 цветов в одном помещении. Большее количество тонов способно загубить любую идею и испортить весь внешний вид задуманного ремонта.

Правильно выбрать цветовую гамму для своего интерьера – довольно сложно и кропотливо. При этом важно не гнаться за модными тенденциями, а прислушиваться к личным симпатиям, выбирая за главную основу тот или иной цвет, который приходится вам по душе.

Благодаря такому отбору можно всегда грамотно создать самый изысканный и сложный интерьер дома, в котором вам будет приятно получать позитивные эмоции, заряд энергии на новый день или просто отдыхать.

