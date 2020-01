Интерьер гостиной в стиле лофт: уютная брутальность

Помещения, несущие на себе отпечаток индивидуальности, достойны внимания. Особенно это актуально для молодых стилевых направлений, зародившихся случайно. Сочетание эмоций и брутальности, показное обнажение пространства, где находятся приятные глазу мелочи – таков интерьер гостиной стиле лофт.

У направления – плебейское происхождение, но выбравшись из самых низов, оно стало олицетворением респектабельности, небрежного шика и богатства. Лофтовые помещения напоминают брутальных мачо, которых стоит немножко приручить.

В переводе с английского «лофт» означает – «комната наверху», «чердак». Его появление точно определить невозможно. Историки дизайна выделяют две исходные точки появления уникального оформления пространства:

Со временем обычная мастерская, где осуществлялись креативные преобразования, приобрела эксклюзивность. Интерьер дома в стиле лофт больше не вызывал недоумений: его неповторимые черты стали привлекательными.

Простор – основное требование лофтового оформления комнат. Реализовать его в гостиной можно, но при условии, что вы готовы убрать несущие конструкции и объединить несколько комнат. Решились?

Изучите основные черты необычного интерьера:

Немаловажна колористика гостиной, которая подбирается очень тщательно.

Натуральность – вот что нравится стилю лофт. В гостиной лучше использовать нюдовые тона: коричневый, серый, кирпичный, белый, черный и кремовый. Полная свобода обустройства в духе индустриального чердака подразумевает и другие цвета.

Экспрессивность комнаты достигается с помощью искристо-синего, винного, алого, приглушенного зеленого колеров. Модное нынче омбре – постепенный переход цветов – как нельзя лучше воплотиться в раскованной гостиной.



Чердачная концепция может быть другой: мрачной и заманчиво-зловещей. В помещении гостиной пыльные и мрачные цвета будут выглядеть отталкивающими, поэтому нужны яркие акценты. Коврики, фантазийные диванные подушки, светильник или картина оживит «вампирский» чердак.

Налет исторической фабричности отличает интерьер дома в стиле лофт. Наиболее ярко эту черту демонстрируют поверхности гостиной – стены, пол и потолок.

Искренность и простор. Эти черты как нельзя лучше подчеркивает выполнение стен. Не закрашивайте бетон или, наоборот, пройдитесь по нему грубой кистью. Нанесите штукатурку, отделайте стены кирпичом – гостиная станет по-настоящему брутальной.

Добиться чердачного колорита в комнате, где собирается вся семья и гости, очень просто:

Декор поверхности предусматривает фотообои с видами городов, абстрактные картины и постеры из кинотеатров или с концертов. Это оживит брутальную обстановку, наполнит ее индивидуальностью.

Дизайн лофт-интерьера не будет полноценным, если не уделить внимание потолочным поверхностям. Балочные перекрытия создадут атмосферу старинного помещения, а идеально ровный белый потолок визуально расширит небольшую гостиную. Деревянные балочные конструкции можно обыграть: используйте широкие доски, поставленные на ребра.

Поклонникам тонировки стоит внести хай-тековые элементы: затонировать потолок металлической краской или использовать бетон.

Напольное покрытие в лофтовой гостиной выполняет две функции: создает чердачно-индустриальную обстановку и обеспечивает теплоизоляцию помещения. Пол можно покрыть доской и оформить линолиумом графитовых, бетонных и шиферных оттенков. Для зонирования комнаты применяются яркие коврики. Любителям дерева рекомендуют искусственно состаренные поверхности, но обязательно вскрытые лаком.

Гостиная лофт, как и все брутальные мужчины, должна поддерживать свой имидж. Но даже грубости свойственны проблески. В этой комнате роль света в конце тоннеля выполняют окна. Они декорируются следующим образом:

Желаете светильников? Лофт-помещение примет самые необычные решения. В такой гостиной будут удачно смотреться шахтерские фонари на автомобильных шинах, причудливые лампы, установленные на полках. Поток света стоит направлять на кресло или диван.

Выбирая мебель, вспомните о брутальном характере лофта. Он, как викторианский джентльмен и богемный тусовщик, обожает массивные стильные диваны.

На них уютно сидеть, вести беседы и раскрывать все тонкости натуры. Состаренная обивка более, чем уместна. Гостиная требует удобства, поэтому позаботьтесь о многочисленных подушках. Кресла, вместительные, большие, изделия-трансформеры в почете у чердачных пространств.

Интерьер гостиной в стиле лофт предусматривает самую разнообразную мебель и аксессуары:

Личное пространство должно напоминать о том, что за ним – обезличенный урбанистичный мир. Человек настолько слился с городом, что привычные мелочи его удивляют. Наверно, в этом притягательность лофта – в абсолютной личной свободе с налетом авантюризма прошлых лет.

