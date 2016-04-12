Интерьер гостиной в стиле лофт: уютная брутальность

Помещения, несущие на себе отпечаток индивидуальности, достойны внимания. Особенно это актуально для молодых стилевых направлений, зародившихся случайно. Сочетание эмоций и брутальности, показное обнажение пространства, где находятся приятные глазу мелочи – таков интерьер гостиной стиле лофт.

У направления – плебейское происхождение, но выбравшись из самых низов, оно стало олицетворением респектабельности, небрежного шика и богатства. Лофтовые помещения напоминают брутальных мачо, которых стоит немножко приручить.

Интерьер гостиной в стиле лофт – история возникновения стиля

В переводе с английского «лофт» означает – «комната наверху», «чердак». Его появление точно определить невозможно. Историки дизайна выделяют две исходные точки появления уникального оформления пространства:

40-е года ХХ века. Тогда жители фабричных манхеттенских кварталов стали селиться на чердаках. Причина была проста – невероятно высокие цены на недвижимость в центре «Большого Яблока». Здесь организовывались кабинеты, и лофт-интерьеры предусматривали разношерстую мебель в больших помещениях. Резкое впечатление от неоштукатуренных стен смягчали картины или открытки.

60-е годы ХХ века. Через несколько лет на пространство, наполненное светом, обратили внимание представители богемы. Художникам, музыкантам, актерам хотелось жить на Манхеттене, но ценовая политика агентств недвижимости была им не по карману. Поэтому мастерская становилась домом для творческих личностей. Добавьте этому популярность хиппи-культуры, и вы получите удивительный микс из кирпичных стен, странноватых деталей, ярких ковриков и мягких кресел.

Со временем обычная мастерская, где осуществлялись креативные преобразования, приобрела эксклюзивность. Интерьер дома в стиле лофт больше не вызывал недоумений: его неповторимые черты стали привлекательными.

Интерьер гостиной в стиле лофт – характерные детали

Простор – основное требование лофтового оформления комнат. Реализовать его в гостиной можно, но при условии, что вы готовы убрать несущие конструкции и объединить несколько комнат. Решились?

Изучите основные черты необычного интерьера:

Отсутствие сковывающих мысли и движения перегородок.

Зонирование выполняется с помощью контрастных цветов, мебели, шкафов или ширм. Лофт-гостиная примет все, кроме стен;

Причудливый стилевой микс. Бетонные полы с грубыми стенами (штукатурка, камень) напоминают прошлое столетие, техника олицетворяет технологии наших дней, а мебель и необычные светильники – отсылают в неясное будущее. Концепция времени и пространства настолько своеобразна, что лофт-интерьеры порой напоминают музей диковинок;

Никаких штор! Свет должен наполнять помещение, проникать изо всех его уголков, подобно нежному прикосновению.

Хотите драпировок – остановитесь на обольстительной жалюзи или полупрозрачных тканях;

Первозданность отделки. Это – поверхность стен, выложенных кирпичом, грубо оштукатуренных или покрытых бетонным раствором. Лофтовое пространство беспощадно обнажает коммуникации. Оно демонстрирует вентиляционные системы, вытяжку, водопроводные трубы.

Габаритная мебель. Единственный огромный диван, викторианское кресло рядом со спартанской кроватью. А рядом – современный домашний кинотеатр, огромный плазменный телевизор. Если заимеете диджейский пульт, дизайн лофт-интерьера станет еще гармоничней.

Традиционному декору в брутально-нежном пространстве не место. Предметы современного искусства, абстрактные картины в стиле французского импрессионизма, постеры в духе Уорхолла, пара ярких ковриков, театральные афиши, дорожные знаки, вешалки а-ля 40-е – вот неотъемлемые аксессуары помещения.

Немаловажна колористика гостиной, которая подбирается очень тщательно.

Рискованное обнажение

Натуральность – вот что нравится стилю лофт. В гостиной лучше использовать нюдовые тона: коричневый, серый, кирпичный, белый, черный и кремовый. Полная свобода обустройства в духе индустриального чердака подразумевает и другие цвета.

Экспрессивность комнаты достигается с помощью искристо-синего, винного, алого, приглушенного зеленого колеров. Модное нынче омбре – постепенный переход цветов – как нельзя лучше воплотиться в раскованной гостиной.



Чердачная концепция может быть другой: мрачной и заманчиво-зловещей. В помещении гостиной пыльные и мрачные цвета будут выглядеть отталкивающими, поэтому нужны яркие акценты. Коврики, фантазийные диванные подушки, светильник или картина оживит «вампирский» чердак.

Интерьер гостиной в стиле лофт и натуральные поверхности

Налет исторической фабричности отличает интерьер дома в стиле лофт. Наиболее ярко эту черту демонстрируют поверхности гостиной – стены, пол и потолок.

Особенности стен

Искренность и простор. Эти черты как нельзя лучше подчеркивает выполнение стен. Не закрашивайте бетон или, наоборот, пройдитесь по нему грубой кистью. Нанесите штукатурку, отделайте стены кирпичом – гостиная станет по-настоящему брутальной.

Добиться чердачного колорита в комнате, где собирается вся семья и гости, очень просто:

выполнить «под кирпич» только одну стену. Она должна выглядеть так, будто ее долгое время не приводили в порядок;

выкрашенные в ровный белый цвет поверхности зрительно расширят помещения и добавят ему светлой легкости;

сымитируйте окно. Для этого используйте стеклоблоки, которым будет отведена функция полочек или оригинальной барной стойки.

Декор поверхности предусматривает фотообои с видами городов, абстрактные картины и постеры из кинотеатров или с концертов. Это оживит брутальную обстановку, наполнит ее индивидуальностью.

Оформление потолков в стиле лофт

Дизайн лофт-интерьера не будет полноценным, если не уделить внимание потолочным поверхностям. Балочные перекрытия создадут атмосферу старинного помещения, а идеально ровный белый потолок визуально расширит небольшую гостиную. Деревянные балочные конструкции можно обыграть: используйте широкие доски, поставленные на ребра.

Поклонникам тонировки стоит внести хай-тековые элементы: затонировать потолок металлической краской или использовать бетон.

Выполнение полов

Напольное покрытие в лофтовой гостиной выполняет две функции: создает чердачно-индустриальную обстановку и обеспечивает теплоизоляцию помещения. Пол можно покрыть доской и оформить линолиумом графитовых, бетонных и шиферных оттенков. Для зонирования комнаты применяются яркие коврики. Любителям дерева рекомендуют искусственно состаренные поверхности, но обязательно вскрытые лаком.

Интерьер гостиной в стиле лофт – роль света

Гостиная лофт, как и все брутальные мужчины, должна поддерживать свой имидж. Но даже грубости свойственны проблески. В этой комнате роль света в конце тоннеля выполняют окна. Они декорируются следующим образом:

деревянными или металлическими жалюзи, римскими шторами. Конструкции довершают настроение комнаты, привносят в нее уют;

хлопковыми, льняными или холстовыми шторами. Гостиная станет настоящим мольбертом, где будет нарисована картина жизни;

освещение – самое интенсивное, которое только можно придумать. Источники света необходимо выбирать не рассеянные, а направленные;

обязательны блики, переливы света на стенах или полах. Так комната приобретает жизнь, становится уютной и привлекательной.

Желаете светильников? Лофт-помещение примет самые необычные решения. В такой гостиной будут удачно смотреться шахтерские фонари на автомобильных шинах, причудливые лампы, установленные на полках. Поток света стоит направлять на кресло или диван.

Интерьер гостиной в стиле лофт – советы по оформлению

Выбирая мебель, вспомните о брутальном характере лофта. Он, как викторианский джентльмен и богемный тусовщик, обожает массивные стильные диваны.

На них уютно сидеть, вести беседы и раскрывать все тонкости натуры. Состаренная обивка более, чем уместна. Гостиная требует удобства, поэтому позаботьтесь о многочисленных подушках. Кресла, вместительные, большие, изделия-трансформеры в почете у чердачных пространств.

Интерьер гостиной в стиле лофт предусматривает самую разнообразную мебель и аксессуары:

журнальные столики, пуфики на колесиках. Они отражают всю простоту и легкость чердачного индустриала. У подобных предметов есть практическое значение: перестановку можно делать хоть каждый день;

минималистичные варианты журнальных столиков, подставок и светильников – идеально вписываются в концепцию брутальной гостиной;

коврики – самые экстравагантные. Персидские узоры, имитация леопардовой шкуры, плетеные бамбуковые циновки станут гордостью комнаты;

мужское начало чердачного стиля подчеркнут качели, подвешенные к потолку, баскетбольная сетка, гамак или настольный футбол;

музыкальное сопровождение харизматичного лофта – особый разговор. Автоматы для песен из 90-х, ультрасовременная стереосистема, граммофон обеспечат хорошее настроение;

антиквариат в гостиной демонстрируют. Раритетный сундук используют в качестве журнального столика, кресло-качалку ставят возле окна, а подсвечники, этажерки, газетницы, цветочные горшки занимают достойные места в различных зонах комнаты.

Личное пространство должно напоминать о том, что за ним – обезличенный урбанистичный мир. Человек настолько слился с городом, что привычные мелочи его удивляют. Наверно, в этом притягательность лофта – в абсолютной личной свободе с налетом авантюризма прошлых лет.