Дизайн интерьера белой кухни – эффектный и нежный

Дизайн интерьера белой кухни

Белый цвет… Он ассоциируется с идеально стерильным помещением, а кухонное пространство в такой колористике кажется безликим. Но не спешите делать выводы: дизайн интерьера белой кухни может быть привлекательным. Этот фоновый оттенок предоставляет море идей, которые можно обыграть. Девственно-чистое пространство принимает любое оформление, стилевой микс здесь актуален, как никогда.

Дизайн интерьера белой кухни

Сотворить интерьер такого помещения непросто: здесь нужно вспомнить о снежных долинах, угадать детали, придающие им очарование. Чистейший оттенок означает простор, гармонию и бесчисленные комбинации фактур.

Дизайн интерьера белой кухни

Первый снег и яркие пятна

Итак, фон. Мебельные гарнитуры, декоративные аксессуары, современная техника выглядят современно и привлекательно. Белая кухня в маленьком помещении становится невероятно просторной, легкой. На ней хорошо завтракать, наслаждаясь первыми лучами солнца или провожать закаты.

Дизайн интерьера белой кухни

В стилевом оформлении возможно все: классический интерьер кухни, безумный авангард, наивный шебби-шик, мечтательный прованс или технологичный хай-тек. Но самое главное условие, которое подразумевает дизайн кухни в белом цвете – тщательный подбор вспомогательной колористики, который указан в таблице цветов:

Цветовой круг

  • яркие краски обладают удивительной способностью поднимать настроение;
  • используйте столешницу нежных оттенков, контрастную мебель;
  • бытовая техника в монохромной, но насыщенной гамме идеальна на белоснежном фоне;
  • шторы могут быть с цветочными, геометрическими или абстрактными принтами, но обязательно из воздушных тканей;
  • возьмите за основу принципы экостиля: разместите в помещении цветы в элегантных кашпо;
  • сочетайте оттенок невинности с акцентной стеной, на которой наклеены фотообои.

Дизайн интерьера белой кухни

Не только цветовая гамма раскрывает уникальность кристально чистого пространства. Отделка поверхностей должна быть продумана очень тщательно.

Дизайн интерьера белой кухни – кухонные поверхности

Выполнение стен

Доминантный колер стерильности предусматривает оригинальную отделку стен. Дизайнеры советуют выполнять их в аналогичном цвете. Если вам кажется, что это – скучно, не переживайте: кухонное пространство станет изящным, грациозным.

Белые стены добавят простора маленькому узкому помещению, а габаритное – наполнят царственным величием.

Дизайн интерьера белой кухни

Подбирая декор белой кухни, остановитесь на практичных материалах – моющихся обоях, кафеле или панелях. Оттенок чистоты требует порядка, а всю вышеперечисленную отделку легко мыть.

Снова скучно? Используйте специальные трафареты, с помощью которых нанесите на поверхность стен фантазийные узоры. Неплохо, если выбранный принт будет повторять расцветку столешницы, узоры штор или очертания бытовой техники.

Вам будет интересно:  Кухня-гостиная: современный дизайн необычной комнаты

Дизайн интерьера белой кухни

Создание напольного покрытия

Тут придется забыть об оформлении и сделать ставку на практичность, ведь пол – самая эксплуатируемая часть кухонного помещения.

Дизайн интерьера белой кухни

Прислушайтесь к рекомендациям дизайнеров, воспользуйтесь такими приемами:

  • практичный, а также самый простой вариант – керамогранит или керамическая плитка, за которой просто ухаживать;
  • экономным хозяевам можно использовать ламинат, наливные полы или линолеум;
  • сочетайте стерильный оттенок с другими, используйте различные способы укладки стройматериалов.

Хочется тепла? Разместите на полу небольшой коврик ручной работы или оформите покрытие с подогревом.

Дизайн интерьера белой кухни

Дизайн интерьера белой кухни – придание изысканности потолку

Потолочные системы белоснежных оттенков – это классика, равных которой просто не существует. Чтобы пространство не выглядело безлико, остановитесь на лепнине, распишите поверхность потолка. Практичным хозяевам стоит задуматься о натяжных либо подвесных конструкциях, куда встраиваются светильники.

Дизайн интерьера белой кухни

Свет и цвет

Нуждается ли дизайн интерьера белой кухни в дополнительном освещении? Еще как: комната становится просторной, светлой, вдохновляющей.

Дизайн интерьера белой кухни

Секрет белоснежного прост: он отражает сияние солнечных лучей и осветительных приборов.

Лучше всего это демонстрируют мебельные гарнитуры:

  • поверхность шкафчиков и столов должна быть глянцевой, сиять и радовать переливами даже в холодное время года;
  • корпусные мебельные гарнитуры теплых оттенков подчеркнут великолепие чистого цвета. Жемчужного цвета обивка стульев будет выглядеть эффектно;
  • шкафчики и полочки дополняют интерьер. Если они находятся в единой цветовой гамме с помещением, подчерните фактуру. Изделия будут придавать кухне объем;

Дизайн интерьера белой кухни

  • фартук исполняется более чем традиционно – мраморной плиткой. Стилистика пространства станет по-настоящему шикарной;
  • столовая зона, объединенная с кухней и выполненная в аналогичном цвете будет создавать гармоничное пространство.

Уделяйте должное внимание мелочам: все аксессуары должны подчеркивать, а не скрывать прелесть белоснежного.

Дизайн интерьера белой кухни

Дизайн интерьера белой кухни – декоративные мероприятия

Комната, созданная в девственно-чистой цветовой гамме – это самое светлое и чистое место в доме.

Дизайн интерьера белой кухни

Декор белой кухни стоит выполнять в ярких расцветках:

  • подбирать мебельные гарнитуры из натурального дерева. Материал состаривается искусственным способом, благодаря чему помещение получает деревенскую наивность;
  • воздушная атмосфера создается при помощи пастельных оттенков: скатерти в красно-белую или зеленую клетку, вазы из небесно-голубого стекла, желтыми картинами или цветочными композициями;
  • металлические аксессуары творят атмосферу современности. Кованые фигурные полки, свечи в жестяных банка, вазы из металла – все это поможет в оформлении эксклюзивного интерьера;
Вам будет интересно:  Дизайн кухни в классическом стиле

Дизайн интерьера белой кухни

  • белая техника подчеркнет монохромность кухни. Шика добавят аксессуары из стали или хрусталя;
  • приобретайте коврики в виде облачков, цветов под цвет кухни или других расцветок – розовые, голубые, бирюзовые. Хотите тепла, имеете достаточно сил на уборку? Плюшевое напольное покрытие создано для вас.

Самое главное, чтобы все детали сочетались с выбранным стилистическим решением.

Дизайн интерьера белой кухни

Создавая неповторимость

Дизайн интерьера кухни в белом цвете помогает проявить творческое начало в каждом человеке. Чего только не предлагают современные оформители! Остановитесь на одном из стилей, и ваша кухня будет неповторимой.

Дизайн интерьера белой кухни

Лаконичный прованс

Изысканность, красота и шарм воплотились в помещении в духе французской провинции. Кухонное помещение становится островком релакса, расположенном в самом сердце мегаполиса. А нужно всего ничего:

  • белоснежные шкафчики, стол и оконные рамы;
  • большое количество естественного освещения (французские окна в помощь), дополненного мягким рассеянным светом ламп;
  • искусственно состаренная мебель, потертые стены и потолок;
  • текстиль, чем больше – тем лучше. Подушки на стульях, прихватки, полотенца, занавески отражают стиль провинции.

Дизайн интерьера белой кухни

Не забывайте о раритетных мелочах: глиняных кувшинах, медных турках, вышивке с изображением лаванды и петуха.

Снега Скандинавии

Данная концепция по своему исполнению приближена к минимализму. Белый в нордической вариации – не стерилен, он мягок, как первый снег. Чтобы наполнить кухню атмосферой Скандинавии, используйте:

  • легкие, практически невесомые фактуры;
  • мебель, подобранную в цвете поверхности стены;
  • мелкую плитку для фартука;
  • прозрачных декоративных деталей в желтом, красном, сером и синем цвете.

Дизайн интерьера белой кухни

Использовать нордические приемы можно в большом и маленьком помещении.

Признаки современности

Сказать о том, какой стиль сейчас популярен – ничего не сказать. Кристально-чистый лофт, дополненный коричневыми потолочными балками подойдет деятельным натурам. Сочетание пластикой мебели с хромированной техникой в лучших традициях хай-тека оценят практичные хозяева. У современного стиля есть несколько правил, которые нужно соблюдать:

  • воплощать самые нестандартные идеи;
  • не использовать массивные мебельные гарнитуры, заменить их открытыми полками;
  • подбирать прозрачные конструкции, визуально расширяющие помещение.

Не забывайте о тяготении к экологичности – останавливайтесь на деревянной отделке.

Дизайн интерьера белой кухни

Принцип шахматной доски

Речь об абсолютной классике: черно-белом кухонном пространстве. Такой интерьер наполнен экспрессией, а четкие графические линии придают ему элегантность. Воплощая дизайнерские идеи, учитывайте:

  • черный цвет – не основной, а вспомогательный;
  • от мрачности избавит правильное освещение;
Вам будет интересно:  Как обустроить кухню в соответствии с последними трендами?

Дизайн интерьера белой кухни

  • потолочные конструкции стоит делать максимально легкими;
  • пространство должно быть функциональным.

Черно-белая гамма требует «спецэффектов»: фотографий, статуэток, часов, акцентов контрастным цветом.

Дизайн интерьера белой кухни

Дизайн интерьера белой кухни – Авангардный фьюжн

Эти направления дизайна невозможно разделить. У авангарда и фьюжна присутствует одна общая черта – оригинальность. Оформлять пространство таким образом рекомендуют оригиналам:

  • при помощи золотых элементов в отделке шкафов и стульев;
  • помпезность должна отражать социальный статус, поэтому присутствие на кухне пейзажа кисти Констебла – вполне обычное дело;
  • шокирующие детали – удел авангарда. Ваза в форме губ, стулья с львиными лапами или люстра в виде рук – нормальны.

Главный принцип авангардизма – форма, а цвет только дополняет ее. Учитывайте этот момент, оформляя белую кухню.

Дизайн интерьера белой кухни

Дизайн интерьера белой кухни: вопрос о практичности

Хозяйки в один голос вещают: белый цвет ни капельки не практичен. Более того, такая кухня нерациональна, ведь на ее уборку уйдет гораздо больше времени, чем на приготовление пищи. Да, они правы. Но любая проблема решаема: подбирайте правильную отделку и качественную мебель.

Дизайн интерьера белой кухни

С нее очень легко убираются подтеки, а моющие обои либо эмалевая краска очень просты в уходе.

Напольное покрытие необходимо использовать влагостойкое, которому не страшны механические повреждения. Текстиль необходимо стирать, так что полотенцами и прихватками придется запастись.

Дизайн интерьера белой кухни

Несмотря на то, что кухня в белом цвете – не для ленивых хозяек, она способна подарить релакс, наполнить дом светом, сделать его уютным и по-семейному милым.

Дизайн интерьера белой кухниДизайн интерьера белой кухниДизайн интерьера белой кухниДизайн интерьера белой кухниДизайн интерьера белой кухниДизайн интерьера белой кухниДизайн интерьера белой кухниДизайн интерьера белой кухни Дизайн интерьера белой кухни Дизайн интерьера белой кухни Дизайн интерьера белой кухни Дизайн интерьера белой кухни

The following two tabs change content below.
My Instagram profile

Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
Связанные статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о




Рекламодателям | Авторам и дизайнерам | Политика конфиденциальности
Россия, г . Москва ©2015-2018 DekoDiz — интернет журнал о дизайне интерьера DekoDiz.
Копирование материалов разрешено с указанием прямой индексируемой ссылки на источник
Создание и продвижение сайтов GOadvance

Свяжитесь с нами

Если вы хотите предложить сотрудничество или у вас есть идея, отправьте нам сообщение

Sending

Введите данные:

Forgot your details?