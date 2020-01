Дизайн интерьера белой кухни – эффектный и нежный

Белый цвет… Он ассоциируется с идеально стерильным помещением, а кухонное пространство в такой колористике кажется безликим. Но не спешите делать выводы: дизайн интерьера белой кухни может быть привлекательным. Этот фоновый оттенок предоставляет море идей, которые можно обыграть. Девственно-чистое пространство принимает любое оформление, стилевой микс здесь актуален, как никогда.

Сотворить интерьер такого помещения непросто: здесь нужно вспомнить о снежных долинах, угадать детали, придающие им очарование. Чистейший оттенок означает простор, гармонию и бесчисленные комбинации фактур.

Итак, фон. Мебельные гарнитуры, декоративные аксессуары, современная техника выглядят современно и привлекательно. Белая кухня в маленьком помещении становится невероятно просторной, легкой. На ней хорошо завтракать, наслаждаясь первыми лучами солнца или провожать закаты.

В стилевом оформлении возможно все: классический интерьер кухни, безумный авангард, наивный шебби-шик, мечтательный прованс или технологичный хай-тек. Но самое главное условие, которое подразумевает дизайн кухни в белом цвете – тщательный подбор вспомогательной колористики, который указан в таблице цветов:

Не только цветовая гамма раскрывает уникальность кристально чистого пространства. Отделка поверхностей должна быть продумана очень тщательно.

Доминантный колер стерильности предусматривает оригинальную отделку стен. Дизайнеры советуют выполнять их в аналогичном цвете. Если вам кажется, что это – скучно, не переживайте: кухонное пространство станет изящным, грациозным.



Белые стены добавят простора маленькому узкому помещению, а габаритное – наполнят царственным величием.

Подбирая декор белой кухни, остановитесь на практичных материалах – моющихся обоях, кафеле или панелях. Оттенок чистоты требует порядка, а всю вышеперечисленную отделку легко мыть.

Снова скучно? Используйте специальные трафареты, с помощью которых нанесите на поверхность стен фантазийные узоры. Неплохо, если выбранный принт будет повторять расцветку столешницы, узоры штор или очертания бытовой техники.

Тут придется забыть об оформлении и сделать ставку на практичность, ведь пол – самая эксплуатируемая часть кухонного помещения.

Прислушайтесь к рекомендациям дизайнеров, воспользуйтесь такими приемами:

Хочется тепла? Разместите на полу небольшой коврик ручной работы или оформите покрытие с подогревом.

Потолочные системы белоснежных оттенков – это классика, равных которой просто не существует. Чтобы пространство не выглядело безлико, остановитесь на лепнине, распишите поверхность потолка. Практичным хозяевам стоит задуматься о натяжных либо подвесных конструкциях, куда встраиваются светильники.

Нуждается ли дизайн интерьера белой кухни в дополнительном освещении? Еще как: комната становится просторной, светлой, вдохновляющей.

Секрет белоснежного прост: он отражает сияние солнечных лучей и осветительных приборов.

Лучше всего это демонстрируют мебельные гарнитуры:

Уделяйте должное внимание мелочам: все аксессуары должны подчеркивать, а не скрывать прелесть белоснежного.

Комната, созданная в девственно-чистой цветовой гамме – это самое светлое и чистое место в доме.

Декор белой кухни стоит выполнять в ярких расцветках:

Самое главное, чтобы все детали сочетались с выбранным стилистическим решением.

Дизайн интерьера кухни в белом цвете помогает проявить творческое начало в каждом человеке. Чего только не предлагают современные оформители! Остановитесь на одном из стилей, и ваша кухня будет неповторимой.

Изысканность, красота и шарм воплотились в помещении в духе французской провинции. Кухонное помещение становится островком релакса, расположенном в самом сердце мегаполиса. А нужно всего ничего:

Не забывайте о раритетных мелочах: глиняных кувшинах, медных турках, вышивке с изображением лаванды и петуха.

Данная концепция по своему исполнению приближена к минимализму. Белый в нордической вариации – не стерилен, он мягок, как первый снег. Чтобы наполнить кухню атмосферой Скандинавии, используйте:

Использовать нордические приемы можно в большом и маленьком помещении.

Сказать о том, какой стиль сейчас популярен – ничего не сказать. Кристально-чистый лофт, дополненный коричневыми потолочными балками подойдет деятельным натурам. Сочетание пластикой мебели с хромированной техникой в лучших традициях хай-тека оценят практичные хозяева. У современного стиля есть несколько правил, которые нужно соблюдать:

Не забывайте о тяготении к экологичности – останавливайтесь на деревянной отделке.

Речь об абсолютной классике: черно-белом кухонном пространстве. Такой интерьер наполнен экспрессией, а четкие графические линии придают ему элегантность. Воплощая дизайнерские идеи, учитывайте:

Черно-белая гамма требует «спецэффектов»: фотографий, статуэток, часов, акцентов контрастным цветом.

Эти направления дизайна невозможно разделить. У авангарда и фьюжна присутствует одна общая черта – оригинальность. Оформлять пространство таким образом рекомендуют оригиналам:

Главный принцип авангардизма – форма, а цвет только дополняет ее. Учитывайте этот момент, оформляя белую кухню.

Хозяйки в один голос вещают: белый цвет ни капельки не практичен. Более того, такая кухня нерациональна, ведь на ее уборку уйдет гораздо больше времени, чем на приготовление пищи. Да, они правы. Но любая проблема решаема: подбирайте правильную отделку и качественную мебель.

С нее очень легко убираются подтеки, а моющие обои либо эмалевая краска очень просты в уходе.

Напольное покрытие необходимо использовать влагостойкое, которому не страшны механические повреждения. Текстиль необходимо стирать, так что полотенцами и прихватками придется запастись.

Несмотря на то, что кухня в белом цвете – не для ленивых хозяек, она способна подарить релакс, наполнить дом светом, сделать его уютным и по-семейному милым.

