Дизайн интерьера белой кухни – эффектный и нежный

Белый цвет… Он ассоциируется с идеально стерильным помещением, а кухонное пространство в такой колористике кажется безликим. Но не спешите делать выводы: дизайн интерьера белой кухни может быть привлекательным. Этот фоновый оттенок предоставляет море идей, которые можно обыграть. Девственно-чистое пространство принимает любое оформление, стилевой микс здесь актуален, как никогда.
Сотворить интерьер такого помещения непросто: здесь нужно вспомнить о снежных долинах, угадать детали, придающие им очарование. Чистейший оттенок означает простор, гармонию и бесчисленные комбинации фактур.
Первый снег и яркие пятна
Итак, фон. Мебельные гарнитуры, декоративные аксессуары, современная техника выглядят современно и привлекательно. Белая кухня в маленьком помещении становится невероятно просторной, легкой. На ней хорошо завтракать, наслаждаясь первыми лучами солнца или провожать закаты.
В стилевом оформлении возможно все: классический интерьер кухни, безумный авангард, наивный шебби-шик, мечтательный прованс или технологичный хай-тек. Но самое главное условие, которое подразумевает дизайн кухни в белом цвете – тщательный подбор вспомогательной колористики, который указан в таблице цветов:
- яркие краски обладают удивительной способностью поднимать настроение;
- используйте столешницу нежных оттенков, контрастную мебель;
- бытовая техника в монохромной, но насыщенной гамме идеальна на белоснежном фоне;
- шторы могут быть с цветочными, геометрическими или абстрактными принтами, но обязательно из воздушных тканей;
- возьмите за основу принципы экостиля: разместите в помещении цветы в элегантных кашпо;
- сочетайте оттенок невинности с акцентной стеной, на которой наклеены фотообои.
Не только цветовая гамма раскрывает уникальность кристально чистого пространства. Отделка поверхностей должна быть продумана очень тщательно.
Дизайн интерьера белой кухни – кухонные поверхности
Выполнение стен
Доминантный колер стерильности предусматривает оригинальную отделку стен. Дизайнеры советуют выполнять их в аналогичном цвете. Если вам кажется, что это – скучно, не переживайте: кухонное пространство станет изящным, грациозным.
Белые стены добавят простора маленькому узкому помещению, а габаритное – наполнят царственным величием.
Подбирая декор белой кухни, остановитесь на практичных материалах – моющихся обоях, кафеле или панелях. Оттенок чистоты требует порядка, а всю вышеперечисленную отделку легко мыть.
Снова скучно? Используйте специальные трафареты, с помощью которых нанесите на поверхность стен фантазийные узоры. Неплохо, если выбранный принт будет повторять расцветку столешницы, узоры штор или очертания бытовой техники.
Создание напольного покрытия
Тут придется забыть об оформлении и сделать ставку на практичность, ведь пол – самая эксплуатируемая часть кухонного помещения.
Прислушайтесь к рекомендациям дизайнеров, воспользуйтесь такими приемами:
- практичный, а также самый простой вариант – керамогранит или керамическая плитка, за которой просто ухаживать;
- экономным хозяевам можно использовать ламинат, наливные полы или линолеум;
- сочетайте стерильный оттенок с другими, используйте различные способы укладки стройматериалов.
Хочется тепла? Разместите на полу небольшой коврик ручной работы или оформите покрытие с подогревом.
Дизайн интерьера белой кухни – придание изысканности потолку
Потолочные системы белоснежных оттенков – это классика, равных которой просто не существует. Чтобы пространство не выглядело безлико, остановитесь на лепнине, распишите поверхность потолка. Практичным хозяевам стоит задуматься о натяжных либо подвесных конструкциях, куда встраиваются светильники.
Свет и цвет
Нуждается ли дизайн интерьера белой кухни в дополнительном освещении? Еще как: комната становится просторной, светлой, вдохновляющей.
Секрет белоснежного прост: он отражает сияние солнечных лучей и осветительных приборов.
Лучше всего это демонстрируют мебельные гарнитуры:
- поверхность шкафчиков и столов должна быть глянцевой, сиять и радовать переливами даже в холодное время года;
- корпусные мебельные гарнитуры теплых оттенков подчеркнут великолепие чистого цвета. Жемчужного цвета обивка стульев будет выглядеть эффектно;
- шкафчики и полочки дополняют интерьер. Если они находятся в единой цветовой гамме с помещением, подчерните фактуру. Изделия будут придавать кухне объем;
- фартук исполняется более чем традиционно – мраморной плиткой. Стилистика пространства станет по-настоящему шикарной;
- столовая зона, объединенная с кухней и выполненная в аналогичном цвете будет создавать гармоничное пространство.
Уделяйте должное внимание мелочам: все аксессуары должны подчеркивать, а не скрывать прелесть белоснежного.
Дизайн интерьера белой кухни – декоративные мероприятия
Комната, созданная в девственно-чистой цветовой гамме – это самое светлое и чистое место в доме.
Декор белой кухни стоит выполнять в ярких расцветках:
- подбирать мебельные гарнитуры из натурального дерева. Материал состаривается искусственным способом, благодаря чему помещение получает деревенскую наивность;
- воздушная атмосфера создается при помощи пастельных оттенков: скатерти в красно-белую или зеленую клетку, вазы из небесно-голубого стекла, желтыми картинами или цветочными композициями;
- металлические аксессуары творят атмосферу современности. Кованые фигурные полки, свечи в жестяных банка, вазы из металла – все это поможет в оформлении эксклюзивного интерьера;
- белая техника подчеркнет монохромность кухни. Шика добавят аксессуары из стали или хрусталя;
- приобретайте коврики в виде облачков, цветов под цвет кухни или других расцветок – розовые, голубые, бирюзовые. Хотите тепла, имеете достаточно сил на уборку? Плюшевое напольное покрытие создано для вас.
Самое главное, чтобы все детали сочетались с выбранным стилистическим решением.
Создавая неповторимость
Дизайн интерьера кухни в белом цвете помогает проявить творческое начало в каждом человеке. Чего только не предлагают современные оформители! Остановитесь на одном из стилей, и ваша кухня будет неповторимой.
Лаконичный прованс
Изысканность, красота и шарм воплотились в помещении в духе французской провинции. Кухонное помещение становится островком релакса, расположенном в самом сердце мегаполиса. А нужно всего ничего:
- белоснежные шкафчики, стол и оконные рамы;
- большое количество естественного освещения (французские окна в помощь), дополненного мягким рассеянным светом ламп;
- искусственно состаренная мебель, потертые стены и потолок;
- текстиль, чем больше – тем лучше. Подушки на стульях, прихватки, полотенца, занавески отражают стиль провинции.
Не забывайте о раритетных мелочах: глиняных кувшинах, медных турках, вышивке с изображением лаванды и петуха.
Снега Скандинавии
Данная концепция по своему исполнению приближена к минимализму. Белый в нордической вариации – не стерилен, он мягок, как первый снег. Чтобы наполнить кухню атмосферой Скандинавии, используйте:
- легкие, практически невесомые фактуры;
- мебель, подобранную в цвете поверхности стены;
- мелкую плитку для фартука;
- прозрачных декоративных деталей в желтом, красном, сером и синем цвете.
Использовать нордические приемы можно в большом и маленьком помещении.
Признаки современности
Сказать о том, какой стиль сейчас популярен – ничего не сказать. Кристально-чистый лофт, дополненный коричневыми потолочными балками подойдет деятельным натурам. Сочетание пластикой мебели с хромированной техникой в лучших традициях хай-тека оценят практичные хозяева. У современного стиля есть несколько правил, которые нужно соблюдать:
- воплощать самые нестандартные идеи;
- не использовать массивные мебельные гарнитуры, заменить их открытыми полками;
- подбирать прозрачные конструкции, визуально расширяющие помещение.
Не забывайте о тяготении к экологичности – останавливайтесь на деревянной отделке.
Принцип шахматной доски
Речь об абсолютной классике: черно-белом кухонном пространстве. Такой интерьер наполнен экспрессией, а четкие графические линии придают ему элегантность. Воплощая дизайнерские идеи, учитывайте:
- черный цвет – не основной, а вспомогательный;
- от мрачности избавит правильное освещение;
- потолочные конструкции стоит делать максимально легкими;
- пространство должно быть функциональным.
Черно-белая гамма требует «спецэффектов»: фотографий, статуэток, часов, акцентов контрастным цветом.
Дизайн интерьера белой кухни – Авангардный фьюжн
Эти направления дизайна невозможно разделить. У авангарда и фьюжна присутствует одна общая черта – оригинальность. Оформлять пространство таким образом рекомендуют оригиналам:
- при помощи золотых элементов в отделке шкафов и стульев;
- помпезность должна отражать социальный статус, поэтому присутствие на кухне пейзажа кисти Констебла – вполне обычное дело;
- шокирующие детали – удел авангарда. Ваза в форме губ, стулья с львиными лапами или люстра в виде рук – нормальны.
Главный принцип авангардизма – форма, а цвет только дополняет ее. Учитывайте этот момент, оформляя белую кухню.
Дизайн интерьера белой кухни: вопрос о практичности
Хозяйки в один голос вещают: белый цвет ни капельки не практичен. Более того, такая кухня нерациональна, ведь на ее уборку уйдет гораздо больше времени, чем на приготовление пищи. Да, они правы. Но любая проблема решаема: подбирайте правильную отделку и качественную мебель.
С нее очень легко убираются подтеки, а моющие обои либо эмалевая краска очень просты в уходе.
Напольное покрытие необходимо использовать влагостойкое, которому не страшны механические повреждения. Текстиль необходимо стирать, так что полотенцами и прихватками придется запастись.
Несмотря на то, что кухня в белом цвете – не для ленивых хозяек, она способна подарить релакс, наполнить дом светом, сделать его уютным и по-семейному милым.
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