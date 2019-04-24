Интерьер ваби саби – это асимметрия, простота, фактура, спокойные и нейтральные тона, натуральные материалы, старые предметы, рассеянное освещение, лаконичная мебель и некоторая продуманная небрежность.

Он подходит для ценителей настоящего, для тех, кто любит вещи с историей и характером.

В современных европейских квартирах может включать в себя элементы скандинавского стиля, лофта или минимализма в интерьере.

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