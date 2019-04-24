26 атмосферных фото интерьера ваби саби

Интерьер ваби саби – это асимметрия, простота, фактура, спокойные и нейтральные тона, натуральные материалы, старые предметы, рассеянное освещение, лаконичная мебель и некоторая продуманная небрежность.

Он подходит для ценителей настоящего, для тех, кто любит вещи с историей и характером.
В современных европейских квартирах может включать в себя элементы скандинавского стиля, лофта или минимализма в интерьере.

Читайте подробную и вдохновляющую статью про традиционный японский стиль ваби саби в современном интерьере. Узнайте о характерных чертах и визитных карточках ваби саби, философии стиля и подойдет ли он вам.

Мы сделали подборку из 26 атмосферных фото стиля ваби саби в интерьере.

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Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
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