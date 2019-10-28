Дизайн кухни в частном доме: все особенности и 81 фото-идея

Дизайн кухни в частном доме имеет свою специфику, и поэтому ему следует уделить особое внимание. Интерьер должен быть красивым и эргономичным. Рассмотрим наиболее подходящие планировки кухонь, стили, цветовую гамму и принципы организации хранения на кухне.

Особенности оформления интерьера кухни в частном доме

Кухня в частном или загородном доме имеет ряд отличий от городских кухонь в многоэтажках.

Выделяют такие особенности:

размеры, чаще всего, значительно больше;

наличие нескольких окон;

нестандартная форма пространства;

вольное расположение коммуникаций, проложенных по собственному проекту, в то время, как в «многоэтажках» используются стандартные схемы;

возможность изменения схемы коммуникаций;

расширение возможности для объединения рабочей зоны со столовой, где могут расположиться, как члены семьи, так и гости.

Дизайн кухни в частном доме подчиняется общим правилам, но при этом учитывает указанные особенности. Любой кухонный интерьер должен гармонично вписываться в общий стиль всех помещений.

В кухонном дизайне особенно важна эмоциональная составляющая. С учетом этого повышается роль цветовой палитры, выбора облицовочных материалов, расположение мебели.

Одновременно нельзя забывать об удобстве, что повышает требования к планировке и оптимальному обустройству рабочей зоны.

Кухонная планировка

Обустройство начинается с планировки. Используйте пространство так, чтобы нашлось место для удобной рабочей зоны, размещения техники и мебели, столовой, хранилища для часто используемых продуктов и принадлежностей.

При этом нельзя забывать о проходах и мерах безопасности.

В любой кухне основные функциональные возможности обеспечиваются рабочим треугольником, включающим рабочую поверхность, плиту, мойку и холодильник.

Правильное их расположение позволяет оптимизировать перемещение, сводя к минимуму проходимое расстояние во время приготовления пищи.

Сторона рабочего треугольника имеет длину от 45 до 2 м. В промежутках между «вершинами треугольника» можно расположить хранилища для необходимой техники и кухонных принадлежностей.

Угловая планировка

Одним из самых универсальных вариантов считается угловая или Г-образная компоновка. Она подходит для помещений небольшой площади, но может использоваться и в больших кухнях любой формы.

Здесь максимально задействован угол и 2 перпендикулярные, смежные стены. Основное преимущество – освобождение пространства в середине за счет расположения основных элементов вдоль стен.

При угловой планировке проще всего реализовать принцип рабочего треугольника. Все рабочие зоны располагаются в углу и у прилегающих стен.

Остальные стены освобождаются, и здесь можно разместить, например, барную стойку. В свободной центральной части напрашивается «остров» в виде обеденного стола.

Рабочая зона у окна

У окна можно разместить рабочую поверхность и мойку. Для них не требуется вертикальное заполнение стены, и окно не мешает исполнению основных функций.

Поверхность столешницы или верхний край раковины совмещается с подоконником, а все нужные шкафчики располагаются внизу.

Плюсы: хорошее естественное освещение и возможность любоваться природой.

Параллельная

Для узких и удлиненных, а также проходных кухонь подходит параллельная или двухрядная планировка. Она предусматривает размещение всех основных элементов интерьера вдоль 2-х параллельных стен.

Постарайтесь минимизировать необходимость перемещения от одной стены к другой во время готовки. Например, можно установить вдоль одной из стен варочную плиту и мойку, а у другой – холодильник, микроволновую печь, духовой шкаф.

Оптимальное расстояние между параллельными стенами считается 2,3-2,6 м, максимальное – 3,4 м. При значительной ширине комнаты между рядами с кухонными принадлежностями можно расположить обеденный стол, но так, чтобы он не мешал при приготовлении пищи. В параллельной планировке можно задействовать и стену с окнами, как указано выше.

Прямая

Прямая или линейная (одностенная) планировка используется, чаще всего, как вынужденная мера. В ней все элементы кухонного интерьера располагаются вдоль одной стены.

Такая планировка вполне подходит для маленькой семьи, когда кухонные приборы и мебель не занимают слишком много места. В то же время, она позволяет освободить вторую половину помещения для обустройства полноценной столовой.

Наиболее часто линейная компоновка используется в студиях или на мансардах. В ней не соблюдается правило рабочего треугольника, а потому следует тщательно прорабатывать расположение зон относительно друг друга.

П-образная

Расположение кухонных элементов вдоль 3-х стен, образующих букву «П» подходит для кухонь, где используется при готовке большое количество техники и принадлежностей. Может быть реализовано в помещениях разного размера.

Находясь в центре кухни с П-образной компоновкой, можно легко достичь любого нужного предмета, не совершая долгих перемещений. Такое удобство особенно заметно, когда ширина комнаты составляет 2,5-3,4 м.

Планировка позволяет разместить значительное количество различных предметов даже в маленькой комнате. Она легко поддается зонированию, а значит, кухню можно совместить с другими помещениями.

С островом

Одно из наиболее интересных решений кухонного дизайна – островная планировка. По сути, остров – это стол, установленный в средине помещения и выполняющий различные функции.

Он может стать рабочей поверхностью для подготовки продуктов, местом размещения мойки и кухонной техники, стола для приема пищи и т.д. Под ним можно организовать хранилище для кухонных принадлежностей.

Помимо помещений большой площади (более 20 кв.м), островная конструкция имеет смысл на кухнях с линейной планировкой и совмещенных с другими комнатами, в частности с гостиной.

В комнатах площадью менее 18 кв.м целесообразно использовать небольшой «полустров» размером не более 1х1,2 м. Он одной стороной может упираться в стену.

Актуальная цветовая палитра для кухни в частном доме

Дизайн кухни в частном доме может основываться на любом цветовом решении.

Актуальная цветовая палитра учитывает такие факторы:

В какую сторону света выходят окна. На южной стороне предпочтение отдается прохладным тонам, а при выходе на север – теплым. Количество и размер окон, т.е. интенсивность естественного освещения. Надо учитывать также затененность деревьями и постройками. Гармоничное сочетание с цветовыми решениями в других комнатах. Использование принципа зонирования. Размер помещения, высота потолков.

Рекомендации по выбору цветовой палитры

Белый цвет и светлые оттенки никогда не выйдут из моды. Они подходят, как для традиционных, так и для современных стилей. Белизна у многих ассоциируется с чистотой и аккуратностью.

Светлая палитра – отличное решение для небольших помещений, т.к. визуально расширяет пространство. Она обеспечивает воздушность интерьера. Светлые мебельные фасады подходят при подвешивании шкафчиков на всю стену, до потолка.

С практической точки зрения к белым тонам есть большие претензии в части быстрого загрязнения и повышенных требований к уборке и очистке. Они не подходят для любителей оригинальных стилей, контрастов.

Оттенки древесины. На кухне они привлекательно смотрятся на полу, мебельных фартуках, при оформлении столешниц и поверхности «острова». Древесная отделка стен более характерна для загородных домов и дач.

Цветовые контрасты. Сейчас актуальны сложные контрастные сочетания с промежуточными оттенками.

Пример: темный цвет мебельных фасадов (венге) в сочетании с белизной стен и деревянными поверхностями столешниц, древесным оттенком на полу.

Такое цветовое решение выделяет предметы и уравновешивает холодность и теплоту цветов.

Серые оттенки. Они пользуются популярностью уже несколько лет. Этот цвет нейтрален, что позволяет использовать его в различных стилях. Нередко используются вкрапление темных зон для выделения определенных элементов интерьера и, наоборот, светлых цветов для придания воздушности.

Темные цвета. С ними надо соблюдать осторожность. Они визуально уменьшают пространство и не подходят для маленьких помещений. В больших кухнях особенно роскошно смотрятся темные (почти черные) поверхности.

На их фоне красиво выделяются хромированные аксессуары. Впечатляющий эффект производит сочетание темного фона с мозаикой и плиткой под металл в отделке кухонного фартука.

Любители современной отделки могут смело использовать цвет и контрасты. Порой даже яркие элементы выглядят эффектно, но их стоит применять осторожно. Чрезмерное увлечение цветовыми эффектами может вызвать раздражительность, ухудшить аппетит, изменить вкусовые восприятия пищи. В этом вопросе необходим индивидуальный подход.

Выбор стиля

Выбор стиля, в основном, ограничен только личными предпочтениями. В то же время, следует учитывать размеры и оформление других помещений. Как правило, во всем доме соблюдается общая концепция дизайна.

Совершенно дико будет смотреться кухня в классическом стиле, если весь дом оформлен в стиле хай-тек, и наоборот. Могут быть небольшие стилистические отклонения с учетом кухонной специфики и влияющих факторов, но общий подход должен сохраняться.

Контемпорари

Для современной кухни можно выбрать стиль контемпорари. В нем нет ограничений по цветовым и тематическим решениям. Здесь могут сочетаться ультрасовременная техника и элементы классического дизайна.

Не предусматриваются четкие границы и условности. В других вариантах возможно совмещение, например, кирпичной кладки с зеркалами и бра в старинном стиле. Допускается добавлять на потолок лепнину при наличии современной мебели. Важно обеспечить максимальную функциональность и удобство.

Прованс и кантри

Гармоничное сочетание уюта, сельского колорита и функциональности обеспечивают деревенские стили – прованс и кантри.

В них используются пастельные тона – белый, песочный, кремовый, бежевый, голубой, светло-коричневый, светлые оттенки желтого.

Широко используется древесина и другие натуральные материалы. Обязательно присутствует текстиль, искусственно состаренные аксессуары.

Придает разнообразие ненавязчивый рисунок в виде различных цветков, ирисов, маргариток, орхидей, петушков.

Классика и неоклассика

Классический стиль – это выбор для элитного частного дома. Он подчеркивает достаток и хороший вкус. Характерная деталь – классическая кухня всегда совмещена со столовой.

Неоклассика убрала чрезмерную витиеватость, но сохранила многие благородные черты.

В обоих стилях соблюдается симметричность и пропорциональность, четкость центра. Кухня формируется вокруг «острова» – обеденного стола. Традиционные цвета – пастельные оттенки. Белый фон сочетается с золоченным декором.

В неоклассике увеличивается использование черного, серого и коричневого цветов. В целом, в помещении ощущается торжественность и нарядность.

Скандинавский стиль

Кухни в скандинавском стиле покоряют своей простотой и лаконичностью, четкими линиями и обилием света.

Предпочтение отдается натуральной цветовой гамме. Чисто белый цвет в природе редкость, а потому приветствуются включения зеленоватых, розовых, золотистых, синих, голубых, мраморных оттенков.

Завершает дизайн текстиль – занавески полупрозрачного типа, светлые шторы, льняные скатерти, тканые ковры и дорожки, диванные подушечки.

Экостиль

Экологическое направление в дизайне представлено эко-стилем. При оформлении отдают предпочтение натуральным материалам и экологически чистым технологиям, основанным на экономном расходе ресурсов.

Цветовая палитра составляется из природных оттенков. Основные цвета – белый, светло-серый, бежевый. В качестве дополнительных используются коричневые, зеленые, желтые, голубые и оливковые оттенки. Наиболее часто формируется серый фон.

В отделке активно применяется древесина, натуральный камень, пробка, керамика. В последние годы одним из трендов стала кирпичная кладка без штукатурки с участками, покрытыми камнем и стабилизированным мхом. На потолке – обычная побелка или перекрытия из деревянных балок.

Лофт и хай-тек

Стиль «лофт» создает иллюзию неотделанного пространства – стены без облицовки, деревянные балки перекрытия, незамаскированные трубы коммуникаций.

Один из самых популярных вариантов – кирпичная кладка. Мебель деревянная с грубой обработкой. Столешницы можно сделать из нержавеющей стали.

Другой современный стиль для кухни – хай-тек. В нем используются цвета холодного типа – серый разной насыщенности, серо-бежевый и серо-голубой.

Дополнительные цвета – фиолетовый, оранжевый, красный, синий, черный, коричневый. Для отделки применяются металлические элементы – медные, хромированные, золотистые, серебристые. Важно насыщение кухни ультрасовременной техникой, которая устанавливается на видных местах.

Минимализм

Принципы минималистского стиля:

как можно меньше мебели и иных предметов;

правильная геометрия и лаконичность;

отсутствие ярких цветов.

При оформлении используется не более 3-х оттенков. Общий фон формируется из нейтрального цвета. Необходимо хорошее освещение. Максимально используется встроенная бытовая техника.

Хранение кухонных принадлежностей

На кухне частного дома должно быть предусмотрено удобное хранение кухонных принадлежностей.

Принципы организации хранения на кухне:

Все часто используемые предметы должны находиться в пределах быстрой досягаемости. Наиболее ходовая утварь хранится над и под рабочей поверхностью. Предметы рассортируйте по категориям. Для удобства используйте корзины, лотки, коробки и разделители. Отдавайте предпочтение выдвижным ящикам и системам. Предметы при хранении располагайте рядами вертикально. Для экономии пространства задействуйте нестандартные места хранения – дверцы шкафов (с использованием крючков, держателей), прищепки, торцевые участки мебели и т.д. Используйте углы по максимуму. Устанавливайте шкафчики углового типа. Оптимальное использование пространства обеспечат шкафы до потолка. Установите рейлинги на стенки и фартуки мебели. Легкие предметы можно закрепить магнитиками. Используйте пространство под мойкой. Здесь удобно использовать выдвижные контейнеры. Продукты длительного хранения размещайте в квадратных контейнерах. Для мойки хорошо подходят пластиковые органайзеры для моечных средств и принадлежностей. В неэффективно используемых шкафах установите вставные полки и этажерки.

Эффективное использование пространства позволяет быстро находить нужные предметы и не загромождать столешницы. Лишние вещи способны испортить весь интерьер.

Материалы

Кроме привлекательного внешнего вида, материалы должны удовлетворять особым требованиям:

воздействие агрессивных веществ при разливе и разбрызгивании пищи;

повышенная влажность за счет испарений;

температурные колебания и повышенная температура;

воздействие продуктов горения бытового газа;

механические воздействия.

Для напольного покрытия наибольшей популярностью пользуются: керамическая плитка, линолеум, ламинат, паркет. Наивысший рейтинг среди плиток имеют изделия Азори и Тессер, среди линолеумов – Таркетт, среди ламината – Кроностар.

При отделке стен используются такие материалы:

Краски: акриловая краска WORKER «Malerweiss», водостойкая краска WORKER «Superweiss», антивандальная краска FEIDAL «Feste Farbe». Обои: наиболее подходят моющиеся виниловые обои. Бумажные и тканевые изделия прослужат недолго. Красиво смотрятся пробковые обои. Популярностью пользуются модели, предназначенные под покраску. Декоративная штукатурка: структурная, «Короед» и «Венецианская». Она накладывается по особой технологии в несколько слоев.

Высокой надежностью и долговечностью обладают покрытия из керамической и мозаичной плитки, а также натурального и искусственного камня. Чаще всего, такое покрытие обеспечивается на рабочих участках и в районе варочной плиты.

Потолок обустраивается по разной технологии. Наиболее распространен вариант побелки и покраски после тщательного выравнивания. Украсить его можно лепниной.

Советы по обустройству от специалистов

При обустройстве кухни в частном доме следует прислушаться к советам опытных дизайнеров:

При выборе стиля дизайна учитывайте климатические и природные особенности местности. Выбор стиля зависит от материала самого дома и его расположения. В деревянных срубах гармонично смотрятся деревенский и эко стиль. В современных особняках больше подойдут современные стили (минимализм, хай-тек) и скандинавский тип. В доме на побережье подойдет неоклассика, прованс, морской и средиземноморской стиль. Стиль под шале вполне уместен в гористой местности. Необходимо выбрать планировку, оптимальную для данного размера и формы кухни. Самый удобный вариант – П-образный тип, но самый универсальный – Г-образный. В больших комнатах следует подумать об установке «острова». Должны быть удобные проходы, не загроможденные мебелью. Желательно для прохода оставлять не менее 1 м. На мансарде лучше отказаться от тяжелых навесных конструкций. При совмещении с другими помещениями используйте принцип зонирования. Установите надежную вытяжную вентиляцию. Не рекомендуется делать поверхность столешниц и фартуков черного цвета, т.к. на ней слишком заметны даже небольшие капли.

Учитывайте, что кухня должна быть одним из самых экологически чистых помещений. При ее отделке применяйте экологически чистые материалы. Цветовая палитра должна располагать к приему пищи и непринужденной беседе.

Идеи дизайна кухни в загородном доме

Если загородный дом не предназначен для постоянного проживания, и вы хотите, чтобы все здесь было направлено на создание наилучших условий для отдыха, выбирайте стили оформления, приближающие к природе.

Английский кантри

Используются только натуральные материалы. Мебель – классическая, деревянная. В центре – массивный дубовый стол. Буфеты обязательно содержат стеклянные дверцы. Основной цветовой фон – темный. В текстильных элементах присутствуют цветы и клетчатые орнаменты.

Американский кантри

Потолок выполняется из деревянных балок и не облицовывается. В оформлении стен выделяются участки из натурального камня. Надо задействовать максимум украшений. Хорошо смотрятся ковры и шкуры.

Французский прованс

Основные цвета: бежевый, оливковый, лавандовый. Присутствует множество текстильных деталей – легкие занавески, многочисленные салфетки, скатерти, полотенца, покрытие стульев.

Русский кантри

Активное использование древесины. В цветовой палитре отмечается красный оттенок с небольшими черными вставками. Подчеркнут уют различные традиционные аксессуары русского быта – самовары, утюги, глиняная посуда, расписные подносы.

Дизайн интерьера кухни в частном доме существенно отличается от городских интерьеров своей оригинальностью, смелостью и единением с природой.

Важно учесть особенности планировки и гармонично объединить с дизайном всего дома. Кухня должна привлекать уютом и удобством, создавать хорошее настроение, что обеспечивается правильным выбором цветовой палитры и дизайнерского стиля.