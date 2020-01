Дизайн кухни в частном доме: все особенности и 81 фото-идея

Дизайн кухни в частном доме имеет свою специфику, и поэтому ему следует уделить особое внимание. Интерьер должен быть красивым и эргономичным. Рассмотрим наиболее подходящие планировки кухонь, стили, цветовую гамму и принципы организации хранения на кухне.

Кухня в частном или загородном доме имеет ряд отличий от городских кухонь в многоэтажках.

Выделяют такие особенности:

Дизайн кухни в частном доме подчиняется общим правилам, но при этом учитывает указанные особенности. Любой кухонный интерьер должен гармонично вписываться в общий стиль всех помещений.

В кухонном дизайне особенно важна эмоциональная составляющая. С учетом этого повышается роль цветовой палитры, выбора облицовочных материалов, расположение мебели.

Одновременно нельзя забывать об удобстве, что повышает требования к планировке и оптимальному обустройству рабочей зоны.

Обустройство начинается с планировки. Используйте пространство так, чтобы нашлось место для удобной рабочей зоны, размещения техники и мебели, столовой, хранилища для часто используемых продуктов и принадлежностей.

При этом нельзя забывать о проходах и мерах безопасности.

В любой кухне основные функциональные возможности обеспечиваются рабочим треугольником, включающим рабочую поверхность, плиту, мойку и холодильник.

Правильное их расположение позволяет оптимизировать перемещение, сводя к минимуму проходимое расстояние во время приготовления пищи.

Сторона рабочего треугольника имеет длину от 45 до 2 м. В промежутках между «вершинами треугольника» можно расположить хранилища для необходимой техники и кухонных принадлежностей.

Одним из самых универсальных вариантов считается угловая или Г-образная компоновка. Она подходит для помещений небольшой площади, но может использоваться и в больших кухнях любой формы.

Здесь максимально задействован угол и 2 перпендикулярные, смежные стены. Основное преимущество – освобождение пространства в середине за счет расположения основных элементов вдоль стен.

При угловой планировке проще всего реализовать принцип рабочего треугольника. Все рабочие зоны располагаются в углу и у прилегающих стен.

Остальные стены освобождаются, и здесь можно разместить, например, барную стойку. В свободной центральной части напрашивается «остров» в виде обеденного стола.

У окна можно разместить рабочую поверхность и мойку. Для них не требуется вертикальное заполнение стены, и окно не мешает исполнению основных функций.

Поверхность столешницы или верхний край раковины совмещается с подоконником, а все нужные шкафчики располагаются внизу.

Для узких и удлиненных, а также проходных кухонь подходит параллельная или двухрядная планировка. Она предусматривает размещение всех основных элементов интерьера вдоль 2-х параллельных стен.

Постарайтесь минимизировать необходимость перемещения от одной стены к другой во время готовки. Например, можно установить вдоль одной из стен варочную плиту и мойку, а у другой – холодильник, микроволновую печь, духовой шкаф.

Оптимальное расстояние между параллельными стенами считается 2,3-2,6 м, максимальное – 3,4 м. При значительной ширине комнаты между рядами с кухонными принадлежностями можно расположить обеденный стол, но так, чтобы он не мешал при приготовлении пищи. В параллельной планировке можно задействовать и стену с окнами, как указано выше.

Прямая или линейная (одностенная) планировка используется, чаще всего, как вынужденная мера. В ней все элементы кухонного интерьера располагаются вдоль одной стены.

Такая планировка вполне подходит для маленькой семьи, когда кухонные приборы и мебель не занимают слишком много места. В то же время, она позволяет освободить вторую половину помещения для обустройства полноценной столовой.

Наиболее часто линейная компоновка используется в студиях или на мансардах. В ней не соблюдается правило рабочего треугольника, а потому следует тщательно прорабатывать расположение зон относительно друг друга.

Расположение кухонных элементов вдоль 3-х стен, образующих букву «П» подходит для кухонь, где используется при готовке большое количество техники и принадлежностей. Может быть реализовано в помещениях разного размера.

Находясь в центре кухни с П-образной компоновкой, можно легко достичь любого нужного предмета, не совершая долгих перемещений. Такое удобство особенно заметно, когда ширина комнаты составляет 2,5-3,4 м.

Планировка позволяет разместить значительное количество различных предметов даже в маленькой комнате. Она легко поддается зонированию, а значит, кухню можно совместить с другими помещениями.

Одно из наиболее интересных решений кухонного дизайна – островная планировка. По сути, остров – это стол, установленный в средине помещения и выполняющий различные функции.

Он может стать рабочей поверхностью для подготовки продуктов, местом размещения мойки и кухонной техники, стола для приема пищи и т.д. Под ним можно организовать хранилище для кухонных принадлежностей.

Помимо помещений большой площади (более 20 кв.м), островная конструкция имеет смысл на кухнях с линейной планировкой и совмещенных с другими комнатами, в частности с гостиной.

В комнатах площадью менее 18 кв.м целесообразно использовать небольшой «полустров» размером не более 1х1,2 м. Он одной стороной может упираться в стену.

Дизайн кухни в частном доме может основываться на любом цветовом решении.

Актуальная цветовая палитра учитывает такие факторы:

Белый цвет и светлые оттенки никогда не выйдут из моды. Они подходят, как для традиционных, так и для современных стилей. Белизна у многих ассоциируется с чистотой и аккуратностью.

Светлая палитра – отличное решение для небольших помещений, т.к. визуально расширяет пространство. Она обеспечивает воздушность интерьера. Светлые мебельные фасады подходят при подвешивании шкафчиков на всю стену, до потолка.

С практической точки зрения к белым тонам есть большие претензии в части быстрого загрязнения и повышенных требований к уборке и очистке. Они не подходят для любителей оригинальных стилей, контрастов.

Оттенки древесины. На кухне они привлекательно смотрятся на полу, мебельных фартуках, при оформлении столешниц и поверхности «острова». Древесная отделка стен более характерна для загородных домов и дач.

Цветовые контрасты. Сейчас актуальны сложные контрастные сочетания с промежуточными оттенками.

Пример: темный цвет мебельных фасадов (венге) в сочетании с белизной стен и деревянными поверхностями столешниц, древесным оттенком на полу.

Такое цветовое решение выделяет предметы и уравновешивает холодность и теплоту цветов.

Серые оттенки. Они пользуются популярностью уже несколько лет. Этот цвет нейтрален, что позволяет использовать его в различных стилях. Нередко используются вкрапление темных зон для выделения определенных элементов интерьера и, наоборот, светлых цветов для придания воздушности.

Темные цвета. С ними надо соблюдать осторожность. Они визуально уменьшают пространство и не подходят для маленьких помещений. В больших кухнях особенно роскошно смотрятся темные (почти черные) поверхности.

На их фоне красиво выделяются хромированные аксессуары. Впечатляющий эффект производит сочетание темного фона с мозаикой и плиткой под металл в отделке кухонного фартука.

Любители современной отделки могут смело использовать цвет и контрасты. Порой даже яркие элементы выглядят эффектно, но их стоит применять осторожно. Чрезмерное увлечение цветовыми эффектами может вызвать раздражительность, ухудшить аппетит, изменить вкусовые восприятия пищи. В этом вопросе необходим индивидуальный подход.

Выбор стиля, в основном, ограничен только личными предпочтениями. В то же время, следует учитывать размеры и оформление других помещений. Как правило, во всем доме соблюдается общая концепция дизайна.

Совершенно дико будет смотреться кухня в классическом стиле, если весь дом оформлен в стиле хай-тек, и наоборот. Могут быть небольшие стилистические отклонения с учетом кухонной специфики и влияющих факторов, но общий подход должен сохраняться.

Для современной кухни можно выбрать стиль контемпорари. В нем нет ограничений по цветовым и тематическим решениям. Здесь могут сочетаться ультрасовременная техника и элементы классического дизайна.

Не предусматриваются четкие границы и условности. В других вариантах возможно совмещение, например, кирпичной кладки с зеркалами и бра в старинном стиле. Допускается добавлять на потолок лепнину при наличии современной мебели. Важно обеспечить максимальную функциональность и удобство.

Гармоничное сочетание уюта, сельского колорита и функциональности обеспечивают деревенские стили – прованс и кантри.

В них используются пастельные тона – белый, песочный, кремовый, бежевый, голубой, светло-коричневый, светлые оттенки желтого.

Широко используется древесина и другие натуральные материалы. Обязательно присутствует текстиль, искусственно состаренные аксессуары.

Придает разнообразие ненавязчивый рисунок в виде различных цветков, ирисов, маргариток, орхидей, петушков.

Классический стиль – это выбор для элитного частного дома. Он подчеркивает достаток и хороший вкус. Характерная деталь – классическая кухня всегда совмещена со столовой.

Неоклассика убрала чрезмерную витиеватость, но сохранила многие благородные черты.

В обоих стилях соблюдается симметричность и пропорциональность, четкость центра. Кухня формируется вокруг «острова» – обеденного стола. Традиционные цвета – пастельные оттенки. Белый фон сочетается с золоченным декором.

В неоклассике увеличивается использование черного, серого и коричневого цветов. В целом, в помещении ощущается торжественность и нарядность.

Кухни в скандинавском стиле покоряют своей простотой и лаконичностью, четкими линиями и обилием света.

Предпочтение отдается натуральной цветовой гамме. Чисто белый цвет в природе редкость, а потому приветствуются включения зеленоватых, розовых, золотистых, синих, голубых, мраморных оттенков.

Завершает дизайн текстиль – занавески полупрозрачного типа, светлые шторы, льняные скатерти, тканые ковры и дорожки, диванные подушечки.

Экологическое направление в дизайне представлено эко-стилем. При оформлении отдают предпочтение натуральным материалам и экологически чистым технологиям, основанным на экономном расходе ресурсов.

Цветовая палитра составляется из природных оттенков. Основные цвета – белый, светло-серый, бежевый. В качестве дополнительных используются коричневые, зеленые, желтые, голубые и оливковые оттенки. Наиболее часто формируется серый фон.

В отделке активно применяется древесина, натуральный камень, пробка, керамика. В последние годы одним из трендов стала кирпичная кладка без штукатурки с участками, покрытыми камнем и стабилизированным мхом. На потолке – обычная побелка или перекрытия из деревянных балок.

Стиль «лофт» создает иллюзию неотделанного пространства – стены без облицовки, деревянные балки перекрытия, незамаскированные трубы коммуникаций.

Один из самых популярных вариантов – кирпичная кладка. Мебель деревянная с грубой обработкой. Столешницы можно сделать из нержавеющей стали.

Другой современный стиль для кухни – хай-тек. В нем используются цвета холодного типа – серый разной насыщенности, серо-бежевый и серо-голубой.

Дополнительные цвета – фиолетовый, оранжевый, красный, синий, черный, коричневый. Для отделки применяются металлические элементы – медные, хромированные, золотистые, серебристые. Важно насыщение кухни ультрасовременной техникой, которая устанавливается на видных местах.

Принципы минималистского стиля:

При оформлении используется не более 3-х оттенков. Общий фон формируется из нейтрального цвета. Необходимо хорошее освещение. Максимально используется встроенная бытовая техника.

На кухне частного дома должно быть предусмотрено удобное хранение кухонных принадлежностей.

Принципы организации хранения на кухне:

Эффективное использование пространства позволяет быстро находить нужные предметы и не загромождать столешницы. Лишние вещи способны испортить весь интерьер.

Кроме привлекательного внешнего вида, материалы должны удовлетворять особым требованиям:

Для напольного покрытия наибольшей популярностью пользуются: керамическая плитка, линолеум, ламинат, паркет. Наивысший рейтинг среди плиток имеют изделия Азори и Тессер, среди линолеумов – Таркетт, среди ламината – Кроностар.

При отделке стен используются такие материалы:

Высокой надежностью и долговечностью обладают покрытия из керамической и мозаичной плитки, а также натурального и искусственного камня. Чаще всего, такое покрытие обеспечивается на рабочих участках и в районе варочной плиты.

Потолок обустраивается по разной технологии. Наиболее распространен вариант побелки и покраски после тщательного выравнивания. Украсить его можно лепниной.

При обустройстве кухни в частном доме следует прислушаться к советам опытных дизайнеров:

Учитывайте, что кухня должна быть одним из самых экологически чистых помещений. При ее отделке применяйте экологически чистые материалы. Цветовая палитра должна располагать к приему пищи и непринужденной беседе.

Если загородный дом не предназначен для постоянного проживания, и вы хотите, чтобы все здесь было направлено на создание наилучших условий для отдыха, выбирайте стили оформления, приближающие к природе.

Используются только натуральные материалы. Мебель – классическая, деревянная. В центре – массивный дубовый стол. Буфеты обязательно содержат стеклянные дверцы. Основной цветовой фон – темный. В текстильных элементах присутствуют цветы и клетчатые орнаменты.

Потолок выполняется из деревянных балок и не облицовывается. В оформлении стен выделяются участки из натурального камня. Надо задействовать максимум украшений. Хорошо смотрятся ковры и шкуры.

Основные цвета: бежевый, оливковый, лавандовый. Присутствует множество текстильных деталей – легкие занавески, многочисленные салфетки, скатерти, полотенца, покрытие стульев.

Активное использование древесины. В цветовой палитре отмечается красный оттенок с небольшими черными вставками. Подчеркнут уют различные традиционные аксессуары русского быта – самовары, утюги, глиняная посуда, расписные подносы.

Дизайн интерьера кухни в частном доме существенно отличается от городских интерьеров своей оригинальностью, смелостью и единением с природой.

Важно учесть особенности планировки и гармонично объединить с дизайном всего дома. Кухня должна привлекать уютом и удобством, создавать хорошее настроение, что обеспечивается правильным выбором цветовой палитры и дизайнерского стиля.

