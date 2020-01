Многие дети хотят иметь личное пространство, которое будет относительно свободно от контроля родителей. Детская мансардная комната, которая расположена далеко от родительской части дома, очень понравится ребенку.

По словам психологов, взрослые не должны игнорировать подобные желания ребенка, если они хотят вырастить самостоятельного человека. Если дом позволяет приспособить под детскую территорию место под крышей, нужно позаботиться о максимальном комфорте этой комнаты.

Прежде чем сделать из мансарды жилую комнату, нужно тщательно подготовить помещение. Вначале следует внимательно осмотреть все поверхности чердака, не забывая про лестницу, ведущую на него. Она должна быть крепкой, иметь поручни. Особо тщательно нужно проверить целостность кровли внутри и снаружи дома, поскольку некачественно сделанная крыша испортит весь ремонт.





На следующем этапе производят утепление мансардного этажа. Для этого на стены и крышу устанавливают обрешетку, укладывают утепляющий материал. Сверху него стены обшивают гипсокартоном, древесиной или панелями. Затем утепляется пол, при этом материал-утеплитель выполняет звукоизолирующую функцию. После этого пол застилают понравившимся покрытием.

Последний этап включает шпатлевку стен и последующую отделку.

Основные способы отделки стен мансардной комнаты:

Для напольного покрытия подойдут такие же материалы, как для других комнат.

Однако для покрытия пола в комнате ребенка нужно учитывать 2 нюанса:

Таким образом, самыми безопасными для здоровья считаются деревянные полы, ковролин и ламинат.

Потолок и стены под наклоном вызывают чувство замкнутого пространства, но для ребенка это обычно не имеет значения, ведь его небольшой рост позволяет ему чувствовать себя комфортно на чердаке. При грамотной планировке все недостатки мансарды можно превратить в достоинства.

Удачный дизайн детской должен обеспечивать чувство защищенности, комфорта. Пространство должно быть удобным и многофункциональным. Обычно комната ребенка состоит из 3-х зон: игровой, учебной и спальной.

Учебная зона должна быть расположена рядом с источником естественного освещения, а для вечерних занятий оборудована достаточным количеством светильников. Спальная зона может находиться в противоположной стороне от учебной или быть рядом с ней.

Игровая область делается в центре комнаты, так как детям для игр требуется свободное место.

Сложность чердачного пространства в его небольшом объеме, который уменьшают стены под наклоном.

Ряд приемов может помочь увеличить пространство:

Детская комната на мансардном этаже нуждается в большом количестве текстиля.

Декорирование тканями используют в:

Яркие покрывала, пестрые шторы, красочные подушки могут придать даже скучному интерьеру атмосферу радости и мечтательности. Текстиль должен быть легким, не плотным, хорошо стирающимся. Важно, чтобы он несильно накапливал пыль.

Минимальный набор мебели для детской включает в себя:

Подобный набор мебели создаст удобное пространство, не загромождая при этом небольшую комнату. Предметы меблировки лучше ставить в углы, чтобы освободить центр детской для игр. В стенах иногда оборудуют скрытые ниши, где хранят вещи, на стены развешивают полки с книгами. Чем больше в комнате будет скрытых в стенах шкафчиков или полок, тем свободнее будет казаться пространство.

Хорошо продуманная планировка комнаты для детей под крышей порадует не только взрослых, но и малышей. Целостный интерьер обеспечит безопасность ребенка во время игр, комфорт во время сна, повысит внимательность и усидчивость при приготовлении уроков.

