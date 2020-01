Дизайн маленькой квартиры студии требует особого подхода. Для маленькой квартиры очень важно правильно распределить место. При этом нельзя захламлять комнату, иначе дизайн маленькой студии будет уничтожен. Давайте разберемся, как сделать дизайн маленькой квартиры студии удобным, красивым и эргономичным.

На небольшой площади хозяину студии придется создать не только красивый, но и функциональный интерьер. Ведь в этом помещении человек будет жить, а может быть, и работать.

Главным плюсом квартиры студии можно назвать отсутствие стен и лишних перегородок. Человек может расставить все предметы так, как ему удобно. При этом использовать в студии можно каждый метр.

Кроме этого, в студиях всегда светло. Несколько окон, особенно если они стандартного размера, дают естественный свет, которого так не хватает в офисах или больших квартирах.

Также в студии очень легко делать ремонт, к тому же маленькая площадь и отсутствие перегородок между комнатами позволят сэкономить немало денег на покупке строительных материалов.

Прежде чем заниматься разработкой дизайна гостинки, а именно так раньше называли студии, человеку нужно определиться с тем, сколько зон у него будет в квартире, и по сколько метров он готов выделить для каждой из них.

В любой студии должна быть кухня, и даже если на ней будут редко готовить, следует позаботиться о вентиляции и хорошей вытяжке, так как аромат блюд мгновенно будет распространяться по всей квартире.

Главное, чтобы в кухонной зоне поместилась раковина, необходимая бытовая техника и место, где можно будет готовить продукты к обработке.

Остальные предметы мебели, которые есть на кухне в обычных квартирах, можно разделить по другим зонам. К примеру, большой холодильник можно поставить в любой нише, или в углу. Также и с обеденным столом, его можно поместить посередине студии или вовсе не ставить, а заменить на барную стойку.

Также в студии нужно выделить зону для сна. Обычно никто не ставит в такую квартиру большую кровать, а используются диваны или небольшие оригинальные спальные места, например, матрас на подиуме.

Иногда зону отдыха оборудуют так, чтобы в этой части студии можно было принимать гостей, а иногда, наоборот, огораживают от любопытных глаз.

Также в студии нужно выделить одну или несколько зон для хранения вещей, при этом можно отказаться от организации прихожей. Все вещи могут храниться в одном встроенном шкафу, но этот вопрос тоже нужно решить, прежде чем приниматься за ремонт.

Если в студии есть лоджия или балкон, то часто одну из зон, например, рабочее место, обустраивают именно там. Конечно, для этого помещение утепляется и оборудуется всем необходимым.

Выделять зоны и разграничивать пространство можно несколькими способами, все зависит от того, в каком стиле будет создаваться интерьер студии.

Как можно заметить на размещенных в интернет-пространстве фото, дизайн маленькой квартиры студии чаще всего оформляют в нескольких стилях, самыми популярными являются минимализм, хай тек и лофт, некоторые семьи, правда, отдают предпочтение классике.

Вот несколько идей, как можно оформить студию в этих стилях:

Оформление интерьера в этом стиле предполагает, что в студии на виду будут только самые необходимые вещи. А остальные будут надежно спрятаны.

Отделка помещения в этом случае выполняется натуральными материалами, при этом часто сохраняется их фактура.

Приветствуются эффект необработанного дерева, поверхности под камень, кожаные детали, матовое стекло и элементы кирпичной кладки. Чаще всего для стен и других поверхностей выбирают белый, черный, серый и другие нейтральные цвета.

Мебель обычно не выделяется, а подбирается в тон к стенам. Все предметы должны быть простыми, но при этом многофункциональными и легко трансформирующимися.

Все вещи можно хранить во встраиваемых шкафах-купе. Зонирование пространства можно делать с помощью пола разного уровня, подиумов или зеркальных перегородок.

Вместо традиционных штор в такую студию можно выбрать жалюзи или ролл-шторы. Не стоит перегружать пространство большими комнатными цветами и другими декоративными элементами.

Также можно обойтись без массивной люстры, лучше использовать точечную подсветку, встроенную в мебель, а также небольшие лампы с однотонными плафонами.

При оформлении студии в стиле хай тек, смело можно использовать самые современные технологии. В такой квартире должен преобладать блеск таких материалов, как стекло и металл.

В основе такого интерьера должны доминировать только два цвета — серый и белый. Часто они разбавляются третьим цветом, например, сиреневым, бежевым или розовым. Акценты расставляются геометрическими узорами или деталями ярких цветов.

Мебель обычно дополняет отделку, предметы могут иметь металлические ножки или ручки, а столешницы могут быть стеклянными.

Акцент в квартире с интерьером в стиле хай тек лучше сделать на освещении. Можно использовать подвесные и галогенные лампы, а также разноцветную подсветку, встроенную в мебель.

Окна могут быть закрыты жалюзи, или шторами. Но они, а также обивка мебели и ковры должны быть однотонными.

Студия в стиле лофт должна напоминать чердак, но не старый и грязный, а вдохновляющий, который будет служить пространством для жизни и творчества.

Если есть такая возможность, то в такой студии можно прорубить большие окна. Если это не получается сделать, то нужно хотя бы не завешивать те, которые имеются.

Разделить пространство на зоны можно с помощью балок или труб. Потолку можно придать эффект необработанности и дополнить его деревянными элементами.

На стенах может быть кирпичная или каменная кладка. Кроме этого, поверхности можно покрыть белой краской или краской с эффектом металлического блеска.

Мебель для такой квартиры лучше выбрать деревянную. Часто вместо стола устанавливают барную стойку, места для сидения организуют на подоконнике или поддонах. Спальное место обычно в таких интерьерах располагают в нишах или дальних углах помещения.

В студии, оформленной в стиле лофт, на виду должно быть все, что связано с искусством: картины, музыкальные инструменты, пластинки, статуэтки. Вещи можно хранить в деревянных ящиках, открытых стеллажах или на полках.

Для освещения комнаты можно использовать массивные люстры, изготовленные из грубых материалов, или даже хрустальные светильники. Стоит отметить, что интерьер лофт требует больших вложений, поэтому его в основном выбирают обеспеченные люди.

Люди, которые любят устоявшиеся традиции, и боятся экспериментов, могут оформить интерьер студии в классическом стиле. Такой дизайн гостинки всегда будет актуален.

Стены в квартире лучше заклеить обоями из ткани или бумаги светлых тонов. Пол должен быть покрыт паркетом, или более дешевыми материалами, имитирующими обработанное дерево.

В студии должны быть симметричные элементы, а также детали, которые можно встретить во дворцах, например, арки, колонны, камин.

Лучше отдавать предпочтение светлой мебели, но при этом предметы не должны быть слишком большими. Все-таки должно оставаться ощущение простора. Элементы шкафов или ручки диванов могут быть украшены резьбой.

Бытовая техника должна быть спрятана под деревянными панелями, чтобы не выбиваться из единого стиля. Стоит позаботиться о том, чтобы гармонично вписывалась и дверь в ванную комнату.

Классический стиль в студии должен поддерживаться картинами, гравюрами или статуэтками. Все окна в студии можно задекорировать одинаково, красивыми шторами.

Классический стиль предполагает обилие света, поэтому в такой студии нужно использовать несколько источников освещения. Если в студии высокие потолки, то можно повесить массивную люстру, а также развесить по периметру помещения несколько бра и поставить торшер.

Как можно увидеть на фото, дизайн однокомнатной квартиры студии имеет ряд особенностей. В каком бы цветовом решении он ни выполнялся, главное, чтобы помещение не казалось тесным и нагроможденным.

Если преобладают темные цвета, то тогда нужно использовать много источников света, они помогают визуально расширять пространство.

Дизайн маленькой квартиры студии должен быть в первую очередь уникальным, выходящим за рамки принятых правил.

Обустраивать такое жилье можно предметами мебели, изготовленными на заказ, по индивидуальному эскизу. Можно даже взять, например, старые вещи, предметы мебели, починить их, перекрасить и подарить им вторую жизнь.

The following two tabs change content below.