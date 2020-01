Как обустроить кухню в соответствии с последними трендами?

Нейтральные, приятные глазу цвета сделают атмосферу помещения умиротворенной и изысканной. Выбирая кухонный гарнитур белого, серого или бежевого цвета, вы визуально расширите пространство, а также сможете оставить место для экспериментов с аксессуарами и малой бытовой техникой.

Помните, на фоне пастельных оттенков очень хорошо уживаются предметы и объекты с металлическим блеском, особенно выигрышно смотрятся серебристые поверхности, элементы фурнитуры и декора.

В современной кухне стоит учитывать тот факт, что каждый гаджет может выполнять функцию декорирования пространства. И немаловажную роль здесь играют бытовые электроприборы.

Например, бренд Smeg производит много интересных моделей в категориях малой и крупной бытовой техники.

Помимо своих знаменитых ретро-холодильников, плит и посудомоечных машин, компания выпускает обширную линейку малой бытовой техники в дизайне «Стиль 1950-х». В ней представлены все необходимые кухонные помощники— блендеры, соковыжималки, тостеры, чайники и многое другое.

Время от времени коллекция пополняется новыми интересными расцветками, а сами гаджеты становятся более и более технологичными!

Роль света в формировании кухонного пространства сложно переоценить. Правильное освещение сможет не только помочь вам в ходе готовки, но и даже трансформировать размер пространства, делая его объемнее.

Сегодня с помощью светового дизайна можно кардинально изменить внешний вид помещения, создав ощущение wow-эффекта.

Например, с помощью кухонной подсветки можно подсветить нижние шкафы, чтобы они казались навесными и как бы парящими в воздухе.

Если верхние шкафы имеют стеклянные дверцы, то подсветку можно встроить и в них. Не забудьте про освещение над обеденной зоной! Светильник над столом создает уют и расслабленную атмосферу.

Даже небольшие недоработки могут сыграть плохую роль в организации кухонного пространства и навести визуальный беспорядок в помещении. Для того, чтобы кухня выглядела как на картинке, а рабочая поверхность была свободной для творчества, организуйте удобную систему хранения на кухне.

Больше никаких специй в разноцветных пакетиках! Пересыпьте их в баночки, подходящие под ваш интерьер, подпишите и разместите в ящике ближе к плите.

Интересно, что прозрачные емкости для хранения можно даже использовать в качестве декора. Разложите крупы, пасту, печенье по банкам и расставьте на открытых полках – вам сразу захочется приготовить что-нибудь вкусное.

