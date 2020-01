Как выбрать дизайнера интерьера: советы специалиста

Правильно выбрать профессионального дизайнера, с которым вам будет комфортно работать – важный этап, ведь с этим человеком вы проведете вместе не один месяц.

Вам должны нравиться проекты дизайнера, они должны быть того формата, который Вы ищите.

Если:

То запросите презентацию с фотографиями качества отделок реализованных объектов, узнайте с какими строителями дизайнер работает, какая у них стоимость услуг и пр. Спросите кто будет проверять техническую грамотность проекта, кто работает в команде дизайнера.

Дает идею проекта, всегда понимает, куда идет, его не нужно дополнительно вдохновлять. Если в дизайнере не достаточно творца, Вам придётся его вдохновлять, самостоятельно генерировать идеи дизайна, показывать миллион картинок, а он будет их просто перекладывать (перевоплощать) в проект.

Дизайнер знает все технические мелочи, которые будут необходимы при реализации (стройке), это позволит добиться желаемого результата. Зачастую дизайнер владеет большим опытом, чем прораб и он рассказывает прорабу, как выполнить тот или иной элемент.

Если дизайнер технически не грамотен, он будет задавать вопросы Вам или прорабу о том, как провести трубы, как стыковать поверхности, как добиться эффекта, который Вам понравился на картинке.

Дизайнер умеет грамотно общаться не только с клиентом, но и выстраивать коммуникации со всеми членами семьи, приводить такие доводы, которые будут исчерпывающе отвечать на поставленные вопросы, поддерживать благоприятный климат. Это касается всех присутствующих на стройке специалистов.

Если дизайнер психологически не зрелый, вам самим придётся решать все конфликты, спорить с членами семьи и договариваться со всеми. Кроме психологической нагрузки на Вас, это может привести к увеличению сроков реализации объекта и увеличению стоимости работ.

Продумывает маршруты движения каждого члена семьи в различных ситуациях, делает планировку и расстановку мебели так, чтобы всем было удобно. Если дизайнер не владеет этими знаниями, вам будет неудобно перемещаться по квартире: розетки будут спрятаны под кроватью, двери открываться не в ту сторону, холодильник далеко стоять от варочной поверхности и так далее.

Дизайнер договаривается со всеми подрядчиками, интегрирует все инженерные проекты в дизайн-проект, согласует все работы с ТСЖ, следит за поставщиками, сроками поступления на объект всех необходимых материалов, оплатами и т.д.

Еще одно важное условие – дизайнер должен любить свое дело.

Тогда он получит удовольствие даже от сложных проектов, ему будет интересно искать нестандартные решения, делать уникальные проекты, которые предназначены под задачи конкретной семьи. Если дизайнер инфантилен по отношению к проекту, то вам будет крайне сложно мотивировать его довести все до конца и вовремя.

Теперь Вы знаете, на что стоит обратить внимание при выборе дизайнера, как понять, что именно этот дизайнер Вам подходит и кем же все-таки должен быть дизайнер в процессе создания и реализации дизайн-проекта.

Не бойтесь задавать «неудобные вопросы», лучше выяснить все «на берегу», так вы найдёте того самого профессионала, который вас поймёт, с кем будет комфортно в общении, кто умеет не только рисовать красивые картинки, но и воплощать свои идеи в жизнь!

Теперь у вас есть полная информация по подбору специалиста. Желаю вам успешных поисков дизайнера и успешной реализации идей в интерьере. Удачи!

