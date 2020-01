Интерьер кабинета в доме: рабочий уют

Интерьер кабинета в доме лучше продумать до мелочей. Особенно эта касается психологов, юристов, графических дизайнеров, то есть тех людей, которые непосредственно работают весь день в своем кабинете. Продумайте интерьер кабинета в доме, обустройте его, и вы получите максимально комфортное и функциональное рабочее помещение. А DekoDiz поможет профессиональными советами.

Учитывайте, что обстановка данного помещения должна побуждать к продуктивной работе, быть удобной и ненавязчивой.

Звукоизоляцию и освещение продумывайте тщательно, а при выборе мебели основывайтесь не только на личных предпочтениях, но на и характеристиками предметов интерьера. Обратите внимание на трансформирующиеся варианты. И еще раз поймите: кабинет для фрилансера – не прихоть, а необходимость.

Оформить собственное рабочее место нужно хотя бы потому, что в доме или квартире не всегда хватает комнат. Даже не пытайтесь привести пространство в «офисный» вид – это испортит рабочий кабинет дома. Интерьер его в среднестатистической квартире должен быть подчинен требованиям уюта и гармонии.

Данное утверждение отражает требования к выбору места для будущего домашнего офиса.

Вам необходимо пространство, которое:

Но в современных домах не всегда получается соблюсти все условия для размещения кабинета. Отсутствие естественного источника света компенсируют настольные лампы, а в малогабаритных квартирах рабочим местом станет даже утепленная лоджия.

Однако, этот вариант подходит, только если вам не нужно будет принимать посетителей.

Раздумывая, в каком стиле оформить офис дома, интерьер подбирайте в соответствии со своим образом жизни. Если ничего не приходит в голову – остановитесь на классическом дизайне.

Чтобы представить примерный внешний вид офисной классики, достаточно вспомнить, как выглядит среднестатистический кабинет практически любого руководителя. В девяноста случаях из ста вам придет на ум помещение, выполненное в ненавязчивой пастельных гамме, с обманчиво простой мебелью.

Стены отделываются бежевыми обоями, напольное покрытие – темное, мебельный гарнитур – функциональный. Здесь нет лишних деталей, вычурности и кричащего шика.

Все скромно, но со вкусом. Обязательно присутствует релаксационная зона. Выбрав подобное решение в качестве интерьера домашнего кабинета, воздержитесь от снимков близких: они будут отвлекать.

Если рабочее место будет находиться в обычной квартире, то его стилистическое оформление стоит продумывать:

Излишне строгую атмосферу разбавляйте яркими деталями: так интерьер кабинета в доме станет живым. Акценты расставляются при помощи комнатного растения с ярко-зелеными листьями, картины, настольной лампы, предметов мебели. Главное условие подобного приема: не размещать «яркие пятна» перед глазами: они будут отвлекать от рабочих задач.

Интерьер кабинета в доме подчиняется определенным пропорциям. То есть предметы меблировки не должны загромождать помещение, но и не делать его слишком просторным. Особых критериев выбора мебели нет: значение имеет бюджет, общее стилевое решение жилища, собственные предпочтения.

Дизайнеры все же рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

Неплохими вариантами для домашнего офиса являются модульные и корпусные изделия. Их легко монтировать или переставлять с места на место, создавая новый интерьер.

Осветительные приборы имеют значение для тех, кто хочет организовать рабочий кабинет дома. Интерьер помещения требует, чтобы его подчеркивали.

Самый простой вариант – подобрать светильники, правильно расположить мебель относительно оконных проемов.

Когда с направленностью осветительных приборов все понятно, остается самое интересное – декор домашнего офиса.

Возьмите на заметку идею компании «Гугл»: они создают нескучный офис, в котором приятно работать.

Конечно, в доме не поставить настольный футбол и не соорудить велосипедную дорожку, но преобразить помещение легко.

Нужно всего лишь находить приятные глазу вещи и вписывать их в общее оформление рабочего кабинета:

Помните о том, что в домашнем рабочем уголке придется проводить большую часть дня. Поэтому интерьер кабинета должен быть подчинен вашим предпочтениям и целям, для которых он создается. Ведь работа станет продуктивной только в комфортной, тщательно продуманной обстановке.

