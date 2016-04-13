Интерьер кабинета в доме: рабочий уют

Интерьер кабинета в доме лучше продумать до мелочей. Особенно эта касается психологов, юристов, графических дизайнеров, то есть тех людей, которые непосредственно работают весь день в своем кабинете. Продумайте интерьер кабинета в доме, обустройте его, и вы получите максимально комфортное и функциональное рабочее помещение. А DekoDiz поможет профессиональными советами.

Учитывайте, что обстановка данного помещения должна побуждать к продуктивной работе, быть удобной и ненавязчивой.

Звукоизоляцию и освещение продумывайте тщательно, а при выборе мебели основывайтесь не только на личных предпочтениях, но на и характеристиками предметов интерьера. Обратите внимание на трансформирующиеся варианты. И еще раз поймите: кабинет для фрилансера – не прихоть, а необходимость.

Оформить собственное рабочее место нужно хотя бы потому, что в доме или квартире не всегда хватает комнат. Даже не пытайтесь привести пространство в «офисный» вид – это испортит рабочий кабинет дома. Интерьер его в среднестатистической квартире должен быть подчинен требованиям уюта и гармонии.







Интерьер кабинета в доме – всему свое место

Данное утверждение отражает требования к выбору места для будущего домашнего офиса.

Вам необходимо пространство, которое:

будет хорошо освещенным;

разместит в себе рабочую мебель и оргтехнику;

находится вдалеке от детской и гостиной;

стимулирует заниматься трудовой деятельностью.

Но в современных домах не всегда получается соблюсти все условия для размещения кабинета. Отсутствие естественного источника света компенсируют настольные лампы, а в малогабаритных квартирах рабочим местом станет даже утепленная лоджия.

Однако, этот вариант подходит, только если вам не нужно будет принимать посетителей.

Интерьер кабинета в доме – старая добрая классика

Раздумывая, в каком стиле оформить офис дома, интерьер подбирайте в соответствии со своим образом жизни. Если ничего не приходит в голову – остановитесь на классическом дизайне.

Чтобы представить примерный внешний вид офисной классики, достаточно вспомнить, как выглядит среднестатистический кабинет практически любого руководителя. В девяноста случаях из ста вам придет на ум помещение, выполненное в ненавязчивой пастельных гамме, с обманчиво простой мебелью.







Стены отделываются бежевыми обоями, напольное покрытие – темное, мебельный гарнитур – функциональный. Здесь нет лишних деталей, вычурности и кричащего шика.

Все скромно, но со вкусом. Обязательно присутствует релаксационная зона. Выбрав подобное решение в качестве интерьера домашнего кабинета, воздержитесь от снимков близких: они будут отвлекать.

Интерьер кабинета в доме – пространственные хитрости

Если рабочее место будет находиться в обычной квартире, то его стилистическое оформление стоит продумывать:

дизайнерское исполнение должно органично продолжать квартиру, выглядеть «своим», а не чужеродным;

при стилевом миксе фантазийный, даже разношерстый кабинет вполне оправдан. В этом случае подойдет этника, лофт или средиземноморский стиль;

не перегружайте кабинет мебелью. Среднестатистическая квартира будет казаться захламленной. Иногда достаточно стандартного набора: рабочий стол, стул, книжный шкаф или полочки на стене и небольшой диван для отдыха или посетителей;

если офис организовывается в частном доме, где достаточно комнат, добавьте к основной мебели журнальный столик или пару кресел;

для однокомнатных апартаментов достаточно кабинета-трансформера, спрятанного за ширмой. В качестве альтернативы используйте межкомнатные перегородки: отделите небольшой уголок для работы.

Излишне строгую атмосферу разбавляйте яркими деталями: так интерьер кабинета в доме станет живым. Акценты расставляются при помощи комнатного растения с ярко-зелеными листьями, картины, настольной лампы, предметов мебели. Главное условие подобного приема: не размещать «яркие пятна» перед глазами: они будут отвлекать от рабочих задач.







Подбираем мебель для кабинета

Интерьер кабинета в доме подчиняется определенным пропорциям. То есть предметы меблировки не должны загромождать помещение, но и не делать его слишком просторным. Особых критериев выбора мебели нет: значение имеет бюджет, общее стилевое решение жилища, собственные предпочтения.

Дизайнеры все же рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

подбирать фактуру, цветовую гамму и материал обстановки согласно выбранному стилю;

если в домашнем офисе планируются встречи с клиентами, меблировка должна создавать впечатление респектабельности;

юристам и психотерапевтам стоит обратить внимание на дорогой, возможно, викторианский гарнитур – их заработки позволят его приобрести;

фрилансерам, иллюстраторам, творческим людям необходимо акцентировать внимание на деталях. Кресло-качалка, диван-трансформер, удобные пуфики, наполненные пенопластовыми шариками в этом случае незаменимы;

стул или кресло нужно подбирать особенно тщательно, «под себя», чтобы можно было провести за работой несколько часов, не испытывая особой усталости от неудобной позы;

простую и легкую мебель, вписывающуюся в маленькое пространство, примет офис дома. Интерьер небольшой комнаты необходимо выполнить лаконично, не забывая о собственном удобстве;

на подбор меблировки влияет возраст. Состоявшимся специалистам необходимо подтверждать свой статус, используя массивные гарнитуры, книжные шкафы, полки для папок с документами. Молодым людям, работающим на дому можно остановиться на хай-теке, в котором нет ничего лишнего и громоздкого. Все необходимое находится рядом, любая деталь интерьера имеет свое функциональное предназначение;

самый последний, но самый важный момент – рабочий стол. Этот предмет обстановки является неким центром кабинета, вокруг которого вращается вся деловая жизнь. Самый популярный вариант – письменный стол со множеством выдвижных ящиков. Но современные фрилансеры предпочитают регулирующийся по высоте. Работники инженерной отрасли для создания чертежей предпочитают поверхности с немного наклоненной широкой столешницей.







Неплохими вариантами для домашнего офиса являются модульные и корпусные изделия. Их легко монтировать или переставлять с места на место, создавая новый интерьер.

Интерьер кабинета в доме – подбираем освещение

Осветительные приборы имеют значение для тех, кто хочет организовать рабочий кабинет дома. Интерьер помещения требует, чтобы его подчеркивали.

Самый простой вариант – подобрать светильники, правильно расположить мебель относительно оконных проемов.

Свет должен падать слева. Для более равномерного освещения рабочего места разместите стул задней спинкой к окну. Если нет такой возможности – позаботьтесь о настольной лампе, которая будет давать достаточно света для работы. Световые потоки не должны раздражать. Слишком яркое освещение будет ассоциироваться с больницей, и мешать работе, а приглушенное – расслаблять и способствовать отдыху, и уж никак не продуктивной деятельности. Выбирайте настольные лампы с рассеянными светом. Источники света должны быть скомбинированы. Окно в сочетании со светильниками – это наиболее подходящий вариант.







Когда с направленностью осветительных приборов все понятно, остается самое интересное – декор домашнего офиса.

Нескучная трудовая деятельность

Возьмите на заметку идею компании «Гугл»: они создают нескучный офис, в котором приятно работать.

Конечно, в доме не поставить настольный футбол и не соорудить велосипедную дорожку, но преобразить помещение легко.

Нужно всего лишь находить приятные глазу вещи и вписывать их в общее оформление рабочего кабинета:

классический дизайн дополнят картины с пасторальной тематики или репродукции известных художников;

кабинет творческого человека предусматривает креативный хенд-мейд;

ценители семейных ценностей предпочтут другой декор: панно на стену из фотографий близких людей;

поклонники ненавязчивых, но стильных решений оценят пресс-папье или раритетный телефон;

тем, кому во время работы периодически необходим релакс, могут обратить внимание на аквариум;

устроить непродолжительную умственную разгрузку и набраться новых идей можно, прочитав интересную книгу с книжной полки;

для заядлых кофеманов подойдет кофе-машина в уголке и коробочка шоколада, скрытая в одном из ящиков стола.

Помните о том, что в домашнем рабочем уголке придется проводить большую часть дня. Поэтому интерьер кабинета должен быть подчинен вашим предпочтениям и целям, для которых он создается. Ведь работа станет продуктивной только в комфортной, тщательно продуманной обстановке.





