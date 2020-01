Письменный стол – главный предмет мебели в рабочем кабинете. За ним приходится сидеть целый день, поэтому очень важно, чтобы он был удобным. Как правильно подобрать стол?

Работа в кабинете занимает много времени, умственной активности и сил, поэтому крайне важно, чтобы рабочее место (в частности стол) было обустроено так, чтобы облегчать процесс работы и оптимизировать решение некоторых задач.

Рассмотрим основные особенности удобного стола:

Так называется древесный материал, изготовленный из деревянных ламелей, прочно соединенных друг с другом. Мебель из него отличается прочностью, долговечностью, внешним благородством. Для производства письменных столов используется древесина разных пород. Преимущественно это дуб, сосна, береза, клен. Реже встречаются столешницы из вишни, лиственницы и других дорогих или экзотических пород.

Столы со столешницей из массива чаще всего изготавливают в классическом стиле или в стиле модерн. Они представительно смотрятся, имеют нетривиальную внешность и подчеркивают вкус и статус обладателя кабинета.

Чтобы подобрать идеальную мебель для рабочего кабинета, учитывайте главные критерии выбора:

Заключение

Интерьер рабочего кабинета, равно как и удобство работы в нем зависят от того, удобен ли выбранный вами стол. Делайте ставку на свой комфорт, продуктивность труда, но при этом не забывайте о красоте мебели и дизайне окружающего вас интерьера.

Во всем должна читаться уверенность, спокойствие и вкус, тогда вы прослывете успешным руководителем, с которым ваша команда будет уверенно стремиться к успеху. Не забывайте, что ваш кабинет и стол также оценивают и потенциальные партнеры. Приобретайте качественную красивую мебель с нужным вам акцентом!

