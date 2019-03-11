Письменный стол – главный предмет мебели в рабочем кабинете. За ним приходится сидеть целый день, поэтому очень важно, чтобы он был удобным. Как правильно подобрать стол?

Особенности рабочего места

Работа в кабинете занимает много времени, умственной активности и сил, поэтому крайне важно, чтобы рабочее место (в частности стол) было обустроено так, чтобы облегчать процесс работы и оптимизировать решение некоторых задач.

Рассмотрим основные особенности удобного стола:

Широкая столешница, на которой найдется место для оргтехники, бумаг, письма, канцелярских принадлежностей, телефона или планшета.

Наличие удобных выдвижных шкафчиков. Там найдется место для любимой кружки, важных бумаг, журналов, документов.

Высота, отвечающая росту пользователя. Владелец кабинета не должен сутулиться или наоборот, едва выглядывать из-за стола. Этот нюанс нивелируется регулирующимся креслом, но всегда хочется, чтобы мебель была подобрана идеально.

Наличие удобного вывода кабелей и проводов. Желательно, чтобы для этого в столешнице было специальное отверстие и вам не приходилось зависеть от положения розетки.

Прочность. Идеальный по прочности и красоте вариант рабочего места – письменный стол из массива.

Что такое массив дерева?

Так называется древесный материал, изготовленный из деревянных ламелей, прочно соединенных друг с другом. Мебель из него отличается прочностью, долговечностью, внешним благородством. Для производства письменных столов используется древесина разных пород. Преимущественно это дуб, сосна, береза, клен. Реже встречаются столешницы из вишни, лиственницы и других дорогих или экзотических пород.

Столы со столешницей из массива чаще всего изготавливают в классическом стиле или в стиле модерн. Они представительно смотрятся, имеют нетривиальную внешность и подчеркивают вкус и статус обладателя кабинета.

Критерии выбора стола

Чтобы подобрать идеальную мебель для рабочего кабинета, учитывайте главные критерии выбора:

Качество. Если вы остановили свой выбор на массиве дерева, можете быть уверены в прочности, надежности и качестве этой мебели.

Цвет. Предпочтителен светлый цвет стола. Он стимулирует к активности, делает кабинет зрительно просторнее, поднимает настроение.

Функциональность. На вашем столе должно хватать места для ноутбука, подписи бумаг и других нужных предметов. Важно, чтобы все было под рукой или в ближайшем доступе. Если у приглянувшейся вам модели нет вместительных ящиков, подумайте о расположении полок или шкафчика возле стола.

Размер. Даже если у вас очень маленький кабинет, не стремитесь создать в нем больше пространства путем выбора маленького стола. Да, модели компактных размеров в приоритете, но отказываться от комфорта и функциональности рабочего места ради простора не стоит. Крайностью будет и покупка чересчур широкого стола, заграждающего все помещение.

Заключение

Интерьер рабочего кабинета, равно как и удобство работы в нем зависят от того, удобен ли выбранный вами стол. Делайте ставку на свой комфорт, продуктивность труда, но при этом не забывайте о красоте мебели и дизайне окружающего вас интерьера.

Во всем должна читаться уверенность, спокойствие и вкус, тогда вы прослывете успешным руководителем, с которым ваша команда будет уверенно стремиться к успеху. Не забывайте, что ваш кабинет и стол также оценивают и потенциальные партнеры. Приобретайте качественную красивую мебель с нужным вам акцентом!