Письменный стол – главный предмет мебели в рабочем кабинете. За ним приходится сидеть целый день, поэтому очень важно, чтобы он был удобным. Как правильно подобрать стол?
Особенности рабочего места
Работа в кабинете занимает много времени, умственной активности и сил, поэтому крайне важно, чтобы рабочее место (в частности стол) было обустроено так, чтобы облегчать процесс работы и оптимизировать решение некоторых задач.
Рассмотрим основные особенности удобного стола:
- Широкая столешница, на которой найдется место для оргтехники, бумаг, письма, канцелярских принадлежностей, телефона или планшета.
- Наличие удобных выдвижных шкафчиков. Там найдется место для любимой кружки, важных бумаг, журналов, документов.
- Высота, отвечающая росту пользователя. Владелец кабинета не должен сутулиться или наоборот, едва выглядывать из-за стола. Этот нюанс нивелируется регулирующимся креслом, но всегда хочется, чтобы мебель была подобрана идеально.
- Наличие удобного вывода кабелей и проводов. Желательно, чтобы для этого в столешнице было специальное отверстие и вам не приходилось зависеть от положения розетки.
- Прочность. Идеальный по прочности и красоте вариант рабочего места – письменный стол из массива.
Что такое массив дерева?
Так называется древесный материал, изготовленный из деревянных ламелей, прочно соединенных друг с другом. Мебель из него отличается прочностью, долговечностью, внешним благородством. Для производства письменных столов используется древесина разных пород. Преимущественно это дуб, сосна, береза, клен. Реже встречаются столешницы из вишни, лиственницы и других дорогих или экзотических пород.
Столы со столешницей из массива чаще всего изготавливают в классическом стиле или в стиле модерн. Они представительно смотрятся, имеют нетривиальную внешность и подчеркивают вкус и статус обладателя кабинета.
Критерии выбора стола
Чтобы подобрать идеальную мебель для рабочего кабинета, учитывайте главные критерии выбора:
- Качество. Если вы остановили свой выбор на массиве дерева, можете быть уверены в прочности, надежности и качестве этой мебели.
- Цвет. Предпочтителен светлый цвет стола. Он стимулирует к активности, делает кабинет зрительно просторнее, поднимает настроение.
- Функциональность. На вашем столе должно хватать места для ноутбука, подписи бумаг и других нужных предметов. Важно, чтобы все было под рукой или в ближайшем доступе. Если у приглянувшейся вам модели нет вместительных ящиков, подумайте о расположении полок или шкафчика возле стола.
- Размер. Даже если у вас очень маленький кабинет, не стремитесь создать в нем больше пространства путем выбора маленького стола. Да, модели компактных размеров в приоритете, но отказываться от комфорта и функциональности рабочего места ради простора не стоит. Крайностью будет и покупка чересчур широкого стола, заграждающего все помещение.
Заключение
Интерьер рабочего кабинета, равно как и удобство работы в нем зависят от того, удобен ли выбранный вами стол. Делайте ставку на свой комфорт, продуктивность труда, но при этом не забывайте о красоте мебели и дизайне окружающего вас интерьера.
Во всем должна читаться уверенность, спокойствие и вкус, тогда вы прослывете успешным руководителем, с которым ваша команда будет уверенно стремиться к успеху. Не забывайте, что ваш кабинет и стол также оценивают и потенциальные партнеры. Приобретайте качественную красивую мебель с нужным вам акцентом!
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