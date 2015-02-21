художника из Чикаго
художника из Чикаго
интерьер загородного дома
загородного дома
простота и свобода
простота и свобода
на Майорке
на Майорке
дома для семьи
дома для семьи
интерьера ванных комнат
интерьеров
ванных комнат
роскошь королей
роскошь королей
эргономисный интерьер
в доме
эргономичный
интерьер
Лучшие авторы журнала о дизайне интерьера DekoDiz
Волкова
Волкова
Волкова
Волкова
Волкова
Волкова
Волкова
Волкова
Новогодний и рождественский интерьер
Евгения Матвеенко, дизайнер интерьера, архитектор и основатель архитектурного бюро «FlatsDesign», рассказала, что можно купить в IKEA, чтобы оформить интерьер...
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Новый год − пора чудес, хочется создавать себе и близким праздничное настроение. Если вы хотите добавить новогодней атмосферы в...
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Минималистический и функциональный новогодний лофт многого не требует, достаточно елки. Люди творческие не ограничатся малым в процессе декорирования. Они...
Период новогодних праздников не оставляет равнодушными ни взрослых, ни самых маленьких. Подготовка к любимым торжествам заставляет нас снова верить...
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Дизайн кухни в частном доме имеет свою специфику, и поэтому ему следует уделить особое внимание. Интерьер должен быть красивым...
Выбирайте универсальные цвета кухни Нейтральные, приятные глазу цвета сделают атмосферу помещения умиротворенной и изысканной. Выбирая кухонный гарнитур белого, серого...
Звезда сериала «Секс в большом городе», Кристин Дэвис, продает свой дом в Брентвуде, штат Калифорния, которым владела 20 лет....
Установка лоджии – сложный процесс, имеющий множество нюансов, к которому нужно подойти с умом. Это должно быть связано в...
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Правильно выбрать профессионального дизайнера, с которым вам будет комфортно работать – важный этап, ведь с этим человеком вы проведете...
Компания Turri является одним из лидеров в сфере производства элитной мебели. В списке заказчиков числится дворец короля Свазиленда и...
Тротуарный кирпич применялся для мощения дорог и придомовых территорий особняков еще более 100 лет назад. На долгое время он...
За счет своих отличных эксплуатационных параметров ламинат уже не один год остается одним из самых популярных напольных покрытий. Его...
Этот дом расположен в самом сердце Сольера, в северо-западном регионе Майорки, в великолепной горной цепи Серра-де-Трамунтана, недалеко от песчаных...
Обустраивать комфортный и красивый интерьер загородного дома стоит, начиная с выбора стилистической концепции. Она будет объединять архитектурное решение, проектирование...