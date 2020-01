Считается ли угловая кухня по праву самой многофункциональной? По мнению дизайнеров, в кухнях такого типа сочетаются главные правила эргономики: удобство и безопасность. Чем же хорош дизайн угловой кухни? Рассмотрим преимущества и недостатки.

Это практичное решение для небольших помещений. В ней с легкостью найдется пространство для техники, посуды, разных поварских принадлежностей и других предметов обихода. Если площадь меньше 8 квадратных метров – смело останавливайте свой выбор на этом варианте.

Для современных квартир-студий такая мебель тоже подойдет. Она выполняет функцию разграничения пространства. В просторных помещениях гарнитур можно снабдить большим количеством кухонной техники.

Плюсов неоспоримо больше:

Из минусов – у угловых элементов пересекаются линии открывания, это надо учитывать при планировании, иначе эти шкафы и ящики не откроются, упрутся в ручку соседних. И еще надо понимать, что такие кухонные гарнитуры сложнее прямых, их изготавливают на заказ, по индивидуальным проектам.

Для начала нужно самостоятельно или с помощью специалиста замерить помещение. Все выступы, перепады высот, вентиляционные короба, точки вывода воды и газа должны быть указаны в замере. Потом можно определяться с видом, планировкой и дизайном.

Если остается много не занятого пространства в углу, которое никак не используешь для готовки, не огорчайтесь. Вы можете поставить здесь настольную сушилку для посуды, кувшин либо фильтр для воды, кофеварку, тостер, миксер.

Часто используют этот вариант, потому что он экономит пространство. Остается достаточно места на рабочей поверхности, где можно удобно готовить и расположить какую-нибудь дополнительную технику. Что особенно ценно на маленьких кухнях.

Мойки бывают встроены в прямые модули и в трапециевидные. Последние значительно больше по габаритам, но предоставляют лучший доступ к самой чаше. А внутри стола уместятся полезные приспособления для удобного выдвижения.

Возможен и весьма экзотический вариант – встраивание варочной поверхности и духовки в трапециевидный модуль. Выглядит необычно, иногда это не прихоть, а оправдано из-за особенностей помещения. Но занимает больше места, чем любой другой вариант.

Угол не слишком удобная область для хранения, все предметы ставятся глубоко к стене. Их тяжело достать, если там обычные полки. Но есть решение: «волшебный уголок», «карусель» или ящики специальной конструкции.

При наличии различных выступов или ниш основных решений два: закрыть их или обойти. Маленькие легко закрыть, уменьшив глубину напольных тумб. Но если закрывать большой воздуховод, который сильно выдается вперед – мебели может оказаться визуально слишком много, возникнет впечатление громоздкости.

Можно просто смириться с тем, что есть и разбить гарнитур на две части. По одной для каждой стены. Короб будет видно, но общий вид создаст впечатление легкости пространства, плюс сэкономит вам деньги.

Основной акцент в планировании кухни делается на угол, с него начинается разработка будущего дизайн проекта.

Если расположение идет вдоль глухих стен – важно учесть правильное расстояние по правилам треугольника.

Классический кухонный треугольник выглядит так:

Расстояние между ними в идеале должно быть 120-150 сантиметров.

Холодильник можно скрыть фасадом, тогда общий внешний вид будет восприниматься цельным. Если его технически невозможно вписать в треугольник, можно поступиться правилом и расположить чуть подальше.

Очень современно и стильно выглядит кухонная мебель, которая располагается перед окном. Из плюсов – дополнительное освещение днем и виды.

При планировке стоит учитывать ряд моментов. Если радиатор отопления под подоконником, его нельзя загораживать, так как тепло повредит шкафы. Можно перенести радиатор на другую стену. Под окном хорошо смотрятся мойка и обеденная зона.

Рядом с окном нельзя размещать варочную поверхность, так как окна не выдерживают жара. Также не очень удобно будет отмывать брызги жира.

Барные стойки удобны, если вы часто на ходу перекусываете в одиночестве или пьете кофе с подружкой. Или негде поставить стол со стульями, потому что мало места – тоже выручит. А возможно она будет разделять помещение или служить удобным подоконником.

Для больших пространств популярны отдельно стоящие столы, их называют «остров». Они работают как дополнительное место для готовки и хранения кухонной утвари. Может быть прямой или круглой формы. Там можно разместить что угодно – мойку, варочную панель или использовать как обеденный стол.

В «полуострове» часто размещают красивую посуду, делают их со стеклянными фасадами, как буфет. Они выше столешницы и присоединены к основной конструкции перпендикулярно, одним концом. Их используют в классических кухнях.

Современный, практичный вариант применения полуострова – в качестве обеденной зоны, по принципу барной стойки. Столешница делается шире, или глубина столов уменьшается с одной стороны, чтобы было удобно сидеть.

Планировка в виде буквы Г позволяет сэкономить площадь для небольшого столика, а иногда и для полноценной обеденной зоны.

Особенность планировки такой кухни в том, что нужно уместить много полезного на ограниченной площади. На помощь приходят ухищрения вроде выдвижных разделочных досок, которые работают как дополнительные рабочие поверхности. Использование механизмов выдвижения. И, увы, скорее всего придется обойтись не слишком большой мойкой.

При этом лучше сделать интерьер в стиле минимализма, классика на маленьких пространствах теряет свой блеск и смотрится дешево.

На маленьких кухнях делайте верхние шкафы до самого потолка. Пусть там хранятся предметы, которыми пользуетесь редко. Даже если вы сможете их достать только со стремянкой, эта площадь для хранения явно не будет лишней.

Иногда выбирают планировку, когда зона отдыха совмещена с кухней. Замечательно, когда пришли гости и удобно расположились на мягком диване гостиной, но вас не разделяет стена. Вы в это время не отрываетесь от сервировки блюд, занимаете их разговором. И идти далеко за сменой блюд не придется.

Особенно приятно, если у вас очень красивый кухонный гарнитур, который хочется продемонстрировать гостям. Планировка угловой кухни позволяет разграничивать пространство, отделяя зону отдыха. При этом все помещение должно быть оформлено в едином стиле.

Единственный минус – запах еды в жилых комнатах. Но это решает установка более мощной вытяжки.

Украшают ее различными декоративными элементами, которые предлагает производитель: пилястрами, карнизами, колоннами, арками. Подсветка в таком случае ставится внутрь стеклянных шкафов, чтобы подчеркнуть изящество выставленных там предметов.

В современных кухнях для придания оригинального вида делается дополнительный декоративный потолок со светильниками.

Во всех случаях рекомендуется дежурная подсветка, расположенная под верхними шкафами. Она помогает лучше видеть, что вы делаете при готовке, освещает поверхности столешницы.

Еще иногда проводят светодиодные кабели под нижними шкафами, над цоколем. Тогда в полутьме создается впечатление, что вся конструкция парит над полом.

Бытовая техника выпускается стандартных размеров, много моделей встраиваемые. При выборе лучше отдавать предпочтение известным брендам. Выбирать ее нужно до того, как вы сделаете проект. При окончательном утверждении проекта у дизайнера на руках должны быть схемы встройки и все ее размеры.

Угловая кухня с холодильником планируется в зависимости от того, какого он размера, встроенный или стоящий отдельно.

Вот ключевые моменты, обязательно обращайте на них внимание при выборе:

Фартук выбирайте тот, который подойдет по стилю. Он может стать изюминкой всего ансамбля.

Обычно используются:

Плитка – популярный материал с широким выбором расцветок. Скинали из закаленного стекла хороши тем, что вы можете заказать любое изображение, хоть любимого котика и любоваться им все время, пока готовите. И еще плюс стекла – отлично отмывается от брызг воды или жира.

При выборе своей идеальной угловой кухни вы озаботитесь и выбором стиля. Что же сейчас «носят» в мире дизайна интерьера? Под влиянием моды какой-то стиль вырывается вперед, но по факту, модные веяния просто чередуют их или смешивают. Можно сказать, что на данный момент они актуальны все.

Угловая кухня в классическом стиле выглядит дорого, это сдержанность с налетом роскоши. Фасады из натурального шпона, дерева или материалов под него, часто с вычурной фрезеровкой, уместна позолота. Дополняется массивными карнизами, пилястрами и балюстрадами. Используется стекло с витражами, приветствуются плавные формы, не кричащие цвета.

Угловая кухня в стиле прованс отличается характерной цветовой гаммой и подкупающей европейской простотой. Бежевый, фисташковый, серо-голубой, используются все светлые оттенки.

Приветствуются потертости, патина старины. Оставляет впечатление света и легкости, не перегружается декоративными элементами, но и не исключает их.

Чаще используют в небольших комнатах, чтобы не вызывать ощущения перегруженности деталями. Деталей в этом стиле не предполагается совсем. Лаконичный цвет или два, минимум орнаментов и украшений. Девиз – ничего лишнего!

Отличается тем, что ориентирован на высокие технологии. В больших современных квартирах вы увидите именно такую кухню.

Много новейшей техники, экстравагантные дизайнерские идеи – все это воплотилось в ней. При этом фасады лаконичные, ничего лишнего, белые, черные, серебристые расцветки.

Много металла, кажется холодноватой из-за гладких и глянцевых поверхностей. Главная ее идея – функциональность.

В этих кухнях используют белый цвет или очень светлые тона. Их отличает простота и натуральность отделки. Прямые линии, дерево, все очень лаконично, как скандинавская зима. При этом все должно быть функционально и практично.

Предполагается, что будет минимум мебели, но очень крутая техника. А вот отделка стен – кирпич и бетон, необработанные стены, не спрятаны вентиляционные трубы. Фасады могут быть любого оттенка, но тоже предпочтителен минимализм. Идеально для большой квартиры-студии.

Он привлекает своей абсолютной свободой в дизайне. Угловая кухня в современном стиле индивидуальна, не помпезна, очень функциональна.

Нет ограничений в цвете, используется фотопечать, формы фасадов и материал фартуков могут быть любыми.

При таком многообразии вариантов не мудрено растеряться при выборе. Дельный совет, который можно дать в этом случае – обращайтесь к профессиональному дизайнеру. Специалист все подробно расскажет, нарисует и поможет с выбором.

