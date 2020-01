English style (английский стиль) — это смесь утонченной элегантности и роскоши, качества, умеренности форм, сдержанности и внимания к каждой мелочи. Это принято считать атрибутами аристократизма. Английский интерьер вызывает чувство благоустроенности и умиротворенности. Он подойдет для людей, кому важен комфорт и умиротворенность в доме. Люди, выбирающие этот стиль, почитают старые традиции и ценности.

Традиционный стиль Объединенного Королевства стал результатом смешения георгианского стиля, который смешал элементы рококо и классицизма, и викторианского, соединившего классические черты с экзотическими и готическими. В наследство от георгианской эпохи интерьер английского дома получил точные пропорции, гармоничность и чувство меры.

Викторианская эпоха привнесла роскошь и яркие цвета. Подобное смешение создает пусть и строгий, но очень уютный интерьер.

Гостиные Англии нельзя вообразить без 3-х слагаемых: камина, тяжелого кресла, а также стеллажа с книгами.

Камин – обязательный предмет английских домов, хотя и утратил свою главную функцию обогрева помещения. Современные отопительные приборы не смогут заменить всполохи огня и мягкий свет пламени, разливающийся по комнате. Традиционно камин делают высоким (от середины стены и выше), украшают мраморной плиткой, гранитными и древесными вставками.

Электрический камин – актуальная альтернатива традиционным каминам. У него нет изъянов, которые есть у обычных дровяных образцов: накопление сажи, копоти, периодическое задымление, необходимость заготовки поленьев и уборки золы, высокая пожароопасность. Электрическим приборам даже в городских квартирах удается создать впечатление живого огня благодаря 3D-эффектам.

Массивное кресло — обязательный атрибут в гостиной. Этот предмет имеет высокую спинку с выступами наверху, за что англичане прозвали его «кресло дедушки» или «кресло с крыльями». В России обычно носит название каминного, ушастого или вольтеровского. В Великобритании этот предмет служил для людей преклонного возраста, а специальные “ушки” на спинке надежно ограждали от ветра из оконных щелей. Оно словно собирает тепло и окутывает им сидящего, одновременно защищая от сквозняков и попадания искр. Идеальное место для отдыха у очага!

Книжный шкаф стоял в каждом доме Великобритании, поскольку выбор развлечений в прошлые столетия был небольшой, а книги занимали свободное время и развлекали. Стеллаж должен помещаться на всем пространстве стены (от потолка до пола) и быть с незастекленными (открытыми) полочками. Полки должны ломиться от книг: настоящая библиотека!

Не стоит думать, что такой стиль возможен только для домов с просторными комнатами. Типичные квартиры в Британии 19 века имели площадь, сходную с «хрущевками», так как обогреть большое помещение камином было трудно, а климат на туманном Альбионе нежаркий. Поэтому создать декор в духе лучших традиций Британии можно и в обычной квартире, главное учесть специфику этого дизайнерского направления.

В британских жилищах дерева мало не бывает, причем изысканных пород (орех, бук, красное дерево, дуб мореный). Паркет изготовлен из дуба, стены – с деревянными панелями, карнизы и плинтусы также из этого материала. Крупные двери – завершающий штрих.

Мебель, которой украшают дома в английском стиле, выполнена из дорогих сортов древесины. Меблировки много, кажется, что помещение переполнено. Если это обеденная, то центр занят круглым/овальным обеденным столом и стульями. Диван и кресла принято размещать в центре, а не под стеной, как в современном интерьере.

Мягкая мебель пользуется особой любовью. Ее также много: это и лежаки, и вышеупомянутое «wing chair», диван Честерфилд, пуфы. Лежаки и пуфы обиты добротной кожей, текстилем со строгой клеткой или романтическими узорами.

Chesterfield — диван, который не менял свой внешний вид более двух столетий. Основные приметы дивана Честера — стежка в форме ромбов, подлокотники и спинка, составляющие единый элемент. Ручки подлокотников могут напомнить свернутый свиток, ножки невелики или вовсе невидимы.

Стены могут быть оклеены однотонными обоями, допускается вертикальная полоска. Характерно применение деревянных панелей, которых может быть много. Однако они должны быть практически незаметны — это просто фон, который выгодно подчеркнет полотна в золоченых багетах или увесистые зеркала.

И быть они должны в большом количестве. Всевозможные вазы, сувениры, керамические статуэтки, семейные фото, пледы в клетку или вязаные покрывала, подушки от больших до маленьких, реликвии семьи, ведь для дизайна интерьера в английском стиле важна верность традициям, особенно семейным.

Но нужно помнить, что все аксессуары должны хорошо смотреться и иметь определенный порядок. Приветствуются антикварные предметы: они превратят дом в старинное родовое гнездо.

Тканевые вещицы представлены в избытке. Шторы – непременно шикарные, состоящие из портьеры, тонкой вуали и оборок. Шнурки с кистями, крупная драпировка дополнительно украсят шторы.

Подушки кладут на мягкую мебель, а также подоконники. На столах — красивые скатерти, кровати занавешивают балдахинами.

Современная техника, чтобы не разрушать общее стилевое решение, должна быть спрятана в специальные шкафчики или ниши. Грамотное размещение электроники создает впечатление остановки времени: из шумного 21 века вы как будто перенесетесь в спокойный 19-ый.

Полы кухни, так же как и в других частях дома, покрыты паркетной доской. Предусмотрен практичный вариант — керамическая плитка цвета природного камня или плитка в «шашечном» узоре, фотография которого ниже.

Стены выкрашены однотонной матовой краской пастельных оттенков. Можно наклеить бумажные обои или похожие на тканевые. Часть обоев может быть в клетку или полоску. Кухонный фартук облицовывается светлой плиткой в форме кирпичиков.

Гарнитур выполнен из дерева, иногда украшен резьбой. Стол круглый, вокруг него стулья с текстильной или кожаной обивкой. Скамьи тоже хорошо впишутся в убранство кухни.

Бытовая техника только встроенная, отлично смотрятся модели в ретро-стиле. Сантехника также стилизована: мойка из керамики, а смеситель из латуни или другого металла.

Текстиль в столовой зоне представлен скатертью, прихватками, салфетками. Цвет и узор тканей должен перекликаться с общим оттенком пространства.

Аксессуары представляют собой посуду с флоральным рисунком, изображениями собак и лошадей, которых так любят на Британских островах. Полки заставлены кулинарными книгами, баночками для продуктов, гербариями, часами, живописными миниатюрами. На столах букетики из свежих цветов.

Британское проектирование кухни сочетается с русскими элементами декора. Изразцовая печка, самовар, гжель раскроют новые грани умеренного дизайна.

Убранство спален обязательно включает в себя растительные принты и цветочные мотивы. Флоральные принты присутствуют в оформлении мебели, стенок и конечно же текстиля. Растительные элементы смешиваются в предметах декора: такой цветочный микс характерен для английской манеры.

Шотландская клетка активно употребляется в декорировании спальни. Она сочетается и с цветочными мотивами, с полоской, обычной клеткой, узором «гусиные лапки».

Отделка стен спального помещения предусматривает колоритные драпировки из ткани или деревянные панели.

Викторианский шик полностью передаст кровать. Выбирать следует высокую, с большой спинкой и навесом-балдахином в изголовье.

Но комната не должна пустовать. Кресла, столики, кушетки, тумбы – пусть все это займет свободное место. Стены следует занять полками с книгами, светильниками, рисунками. Английские интерьеры, фото которых находится ниже, – пример подобного рода меблировки.

Традиции требуют, чтобы в отделке стенок сочетались натуральные панели и покрашенные или оклеенные обоями участки. Кафельная плитка не совсем уместна, но если выбор пал на нее, то лучше выбирать рисунок, имитирующий классические обои.

Чопорность англичан диктует декораторам делать полы в ванной из натурального дерева. В качестве альтернативы хорошо зарекомендовал себя ламинат. Еще одна идея – черно-белая «шахматная доска» из маленькой плитки на полу.

Сантехника очень аристократична. Ванна непременно должна стоять на крупных изогнутых ножках. Фурнитура медного или бронзового цвета дополняет раковину, унитаз и биде.

Мебель изготовлена из дерева. Но, учитывая влажность ванной комнаты, можно заменить материал на пластик с нанесенным рисунком.

Декоративные мелочи размещаются и в этом месте. Большие рамы на зеркалах, золотистые крючки и вешалки для полотенец, гравюры, горшки с цветами – отличные способы украсить комнату.

Возможно, некоторые посчитают стиль Англии в декоре старомодным, но ценителям классики он придется по душе. Стильный и сдержанный, он создаст домашний уют в ваших квартирах.

The following two tabs change content below.