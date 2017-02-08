Английский интерьер: все об интерьере английского дома

Интерьер кабинета в английском стиле

English style (английский стиль) — это смесь утонченной элегантности и роскоши, качества, умеренности форм, сдержанности и внимания к каждой мелочи. Это принято считать атрибутами аристократизма. Английский интерьер вызывает чувство благоустроенности и умиротворенности. Он подойдет для людей, кому важен комфорт и умиротворенность в доме. Люди, выбирающие этот стиль, почитают старые традиции и ценности.

Кабинет в английском стиле

Английский интерьер – истоки англо-стиля

Традиционный стиль Объединенного Королевства стал результатом смешения георгианского стиля, который смешал элементы рококо и классицизма, и викторианского, соединившего классические черты с экзотическими и готическими. В наследство от георгианской эпохи интерьер английского дома получил точные пропорции, гармоничность и чувство меры.

Викторианская эпоха привнесла роскошь и яркие цвета. Подобное смешение создает пусть и строгий, но очень уютный интерьер.

Гостиные Англии нельзя вообразить без 3-х слагаемых: камина, тяжелого кресла, а также стеллажа с книгами.

Гостиная в английском стиле

Камин – обязательный предмет английских домов, хотя и утратил свою главную функцию обогрева помещения. Современные отопительные приборы не смогут заменить всполохи огня и мягкий свет пламени, разливающийся по комнате. Традиционно камин делают высоким (от середины стены и выше), украшают мраморной плиткой, гранитными и древесными вставками.

Электрический камин – актуальная альтернатива традиционным каминам. У него нет изъянов, которые есть у обычных дровяных образцов: накопление сажи, копоти, периодическое задымление, необходимость заготовки поленьев и уборки золы, высокая пожароопасность. Электрическим приборам даже в городских квартирах удается создать впечатление живого огня благодаря 3D-эффектам.

Гостиная в английском стиле

Массивное кресло — обязательный атрибут в гостиной. Этот предмет имеет высокую спинку с выступами наверху, за что англичане прозвали его «кресло дедушки» или «кресло с крыльями». В России обычно носит название каминного, ушастого или вольтеровского. В Великобритании этот предмет служил для людей преклонного возраста, а специальные “ушки” на спинке надежно ограждали от ветра из оконных щелей. Оно словно собирает тепло и окутывает им сидящего, одновременно защищая от сквозняков и попадания искр. Идеальное место для отдыха у очага!

Гостиная в английском стиле

Книжный шкаф стоял в каждом доме Великобритании, поскольку выбор развлечений в прошлые столетия был небольшой, а книги занимали свободное время и развлекали. Стеллаж должен помещаться на всем пространстве стены (от потолка до пола) и быть с незастекленными (открытыми) полочками. Полки должны ломиться от книг: настоящая библиотека!

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Английский интерьер – важные стилевые элементы

Не стоит думать, что такой стиль возможен только для домов с просторными комнатами. Типичные квартиры в Британии 19 века имели площадь, сходную с «хрущевками», так как обогреть большое помещение камином было трудно, а климат на туманном Альбионе нежаркий. Поэтому создать декор в духе лучших традиций Британии можно и в обычной квартире, главное учесть специфику этого дизайнерского направления.

Дереву – быть!

В британских жилищах дерева мало не бывает, причем изысканных пород (орех, бук, красное дерево, дуб мореный). Паркет изготовлен из дуба, стены – с деревянными панелями, карнизы и плинтусы также из этого материала. Крупные двери – завершающий штрих.

Кухня в английском стиле

Английский интерьер и роскошь меблировки

Мебель, которой украшают дома в английском стиле, выполнена из дорогих сортов древесины. Меблировки много, кажется, что помещение переполнено. Если это обеденная, то центр занят круглым/овальным обеденным столом и стульями. Диван и кресла принято размещать в центре, а не под стеной, как в современном интерьере.

Мягкая мебель пользуется особой любовью. Ее также много: это и лежаки, и вышеупомянутое «wing chair», диван Честерфилд, пуфы. Лежаки и пуфы обиты добротной кожей, текстилем со строгой клеткой или романтическими узорами.

Chesterfield — диван, который не менял свой внешний вид более двух столетий. Основные приметы дивана Честера — стежка в форме ромбов, подлокотники и спинка, составляющие единый элемент. Ручки подлокотников могут напомнить свернутый свиток, ножки невелики или вовсе невидимы.

Гостиная в английском стиле

«Незаметные» стены

Стены могут быть оклеены однотонными обоями, допускается вертикальная полоска. Характерно применение деревянных панелей, которых может быть много. Однако они должны быть практически незаметны — это просто фон, который выгодно подчеркнет полотна в золоченых багетах или увесистые зеркала.

Обрамление картин должно подчиняться «обратной» логике: чем затейливее сюжет, тем бесхитроснее рама. «Пышные» багеты дополнят скромный рисунок.

Гостиная в английском стиле

Английский интерьер – все дело в деталях

И быть они должны в большом количестве. Всевозможные вазы, сувениры, керамические статуэтки, семейные фото, пледы в клетку или вязаные покрывала, подушки от больших до маленьких, реликвии семьи, ведь для дизайна интерьера в английском стиле важна верность традициям, особенно семейным.

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Но нужно помнить, что все аксессуары должны хорошо смотреться и иметь определенный порядок. Приветствуются антикварные предметы: они превратят дом в старинное родовое гнездо.

Английский интерьер

Тканевые вещицы представлены в избытке. Шторы – непременно шикарные, состоящие из портьеры, тонкой вуали и оборок. Шнурки с кистями, крупная драпировка дополнительно украсят шторы.

Подушки кладут на мягкую мебель, а также подоконники. На столах — красивые скатерти, кровати занавешивают балдахинами.

Спальня в английском стиле

Внутреннее убранство квартир Англии исключает яркий свет. Мощные источники света лучше заменить бра, торшерами и настольными лампами с рассеянным светом.

Современная техника, чтобы не разрушать общее стилевое решение, должна быть спрятана в специальные шкафчики или ниши. Грамотное размещение электроники создает впечатление остановки времени: из шумного 21 века вы как будто перенесетесь в спокойный 19-ый.

Гостиная в английском стиле

Дизайн кухонь в английском стиле

Полы кухни, так же как и в других частях дома, покрыты паркетной доской. Предусмотрен практичный вариант — керамическая плитка цвета природного камня или плитка в «шашечном» узоре, фотография которого ниже.

Стены выкрашены однотонной матовой краской пастельных оттенков. Можно наклеить бумажные обои или похожие на тканевые. Часть обоев может быть в клетку или полоску. Кухонный фартук облицовывается светлой плиткой в форме кирпичиков.

Гарнитур выполнен из дерева, иногда украшен резьбой. Стол круглый, вокруг него стулья с текстильной или кожаной обивкой. Скамьи тоже хорошо впишутся в убранство кухни.

Бытовая техника только встроенная, отлично смотрятся модели в ретро-стиле. Сантехника также стилизована: мойка из керамики, а смеситель из латуни или другого металла.

Кухня в английском стиле

Текстиль в столовой зоне представлен скатертью, прихватками, салфетками. Цвет и узор тканей должен перекликаться с общим оттенком пространства.

Аксессуары представляют собой посуду с флоральным рисунком, изображениями собак и лошадей, которых так любят на Британских островах. Полки заставлены кулинарными книгами, баночками для продуктов, гербариями, часами, живописными миниатюрами. На столах букетики из свежих цветов.

Британское проектирование кухни сочетается с русскими элементами декора. Изразцовая печка, самовар, гжель раскроют новые грани умеренного дизайна.

Декор спальни в английском стиле

Убранство спален обязательно включает в себя растительные принты и цветочные мотивы. Флоральные принты присутствуют в оформлении мебели, стенок и конечно же текстиля. Растительные элементы смешиваются в предметах декора: такой цветочный микс характерен для английской манеры.

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Спальня в английском стиле

Шотландская клетка активно употребляется в декорировании спальни. Она сочетается и с цветочными мотивами, с полоской, обычной клеткой, узором «гусиные лапки».

Отделка стен спального помещения предусматривает колоритные драпировки из ткани или деревянные панели.

Викторианский шик полностью передаст кровать. Выбирать следует высокую, с большой спинкой и навесом-балдахином в изголовье.

Но комната не должна пустовать. Кресла, столики, кушетки, тумбы – пусть все это займет свободное место. Стены следует занять полками с книгами, светильниками, рисунками. Английские интерьеры, фото которых находится ниже, – пример подобного рода меблировки.

Спальня в английском стиле

Декорирование ванной комнаты

Традиции требуют, чтобы в отделке стенок сочетались натуральные панели и покрашенные или оклеенные обоями участки. Кафельная плитка не совсем уместна, но если выбор пал на нее, то лучше выбирать рисунок, имитирующий классические обои.

Чопорность англичан диктует декораторам делать полы в ванной из натурального дерева. В качестве альтернативы хорошо зарекомендовал себя ламинат. Еще одна идея – черно-белая «шахматная доска» из маленькой плитки на полу.

Сантехника очень аристократична. Ванна непременно должна стоять на крупных изогнутых ножках. Фурнитура медного или бронзового цвета дополняет раковину, унитаз и биде.

Ванная в английском стиле

Мебель изготовлена из дерева. Но, учитывая влажность ванной комнаты, можно заменить материал на пластик с нанесенным рисунком.

Декоративные мелочи размещаются и в этом месте. Большие рамы на зеркалах, золотистые крючки и вешалки для полотенец, гравюры, горшки с цветами – отличные способы украсить комнату.

Возможно, некоторые посчитают стиль Англии в декоре старомодным, но ценителям классики он придется по душе. Стильный и сдержанный, он создаст домашний уют в ваших квартирах.

Английский интерьер

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Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
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