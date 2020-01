Мягкая мебель Chester (Честер) – это роскошные предметы интерьера, изготовленные в английском стиле. Свою известность диваны, кресла и стулья Честер получили ещё в 17 веке, и до сих пор они пользуются большим спросом. Конечно, со временем менялся материал и технология изготовления мебели. Но, каждое поколение мастеров сохраняло верность традициям и гарантировало высокое качество своих изделий, их оригинальный и модный вид. Мягкая мебель Chester относится к статусным вещам и является хорошим подарком себе, своим близким, руководителю предприятия.

В коллекции интернет-магазина «Мебель Дом» в Раменском диваны Честер представлены самыми популярными моделями, которые подойдут для интерьера дома или офиса, оформленного в различном стиле:

К многофункциональным моделям Честер относятся диван-кровати. Классический вариант таких изделий обтянут натуральной или искусственной кожей. Но, имеются диваны, изготовленные и из других материалов. В большинстве случаев мебель данного образца оборудована низкой спинкой, переходящей в ручки. Функция трансформации позволяет раскладывать диван в удобное и комфортное спальное место.

К популярным моделям диванов Chester относят изделия прямой формы. Они очень красиво смотрятся в рабочем кабинете или гостиной жилого дома. Стандартная длина мебели 2 метра. Посадочных мест 2 или 3.

В качестве примера, можно представить 3-х местный диван Secret de Maison: https://mebeldom-ramenskoe.ru/product/divan-3-h-mestnyj-secret-de-maison-chester-mod-1175t/. Это чисто английская модель, обтянутая кожей буйвола светло-коричневого античного цвета. Такое изделие аристократично, и одинаково хорошо смотрится в прихожей, кабинете и жилой комнате.

Не менее интересны угловые диваны Честер. Они предназначены для размещения в просторных комнатах, так как имеют большие размеры. Поэтому стиль минимализм не для них. Зато такой диван позволяет использовать все преимущества комфорта, обеспеченные невысокой спинкой, мягким и широким ложем, удобными подлокотниками.

Несмотря на то, что кресла Честер на протяжении многих веков сохраняют свою классическую форму, они отлично впишутся в современный дизайн помещений. Отличительной особенность таких изделий является стильность, удобство, функциональность и внушительные размеры, позволяющие поместиться в кресле даже крупному человеку.

Большинство моделей имеют каретную обивку, представленную ромбами. Материал стягивается пуговицами или заклёпками. Обязательно наличие у кресел Chester удобных подлокотников и миниатюрных ножек. Часто такую мебель украшают элементами барокко, что придаёт ей эффект парадности и торжественности.

Кресла Честер – это не товары массового производства, а эксклюзивные модели, которые придадут интерьеру любого помещения индивидуальный и запоминающийся вид. Посмотрите каталоги интернет-магазина «Мебель Дом» и сделайте свой выбор.

