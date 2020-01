Установка лоджии – сложный процесс, имеющий множество нюансов, к которому нужно подойти с умом. Это должно быть связано в первую очередь с требованиями, которые вы предъявляете данному помещению вашей квартиры. Дело в том, что лоджия это не только элегантный и лаконичный внешний вид – это конструкция, подходящая для разных целей. Например, для утепления подойдет пластиковая лоджия, а если балкон не является часто посещаемым местом, то подойдет холодное остекление балкона. Последний вариант рассмотрим более подробно.

Не трудно догадаться по названию, что данный тип не ставит своим главным преимуществом сохранение тепла.

Зимой разница температуры с улицей на таком балконе будет 5-7 градусов. Это связанно с особенностями профиля и тем, что вместо стеклопакета устанавливается одно стандартное стекло. Но благодаря резиновому уплотнителю такая лоджия сможет защитить от уличной пыли, грязи, ветра и осадков.

К тому же такая лоджия значительно повысит уровень звукоизоляции. Металлический профиль более жесткий и, следовательно, конструкция сделана более узкой. Это делает толщину профиля более узкой, а сам оконный проем – более широким, что значительно повышает светопропускаемость лоджии.

Для подобной лоджии применяется алюминиевая с системой глухих (неподвижных) и раздвижных или распашных створок. Благодаря раздвижному принципу открывания створок, отличному от пластиковой лоджии, где створки бывают только поворотно-откидные, в помещении будет экономиться масса пространства.

Легкий вес алюминиевой конструкции позволяет осуществлять монтаж подобной лоджии абсолютно на любом балконе. Это особенно выгодно в старых хрущевках и сталинках, где парапет балкона мог сильно износится и под лишней нагрузкой возникла бы опасность его обрушения.

Также исчезает необходимость дополнительного усиления балконного ограждения – алюминиевая лоджия не будет оказывать излишней нагрузки.

Сам процесс монтажа, как правило, много времени не занимает. Но в зависимости от сложности конструкции (применение сварки для укрепления основы или создание выносной лоджии) может занять и более длительное время. Также на сложность и длительность работы влияет длинна лоджии и ее форма (Г- или П-образная, балкон с закруглением).

Существует мнение, что холодное остекление балконов – это не серьезно: теплое остекление – они и герметичнее, и вообще теплее. На самом деле все зависит от назначения пространства на балконе. Именно от этого будет зависеть тип остекления.

ПВХ-лоджии в отличии алюминиевой лоджии являются полностью герметичными и хорошо держат тепло. Это происходит за счет камерной конструкции профиля (профиль оснащен металлическими вставками и воздушными полостями, что увеличивает теплоизоляцию конструкции) и стеклопакетов (системы стекол и рамок, проклеенных герметиком).

Поэтому для создания благоприятной, близкой к комнатной температуре на балконе потребуется не только утеплить пол и стены, но и установить герметичную лоджию. Если же все это для балкона не требуется, то подойдет алюминиевая лоджия, которая будет обладать меньшими теплоизоляционными свойствами.

Рассмотрим основные преимущества и недостатки летнего варианта балкона.

Преимущества:

Недостатки:

Главный принципом, которым нужно руководствоваться при остеклении балкона, это его назначение – то как вы собираетесь его использовать.

Для собственноручного монтажа лоджии потребуются элементарные навыки в строительстве и некоторый набор инструментов. Самостоятельно можно произвести установку практически любого типа лоджий, так как монтаж всех конструкций весьма схож.

Из инструментов нам понадобится:

На этом этапе в первую очередь необходимо определиться с количеством секций в лоджии: сколько их будет, какие из них глухие и распашные, их расположение.

Важно учесть все эти нюансы, чтобы после монтажа эксплуатация лоджии не вызывала неудобств, а открытие створок позволяло комфортно помыть все стекла, не мешало нахождению на балконе, ничего не задевало.

Это ключевой момент, поэтому крайне важно произвести замер заказываемой конструкции правильно. Если не умеете это делать, то лучше проконсультироваться со знающим специалистом или пригласить профессионального замерщика. В противном случае заказанная конструкция может не подойти по размеру, что вызовет сложности при монтаже.

Когда лоджия уже доставлена и можно приступать к установке, необходимо подготовить балконный проем. Если есть старая лоджия, то она подлежит демонтажу. Если ее нет, то проем должен быть вычищен от пыли и посторонних предметов.

Дав монтажной пене окончательно высохнуть может наслаждаться полученным результатом работы.

Остекление может производится по-разному.

В чем различия?

Лоджия без выноса – это классическая лоджия, устанавливаемая на парапет балкона либо его кирпичное или металлическое ограждение.

Лоджия с выносом предполагает создание дополнительных крепежных элементов, на которые будет устанавливаться конструкция лоджии, что расширит внутреннюю часть помещения балкона.

На парапет балкона с помощью специальных кронштейнов на полу и потолке фиксируется новый пояс жесткости, на который будет устанавливаться лоджия. Конструкция при этом становится жестче, площадь помещения увеличивается, появляется возможность сделать более широкий подоконник.

Пространство между плитами и поясом фиксации тщательно заделывается, ведь это будущие части пола и потолка. В старых домах такой вариант балкона скорее всего не удастся осуществить, так как в надежности плиты сложно быть уверенным.

Здесь вы можете посмотреть некоторые примеры того, как в конечном итоге выглядит конечный результат балконной лоджии с выносом и сам процесс создания этой конструкции. Важно помнить, что единого общепризнанного образца не существует и разные мастера могут осуществлять монтаж по-разному.

Пример No1. Классическая “летняя” лоджия из алюминиевого профиля:

Пример No2. Установка летней лоджии с выносом:

Остекление большой лоджии в квартире в г. Рязань:

Остекление дачного балкона и веранды алюминием, г.Рязань:

Летняя лоджия – это качественная, лаконично выглядящая лоджия, защищающая балкон он осадков и ветра, отлично подходящая для помещения, где не требуется дополнительное утепление.

Зная, чем холодное остекление отличается от теплого, какое назначение будет иметь ваш балкон, обладая всеми необходимыми знаниями о свойствах различных лоджий и пошаговой инструкцией для их монтажа, не составит труда выбрать желаемое и осуществить все это на деле!

The following two tabs change content below.