Установка лоджии – сложный процесс, имеющий множество нюансов, к которому нужно подойти с умом. Это должно быть связано в первую очередь с требованиями, которые вы предъявляете данному помещению вашей квартиры. Дело в том, что лоджия это не только элегантный и лаконичный внешний вид – это конструкция, подходящая для разных целей. Например, для утепления подойдет пластиковая лоджия, а если балкон не является часто посещаемым местом, то подойдет холодное остекление балкона. Последний вариант рассмотрим более подробно.

Холодное остекление: особенности

Не трудно догадаться по названию, что данный тип не ставит своим главным преимуществом сохранение тепла.

Зимой разница температуры с улицей на таком балконе будет 5-7 градусов. Это связанно с особенностями профиля и тем, что вместо стеклопакета устанавливается одно стандартное стекло. Но благодаря резиновому уплотнителю такая лоджия сможет защитить от уличной пыли, грязи, ветра и осадков.

К тому же такая лоджия значительно повысит уровень звукоизоляции. Металлический профиль более жесткий и, следовательно, конструкция сделана более узкой. Это делает толщину профиля более узкой, а сам оконный проем – более широким, что значительно повышает светопропускаемость лоджии.

Процесс холодного остекления балконов

Для подобной лоджии применяется алюминиевая с системой глухих (неподвижных) и раздвижных или распашных створок. Благодаря раздвижному принципу открывания створок, отличному от пластиковой лоджии, где створки бывают только поворотно-откидные, в помещении будет экономиться масса пространства.

Легкий вес алюминиевой конструкции позволяет осуществлять монтаж подобной лоджии абсолютно на любом балконе. Это особенно выгодно в старых хрущевках и сталинках, где парапет балкона мог сильно износится и под лишней нагрузкой возникла бы опасность его обрушения.

Также исчезает необходимость дополнительного усиления балконного ограждения – алюминиевая лоджия не будет оказывать излишней нагрузки.

Сам процесс монтажа, как правило, много времени не занимает. Но в зависимости от сложности конструкции (применение сварки для укрепления основы или создание выносной лоджии) может занять и более длительное время. Также на сложность и длительность работы влияет длинна лоджии и ее форма (Г- или П-образная, балкон с закруглением).

Холодная и утепленная лоджия: в чем разница

Существует мнение, что холодное остекление балконов – это не серьезно: теплое остекление – они и герметичнее, и вообще теплее. На самом деле все зависит от назначения пространства на балконе. Именно от этого будет зависеть тип остекления.

ПВХ-лоджии в отличии алюминиевой лоджии являются полностью герметичными и хорошо держат тепло. Это происходит за счет камерной конструкции профиля (профиль оснащен металлическими вставками и воздушными полостями, что увеличивает теплоизоляцию конструкции) и стеклопакетов (системы стекол и рамок, проклеенных герметиком).

Поэтому для создания благоприятной, близкой к комнатной температуре на балконе потребуется не только утеплить пол и стены, но и установить герметичную лоджию. Если же все это для балкона не требуется, то подойдет алюминиевая лоджия, которая будет обладать меньшими теплоизоляционными свойствами.

Какие положительные и отрицательные моменты имеет холодное остекление

Рассмотрим основные преимущества и недостатки летнего варианта балкона.

Преимущества:

прочная, надежная, долговечная конструкция;

уплотнитель обеспечивает герметичность и звукоизоляцию;

лаконичный и эстетичный внешний вид;

узкая ширина профиля дает большую светопропускную способность;

простота в замене или ремонте;

благодаря легкости профиля не требует дополнительного укрепления парапета.

Недостатки:

недостаточная теплоизоляция помещения;

негерметичная система.

Советы по остеклению лоджий

Главный принципом, которым нужно руководствоваться при остеклении балкона, это его назначение – то как вы собираетесь его использовать.

Если лоджия будет частью жилого помещения или там планируется создание оранжереи, то алюминиевая летняя лоджия не подойдет. В этом случае лучше выбрать теплое остекление: лоджию из пластика или евробруса со стеклопакетами в несколько стекол. Такие лоджии будут значительно лучше сохранять тепло в помещении.

Если же балкон не будет иметь такого целевого назначения, то создание летней лоджии – лучший выбор. Тогда данное пространство можно будет использовать для складирования заготовок на зиму, в качестве кладовки или даже гардероба.

Самостоятельная установка остекления

Для собственноручного монтажа лоджии потребуются элементарные навыки в строительстве и некоторый набор инструментов. Самостоятельно можно произвести установку практически любого типа лоджий, так как монтаж всех конструкций весьма схож.

Из инструментов нам понадобится:

перфоратор;

шуруповерт;

стамеска;

резиновый молоток;

монтажная пена с пистолетом к ней;

бумажный скотч;

электрический лобзик или ножовка для отрезания под размер откосов и подоконника;

ножницы по металлу для отливов;

пластины для крепления;

саморезы.

Подготовка

На этом этапе в первую очередь необходимо определиться с количеством секций в лоджии: сколько их будет, какие из них глухие и распашные, их расположение.

Важно учесть все эти нюансы, чтобы после монтажа эксплуатация лоджии не вызывала неудобств, а открытие створок позволяло комфортно помыть все стекла, не мешало нахождению на балконе, ничего не задевало.

Замер

Это ключевой момент, поэтому крайне важно произвести замер заказываемой конструкции правильно. Если не умеете это делать, то лучше проконсультироваться со знающим специалистом или пригласить профессионального замерщика. В противном случае заказанная конструкция может не подойти по размеру, что вызовет сложности при монтаже.

Готовим проем

Когда лоджия уже доставлена и можно приступать к установке, необходимо подготовить балконный проем. Если есть старая лоджия, то она подлежит демонтажу. Если ее нет, то проем должен быть вычищен от пыли и посторонних предметов.

Монтаж

Если лоджия представляет собой один монолитный профиль, то после того как вы расстеклите секции для удобства монтажа, каркас можно устанавливать на основу. Если же лоджия состоит из нескольких частей, то они должны быть предварительно скреплены саморезами или соединительным элементом с монтажной пеной (в зависимости от типа лоджии). Конструкция устанавливается на парапет балкона, если это французское остекление балкона (панорамная лоджия со стеклами от пола до потолка с перемычкой по середине или без нее), или устанавливается на защитный барьер, где при помощи крепежных элементов (специальные пластины, анкерные болты или саморезы) фиксируется к барьеру, стенам и верхней бетонной плите. Важно выставить каркас уровнем и фиксацию с каждой стороны сверять данным инструментом. Если парапет или барьер имеет отклонение от уровня, то каркас лоджии выставляется с помощью пластиковых пластин, которые подкладываются под каркас. Все боковые щели, образованные между каркасом и оконным проемом, заполняются монтажной пеной. Небрежное заполнение зазоров приведет к тому, что, несмотря на качественную лоджию, в щели на балкон будет задувать ветер. Дав монтажной пене высохнуть, устанавливаются створки и прочие стеклопакеты. В ПВХ-лоджии фиксацию глухих стеклопакетов лучше производить с помощью прорезиненного молотка. Если заказывали вместе с лоджией заранее, то дополнительно устанавливаются боковые откосы (внешние или внутренние), подоконник, внешние отливы (нижний и верхний, предохраняющий конструкцию от затеканий осадков в помещение балкона). Откосы фиксируются на пену и клеятся к стене бумажным скотчем (после высыхания пены он удаляется), а для установки подоконника, если балкон имеет Г- или П-образную форму, понадобится соединитель для скрепления отдельных его частей. Монтируем фурнитуру (ручки, насадки на петли) и снимаем защитную пленку с профиля.

Результат

Дав монтажной пене окончательно высохнуть может наслаждаться полученным результатом работы.

Остекление без выноса и с выносом

Остекление может производится по-разному.

Существуют два различных варианта: лоджия с выносом и без.

В чем различия?

Лоджия без выноса – это классическая лоджия, устанавливаемая на парапет балкона либо его кирпичное или металлическое ограждение.

Лоджия с выносом предполагает создание дополнительных крепежных элементов, на которые будет устанавливаться конструкция лоджии, что расширит внутреннюю часть помещения балкона.

На парапет балкона с помощью специальных кронштейнов на полу и потолке фиксируется новый пояс жесткости, на который будет устанавливаться лоджия. Конструкция при этом становится жестче, площадь помещения увеличивается, появляется возможность сделать более широкий подоконник.

Пространство между плитами и поясом фиксации тщательно заделывается, ведь это будущие части пола и потолка. В старых домах такой вариант балкона скорее всего не удастся осуществить, так как в надежности плиты сложно быть уверенным.

В любом случае монтаж выносной лоджии лучше доверить профессионалам, так как установка такой конструкции особенно сложна и требует специальных навыков.

Холодное остекление лоджии с выносом (видео)

Здесь вы можете посмотреть некоторые примеры того, как в конечном итоге выглядит конечный результат балконной лоджии с выносом и сам процесс создания этой конструкции. Важно помнить, что единого общепризнанного образца не существует и разные мастера могут осуществлять монтаж по-разному.

Пример No1. Классическая “летняя” лоджия из алюминиевого профиля:

Пример No2. Установка летней лоджии с выносом:

Примеры холодного остекления балкона (фото)

Остекление большой лоджии в квартире в г. Рязань:







Остекление дачного балкона и веранды алюминием, г.Рязань:

Летняя лоджия – это качественная, лаконично выглядящая лоджия, защищающая балкон он осадков и ветра, отлично подходящая для помещения, где не требуется дополнительное утепление.

Зная, чем холодное остекление отличается от теплого, какое назначение будет иметь ваш балкон, обладая всеми необходимыми знаниями о свойствах различных лоджий и пошаговой инструкцией для их монтажа, не составит труда выбрать желаемое и осуществить все это на деле!