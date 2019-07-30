Тротуарный кирпич применялся для мощения дорог и придомовых территорий особняков еще более 100 лет назад. На долгое время он был забыт, более практичным покрытием считался асфальт. Современные технологии вернули популярность этому надежному и эстетичному материалу.

Что такое тротуарный кирпич, его особенности

Плитка тротуарная https://www.schiefer.ru/ — натуральный материал для замощения тротуаров, дорожек, стоянок. Изготавливается из специального вида глины путем многочасового обжига при постоянной температуре 1 200°С. В результате этого процесса глиняные частицы накрепко сплавляются друг с другом, образуя цельное керамическое изделие.

Состав клинкера:

глина огнеупорная;

минералы глинистые;

полевые шпаты.

Благодаря смешиванию различных глиняных масс, получается множество цветовых нюансов. Керамический кирпич обладает эстетичным видом и высокими эксплуатационными свойствами.

Его отличительные особенности это:

Красивый натуральный внешний вид. Долговечность — покрытие будет служить долго, если при укладке не нарушена технология. Износостойкость — способен выносить большие нагрузки. Морозоустойчивость — не боится низких температур, не трескается от резких перепадов. Экологичность — натуральный материал, нетоксичный. Возможность повторной укладки — можно разобрать покрытие и использовать плитку заново, ее внешний вид и свойства не пострадают.

Виды тротуарного кирпича и его состав

Плитка тротуарная различается по следующим признакам:

Материал — каменная, бетонная (вибролитая и вибропрессованная). Цвет — натуральная или окрашенная. Форма — брусковая, кубическая, фигурная. Уровень прочности. Самая слабопрочная – изготовленная из вибролитого бетона. Более прочная — из вибропрессованного бетона. Еще более прочная – клинкерная. Самой износоустойчивой является каменная. Морозоустойчивость.

Клинкерный кирпич делится на разные виды по признакам:

размер — одинарный, половинный, евростандарт;

расцветка — оранжево-коричневый, желтый, фиолетовый, синий, белый;

форма — прямоугольная, квадратная, фигурная;

выделка — глянцевая, шершавая, «под камень».

Где можно использовать тротуарный кирпич

Тротуарную плитку используют в черте города и на дачных участках.

В городе ей выкладывают:

прогулочные аллеи в парках;

площадки перед магазинами, развлекательными центрами;

дорожки набережных;

уличные веранды летних кафе

В экстерьере загородных и городских частных домов плитку используют для мощения:

придомовой территории;

дорожек;

подъезда к гаражу;

места стоянки автомобиля;

зоны отдыха;

летней кухни;

террас и ступеней;

Клинкерная плитка универсальна. Благодаря прочности и красоте она подойдет и как для обустройства подъездов и стоянок, так и для зон отдыха и садовых дорожек.

Форма для тротуарной плитки кирпич

Если есть желание проявить индивидуальность, можно сделать плитки для садовых тропинок, двориков, террас самостоятельно. В продаже имеются пластиковые формы для отливки. Достаточно купить форму с подходящим рисунком, сделать строительный раствор и изготовить тротуарные плитки.

Для раствора потребуется:

вода;

цемент;

песок;

пластикатор;

наполнитель;

пигмент.

Приготовленный раствор заливается в форму, разравнивается и оставляется до полного высыхания. В результате получаются плитки с рельефом под кирпич или натуральный камень. Их можно окрасить в разные цвета, добавив в раствор краситель. По желанию изготовителя они могут быть однородными или с наполнением из камней, ракушек. Изготовление плитки самостоятельно открывает простор для фантазии, позволяет сделать дорожки с индивидуальным дизайном.

Это экономичное решение. Но есть у него и минусы:

изготовление занимает много времени;

если случайно нарушить пропорции веществ, составляющих раствор, плитка будет менее прочной и долговечной, чем продукция промышленного производства.

Поэтому, если вы цените время и нервы приобретайте ее в специализированной компании.

Укладка тротуарного кирпича

До начала работ обязательно надо сделать эскиз. Важно учесть размеры площади мощения и рисунок, по которому выкладывать. По эскизу можно рассчитать, какое количество плитки и материалов необходимо закупить.

Если работы по укладке будут производиться своими силами без привлечения специалистов, понадобятся следующие инструменты:

лопата, грабли для выравнивания участка;

строительная рулетка;

уровень, правило;

колышки;

шпагат;

резиновый молоток;

болгарка с алмазным диском;

очки защитные.

Затем следует расчистить территорию от мусора и приготовить для разметки.

Разметка

Площадки и дорожки необходимо делать слегка наклонными, чтобы с них стекала дождевая и талая вода. Первым делом необходимо определить нулевую линию и наметить направление ската. Следует определить, в которую сторону удобнее направить воду. Когда площадка или дорожка расположена вдоль дома, скат должен быть в противоположную сторону.

Очистить территорию мощения от дерна. Затем в соответствии с чертежами произвести разметку, используя шпагат, рулетку и колышки. Уложить боковые ограничители из реек, металлических или деревянных.

Подготовка основы дорожного покрытия

Затем следует выкопать котлован под фундамент.

Глубина зависит от того, какая нагрузка будет на покрытие:

пешеходная дорожка;

проезжее место.

Чем выше нагрузка на дорожку или площадку — тем больше должен быть фундамент, а следовательно, глубже котлован. Глубина также зависит от состава почвы. На песчаном грунте его минимум составляет 20 сантиметров, на глинистом — 30 – 40 сантиметров.

Ровная поверхность котлована позволит сэкономить материалы для фундамента и время. Произвести выравнивание можно при помощи правила или обычной доски. Следует уложить инструмент на дно и, надавливая, выровнять поверхность.

Подготовка подушки для мощения — наиболее важный этап укладки, от которого зависит долговечность покрытия.

Он может быть организован двумя способами:

Фундамент из песка, гравия и щебня. Нижним слоем укладывается щебень. Его следует разровнять и утрамбовать. Затем насыпается мелкий гравий и верхним слоем песок. После этого надо все слои залить водой. Под ее воздействием песок и камешки гравия будут оседать, заполняя пустоты, которые возникают при засыпке. После проседания станут видны углубления. Их следует заполнить гравием и песком, снова разровнять и утрамбовать. И опять залить водой. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока поверхность не будет оставаться ровной после заливки. Фундамент из профессиональных растворов и специальных смесей. Нижним слоем заливается дренажный раствор. Разравнивается, утрамбовывается. После его высыхания засыпается смесь, и тоже утрамбовывается

Если площадь мощения небольшая, для утрамбовки можно использовать ручную машинку. Для больших поверхностей лучше использовать профессиональную электрическую машину. Ее можно взять в аренду в строительной организации или магазине.

Дренажная система

Закладка дренажного слоя очень важна для долговечности покрытия. Он позволяет просочившейся влаге уходить вниз в почву и не скапливаться под кирпичом. Если не сделать дренажную систему, скопившаяся влага будет размывать фундамент и покрытие. При температуре ниже нуля вода замерзнет и вызовет вспучивание, разрушение мостовой.

Подготовка клинкерного кирпича

Перед укладкой плитки следует ее перебрать. Изредка попадаются экземпляры с выпуклостями, вогнутостями или какими-нибудь еще мелкими дефектами. Их надо отложить и использовать по краям.

Если для мощения будет использоваться плитка одного цвета, размера и формы, то дальнейшая сортировка не требуется. Можно приступать к укладыванию.

Если планируется выкладывание рисунка, надо рассортировать плитки по цветам и размеру, разложив их в разные лотки.

Для выкладки рисунка и боковых частей понадобятся обрезанные кирпичи. Следует подготовить их до укладки в соответствии с эскизом. Обрезка производится болгаркой с алмазным кругом или специальной пилой для плитки.

Особенности укладки тротуарного кирпича

Для формирования наклона выше уровня дорожки или площадки можно натянуть нити, параллельно которым будет выравниваться плитка. После подготовки можно приступать к выкладыванию.

Укладка клинкерного кирпича производится, начиная с середины площадки и двигаясь к краям. Так проще соблюсти разметку, выложить рисунок. И позволяет на видном месте в середине укладывать только целые кирпичи, если иное не предусмотрено рисунком, а обрезанные — по краям.

Кирпич укладывается на поверхность фундамента, слегка вдавливается и выравнивается по высоте при помощи резинового молотка. Необходимо правильно сформировать уклон относительно направляющих шнуров. Наклон должен быть только поперек плоскости. В длину все плитки должны лежать в одной плоскости.

Способы укладки тротуарного кирпича

Существуют разные способы укладки:

линейный без смещения;

линейный со смещением в четверть кирпича;

вразбежку – смещение в половину длины;

с перевязкой – чередование вертикальных и горизонтальных рядов;

по несколько штук, образующих разнонаправленные блоки;

елочкой;

по диагонали;

по окружности.

Выбирая рисунок укладки следует учитывать, что некоторые способы укладки приводят к повышенному расходу и увеличению расходов на материал.

Выбор способа мощения зависит не только от личных предпочтений владельцев участка, но и от того, какая нагрузка ожидается на поверхность. Линейный паркет — подойдет для тротуаров и аллей. А елочка универсальна, она может применяться для пешеходных и подъездных участков.

Заполнение швов тротуарной плитки

После того, как укладка закончена, необходимо заполнить расстояния между кирпичами. Для этого используется тот же материал, из которого делали фундамент.

Сухой цемент или песок следует насыпать на мостовую, затем замести в швы. Надо тщательно и плотно заполнить все промежутки между плитками. Для утрамбовки заполнения применяют сильный вибратор. Он не повреждает плитку, при этом уплотняет затирку.

Установка бордюра

Чтобы края площадки не разрушались, следует установить поребрик. Он также придаст законченный вид вымощенной территории.

Бордюр должен выступать на 10 – 15 сантиметров над покрытием. Для его установки вырывается траншея вдоль края. Монтировать бордюр можно до начала укладки плитки либо после.

После того, как работы окончены, вымощенному участку следует устояться в течение нескольких дней. В этот период желательно по нему не ходить и не ездить.

Тротуарный кирпич для частного дома

С помощью тротуарной плитки на придомовой территории можно создавать неповторимые ландшафтные дизайны.

Несколько идей по оформлению:

можно создать пеструю дорожку, если вымостить ее разноцветными кирпичами, выкладывая их в произвольном порядке;

создать красивые мозаичные рисунки и орнаменты, сочетая разные фактуры и цвета;

эффектно смотрятся площадки, выложенные круговыми линиями.

тротуарным кирпичом можно выложить ступени на наклонном участке, пол террасы и летней кухни;

нарядно смотрятся зоны с контрастной окантовкой.

Дорожки и зоны, замощенные клинкерным кирпичом, создадут неповторимый вид и аккуратность придомового участка.

Тротуарный кирпич — практичный, красивый и прочный материал для покрытия аллей, тротуаров, зон отдыха, проезжей части. Он не препятствует воздухообмену и увлажнению почвы. Благодаря своим качествам очень популярен в городском и в загородном ландшафте.