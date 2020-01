Тротуарный кирпич применялся для мощения дорог и придомовых территорий особняков еще более 100 лет назад. На долгое время он был забыт, более практичным покрытием считался асфальт. Современные технологии вернули популярность этому надежному и эстетичному материалу.

Плитка тротуарная https://www.schiefer.ru/ — натуральный материал для замощения тротуаров, дорожек, стоянок. Изготавливается из специального вида глины путем многочасового обжига при постоянной температуре 1 200°С. В результате этого процесса глиняные частицы накрепко сплавляются друг с другом, образуя цельное керамическое изделие.

Состав клинкера:

Благодаря смешиванию различных глиняных масс, получается множество цветовых нюансов. Керамический кирпич обладает эстетичным видом и высокими эксплуатационными свойствами.

Его отличительные особенности это:

Плитка тротуарная различается по следующим признакам:

Клинкерный кирпич делится на разные виды по признакам:

Тротуарную плитку используют в черте города и на дачных участках.

В городе ей выкладывают:

В экстерьере загородных и городских частных домов плитку используют для мощения:

Клинкерная плитка универсальна. Благодаря прочности и красоте она подойдет и как для обустройства подъездов и стоянок, так и для зон отдыха и садовых дорожек.

Если есть желание проявить индивидуальность, можно сделать плитки для садовых тропинок, двориков, террас самостоятельно. В продаже имеются пластиковые формы для отливки. Достаточно купить форму с подходящим рисунком, сделать строительный раствор и изготовить тротуарные плитки.

Для раствора потребуется:

Приготовленный раствор заливается в форму, разравнивается и оставляется до полного высыхания. В результате получаются плитки с рельефом под кирпич или натуральный камень. Их можно окрасить в разные цвета, добавив в раствор краситель. По желанию изготовителя они могут быть однородными или с наполнением из камней, ракушек. Изготовление плитки самостоятельно открывает простор для фантазии, позволяет сделать дорожки с индивидуальным дизайном.

Это экономичное решение. Но есть у него и минусы:

Поэтому, если вы цените время и нервы приобретайте ее в специализированной компании.

До начала работ обязательно надо сделать эскиз. Важно учесть размеры площади мощения и рисунок, по которому выкладывать. По эскизу можно рассчитать, какое количество плитки и материалов необходимо закупить.

Если работы по укладке будут производиться своими силами без привлечения специалистов, понадобятся следующие инструменты:

Затем следует расчистить территорию от мусора и приготовить для разметки.

Площадки и дорожки необходимо делать слегка наклонными, чтобы с них стекала дождевая и талая вода. Первым делом необходимо определить нулевую линию и наметить направление ската. Следует определить, в которую сторону удобнее направить воду. Когда площадка или дорожка расположена вдоль дома, скат должен быть в противоположную сторону.

Очистить территорию мощения от дерна. Затем в соответствии с чертежами произвести разметку, используя шпагат, рулетку и колышки. Уложить боковые ограничители из реек, металлических или деревянных.

Затем следует выкопать котлован под фундамент.

Глубина зависит от того, какая нагрузка будет на покрытие:

Чем выше нагрузка на дорожку или площадку — тем больше должен быть фундамент, а следовательно, глубже котлован. Глубина также зависит от состава почвы. На песчаном грунте его минимум составляет 20 сантиметров, на глинистом — 30 – 40 сантиметров.

Ровная поверхность котлована позволит сэкономить материалы для фундамента и время. Произвести выравнивание можно при помощи правила или обычной доски. Следует уложить инструмент на дно и, надавливая, выровнять поверхность.

Подготовка подушки для мощения — наиболее важный этап укладки, от которого зависит долговечность покрытия.

Он может быть организован двумя способами:

Если площадь мощения небольшая, для утрамбовки можно использовать ручную машинку. Для больших поверхностей лучше использовать профессиональную электрическую машину. Ее можно взять в аренду в строительной организации или магазине.

Закладка дренажного слоя очень важна для долговечности покрытия. Он позволяет просочившейся влаге уходить вниз в почву и не скапливаться под кирпичом. Если не сделать дренажную систему, скопившаяся влага будет размывать фундамент и покрытие. При температуре ниже нуля вода замерзнет и вызовет вспучивание, разрушение мостовой.

Перед укладкой плитки следует ее перебрать. Изредка попадаются экземпляры с выпуклостями, вогнутостями или какими-нибудь еще мелкими дефектами. Их надо отложить и использовать по краям.

Если для мощения будет использоваться плитка одного цвета, размера и формы, то дальнейшая сортировка не требуется. Можно приступать к укладыванию.

Если планируется выкладывание рисунка, надо рассортировать плитки по цветам и размеру, разложив их в разные лотки.

Для выкладки рисунка и боковых частей понадобятся обрезанные кирпичи. Следует подготовить их до укладки в соответствии с эскизом. Обрезка производится болгаркой с алмазным кругом или специальной пилой для плитки.

Для формирования наклона выше уровня дорожки или площадки можно натянуть нити, параллельно которым будет выравниваться плитка. После подготовки можно приступать к выкладыванию.

Укладка клинкерного кирпича производится, начиная с середины площадки и двигаясь к краям. Так проще соблюсти разметку, выложить рисунок. И позволяет на видном месте в середине укладывать только целые кирпичи, если иное не предусмотрено рисунком, а обрезанные — по краям.

Кирпич укладывается на поверхность фундамента, слегка вдавливается и выравнивается по высоте при помощи резинового молотка. Необходимо правильно сформировать уклон относительно направляющих шнуров. Наклон должен быть только поперек плоскости. В длину все плитки должны лежать в одной плоскости.

Существуют разные способы укладки:

Выбирая рисунок укладки следует учитывать, что некоторые способы укладки приводят к повышенному расходу и увеличению расходов на материал.

Выбор способа мощения зависит не только от личных предпочтений владельцев участка, но и от того, какая нагрузка ожидается на поверхность. Линейный паркет — подойдет для тротуаров и аллей. А елочка универсальна, она может применяться для пешеходных и подъездных участков.

После того, как укладка закончена, необходимо заполнить расстояния между кирпичами. Для этого используется тот же материал, из которого делали фундамент.

Сухой цемент или песок следует насыпать на мостовую, затем замести в швы. Надо тщательно и плотно заполнить все промежутки между плитками. Для утрамбовки заполнения применяют сильный вибратор. Он не повреждает плитку, при этом уплотняет затирку.

Чтобы края площадки не разрушались, следует установить поребрик. Он также придаст законченный вид вымощенной территории.

Бордюр должен выступать на 10 – 15 сантиметров над покрытием. Для его установки вырывается траншея вдоль края. Монтировать бордюр можно до начала укладки плитки либо после.

После того, как работы окончены, вымощенному участку следует устояться в течение нескольких дней. В этот период желательно по нему не ходить и не ездить.

С помощью тротуарной плитки на придомовой территории можно создавать неповторимые ландшафтные дизайны.

Несколько идей по оформлению:

Дорожки и зоны, замощенные клинкерным кирпичом, создадут неповторимый вид и аккуратность придомового участка.

Тротуарный кирпич — практичный, красивый и прочный материал для покрытия аллей, тротуаров, зон отдыха, проезжей части. Он не препятствует воздухообмену и увлажнению почвы. Благодаря своим качествам очень популярен в городском и в загородном ландшафте.

