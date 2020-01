Арабские мотивы – выбор по-настоящему неординарных личностей. Воссоздавая настроение жарких стран Ближнего Востока и Южной Азии, готовьтесь к удивлениям, восторгам, вопросам от каждого, кто придёт в гости.

В условиях европейского жилища воссоздать арабскую сказку не всегда возможно и уместно. Всё-таки, культура Востока неразрывно связана с менталитетом, религией и традициями. Но наполнить пространство характерными деталями и соединить с европейским удобством вполне реально!

Также интерьеры в восточном стиле популярны при оформлении кальянных зон, турецких бань, кафе и ресторанов с восточной кухней. Для них все советы и варианты декора, представленные в статье ниже, окажутся не менее полезны!

Чтобы ощутить дыхание Востока, не обязательно следовать всем традициям и обычаям арабов.

Вот 7 характерных деталей, которые идеально впишутся в нашу действительность:

1. В арабской спальне главное место отводится кровати. Обычно она невысокая, широкая, мягкая. По углам – высокие резные деревянные столбики, предназначенные для балдахина. Он похож на шатёр, изготавливается из тканей, которые хорошо и дорого драпируются: бархат, шёлк, органза. Альтернатива балдахину – полог, накрывающий часть кровати.

2. Если это гостиная, кресла и диваны лучше заменить низким подиумом с множеством маленьких подушек. В виде исключения можно поставить небольшую оттоманку – широкий диванчик без спинки.

3. Большие столы у арабов – редкость. Они просто расстилают огромную скатерть на полу, а на неё ставят столик для посуды высотой около 30 см. Найти такой в продаже в наших магазинах практически невозможно, проще сделать стол на заказ в компании по производству мебели. Заодно попросить оформить резьбой по дереву в виде уникального арабского орнамента (кстати, в такой фирме можно заказать и резные спинки кроватей, и перегородки из дерева и любой другой декор в арабском стиле, представленный на картинках).

4. Ширмы. Они разграничивают пространство и позволяют уединиться в большой комнате. Впрочем, граница условная, ведь ширма вся состоит из сквозных узоров. Чем сложнее орнамент, тем дороже ширма, а значит, богаче хозяин. Прекрасное решение для ресторанов и кофеен. Создается иллюзия приватной зоны и уютного уединения за столиками.

5. Ниши. Традиция формировать ниши пошла из древности: некоторые арабские племена создавали жилища прямо в скалах песчаника. Для удобства стены внутри были не ровными, а с углублениями. Эта традиция перешла в современное оформление арабских интерьеров. Ниши бывают не только функциональные, но и декоративные: эффектные узорные украшения стен. Именно они чаще всего используются в квартирах.

6. Купола, остроконечные арки – дань мусульманской культуре. Европейцы не используют такие формы и линии, поэтому любой арабский интерьер для нас похож на сокровищницу Аладдина в древней Агробе. Арки и полуширмы, повторяющие купола мечетей, могут визуально разграничивать пространство.

7. Богатство подчёркивается цветом. Охра, глубокий красный, фиолетовый, золото, насыщенный зелёный, голубой – главные оттенки арабского стиля.

Если диван – то низкий и широкий, если прикроватная тумбочка – то в виде столика на тонких узорных ножках.

Гармонично включайте восточные мотивы в свой интерьер, чтобы он был не только красивым, но и удобным.

