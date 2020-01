Первые уличные светильники появились в Лондоне в далеком XV веке. Темные английские ночи сподвигли мэра разместить на улицах фонари, однако они не давали так много света, но идея была признана хорошей и ее подхватили во Франции. Светильники состояли из свечки и масла, но с течением лет они преобразовывались, и сейчас мы можем наслаждаться ярким современным освещением в самые темные ночи.

Для создания современного уличного освещения применяются различные материалы, активно используется сталь, пластик или стекло. Дизайн и стиль светильников может быть выполнен в классическом варианте, модерн, хай-тэк, барокко и других.

Светильники уличные делятся на типы:

Принцип работы лампы заключается в излучении светового потока в результате накаливания металлического проводника. Имеет огромную мощность и способность излучать тепло.

Относятся к предыдущему виду, однако отличаются наличием буферного газа, что обеспечивает долгий срок службы лампы.

Основной источник света лампы – свечение электрической дуги, имеет мощное свечение, часто применяется в прожекторах.

Этот вид лампы искажает электрическое напряжение, вырабатывая свет. Популярный тип уличного освещения, характеризуется низким уровнем электропотребления, отсутствием ультрафиолетового излучения, минимальной степенью излучаемого тепла, максимально долгим сроком службы. Светодиодные уличные светильники являются самым востребованным вариантом освещения домов и дач.

Представляют из себя безэлектродную газоразрядную лампу. Источник излучаемого света − ионизированный газ. Данный вид является модернизацией люминесцентных ламп.

Уличное освещение нуждается в соблюдении особых требований, основные из них:

Уличные светодиодные светильники надежно заняли свою нишу на рынке, завоевали расположение потребителей благодаря длительному эксплуатационному сроку и экономии потребляемой энергии.

10 самых красивых видов внешнего освещения:

Если вы хотите воплотить оригинальную идею в освещении, уличные фонари для дачи могут быть оснащены цветочными элементами. Современные дизайнеры научились переносить ноты природы в дизайн осветительных приборов.

Выполнены в виде столбиков, имеют отличный уровень защиты и удачно подчеркнут дизайн вашего ландшафта.

Используются для внешнего декора дачи или коттеджа, подчеркивая привлекательность архитектурных решений. Наполнят пространство мягким светом.

Такой вид светильников, выполненный в старинном варианте, укажет на индивидуальность собственников.

Позволят создать уникальный экстерьер, подчеркнут оригинальность дизайна.

Такой вид освещения не просто красивый, но и практичный. Фонари на солнечных батареях отлично освещают растительность и дорожки в ночное время суток.

Мощные и яркие, обеспечивают максимальное освещение двора.

Выполнены в современном стиле, имеют технологичный дизайн и блеск хромированных поверхностей.

Создадут необходимую атмосферу в вашем дворе, легко дополняет различные виды ландшафтного дизайна.

Прекрасный способ выделить и обратить внимание на свой дом. Обеспечивает хорошее освещение и оригинальность экстерьера.

