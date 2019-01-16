Первые уличные светильники появились в Лондоне в далеком XV веке. Темные английские ночи сподвигли мэра разместить на улицах фонари, однако они не давали так много света, но идея была признана хорошей и ее подхватили во Франции. Светильники состояли из свечки и масла, но с течением лет они преобразовывались, и сейчас мы можем наслаждаться ярким современным освещением в самые темные ночи.

Для создания современного уличного освещения применяются различные материалы, активно используется сталь, пластик или стекло. Дизайн и стиль светильников может быть выполнен в классическом варианте, модерн, хай-тэк, барокко и других.

Типы уличного освещения

Светильники уличные делятся на типы:

Лампы накаливания.

Принцип работы лампы заключается в излучении светового потока в результате накаливания металлического проводника. Имеет огромную мощность и способность излучать тепло.

Галогенные лампы.

Относятся к предыдущему виду, однако отличаются наличием буферного газа, что обеспечивает долгий срок службы лампы.

Газоразрядные лампы.

Основной источник света лампы – свечение электрической дуги, имеет мощное свечение, часто применяется в прожекторах.

Светодиодные лампы.

Этот вид лампы искажает электрическое напряжение, вырабатывая свет. Популярный тип уличного освещения, характеризуется низким уровнем электропотребления, отсутствием ультрафиолетового излучения, минимальной степенью излучаемого тепла, максимально долгим сроком службы. Светодиодные уличные светильники являются самым востребованным вариантом освещения домов и дач.

Индукционные лампы.

Представляют из себя безэлектродную газоразрядную лампу. Источник излучаемого света − ионизированный газ. Данный вид является модернизацией люминесцентных ламп.

Как выбрать уличные фасадные светильники

Уличное освещение нуждается в соблюдении особых требований, основные из них:

Наружные лампы должны быть максимально защищены от воздействия агрессивной окружающей среды и различных природных факторов. Уличное освещение должно иметь индекс безопасности не менее Определяясь с расположением техники, необходимо правильно рассчитать напряжение, возникающее в электросети. Необходимо учесть правильную высоту для монтажа при наличии ландшафтного дизайна, деревьев, кустов.

Самые популярные варианты уличного освещения

Уличные светодиодные светильники надежно заняли свою нишу на рынке, завоевали расположение потребителей благодаря длительному эксплуатационному сроку и экономии потребляемой энергии.

10 самых красивых видов внешнего освещения:

Фонари с элементами флористики в дизайне.

Если вы хотите воплотить оригинальную идею в освещении, уличные фонари для дачи могут быть оснащены цветочными элементами. Современные дизайнеры научились переносить ноты природы в дизайн осветительных приборов.

Уличные торшеры.

Выполнены в виде столбиков, имеют отличный уровень защиты и удачно подчеркнут дизайн вашего ландшафта.

Уличные бра.

Используются для внешнего декора дачи или коттеджа, подчеркивая привлекательность архитектурных решений. Наполнят пространство мягким светом.

Антикварные фонари.

Такой вид светильников, выполненный в старинном варианте, укажет на индивидуальность собственников.

Уличные светильники в стиле ретро.

Позволят создать уникальный экстерьер, подчеркнут оригинальность дизайна.

Уличные светильники на солнечных батареях.

Такой вид освещения не просто красивый, но и практичный. Фонари на солнечных батареях отлично освещают растительность и дорожки в ночное время суток.

Уличные прожекторы.

Мощные и яркие, обеспечивают максимальное освещение двора.

Фонари в стиле хай-тэк.

Выполнены в современном стиле, имеют технологичный дизайн и блеск хромированных поверхностей.

Фонари оригинальной формы.

Создадут необходимую атмосферу в вашем дворе, легко дополняет различные виды ландшафтного дизайна.

Светодиодная подсветка фасада.

Прекрасный способ выделить и обратить внимание на свой дом. Обеспечивает хорошее освещение и оригинальность экстерьера.