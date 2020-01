Спальня – это самая личная, можно даже сказать, сакральная комната в доме. В спальне мы думаем, мечтаем, медитируем, занимаемся любовью и спим, конечно же. Первое, что мы видим по пробуждении – это тоже спальня. Вот почему так важно с ответственностью подойти к выбору идеи дизайна для спальни.

Сегодня, благодаря разнообразию отделочных материалов, дизайнерским приемам, огромному выбору оригинальной мебели можно сделать свою спальню именно такой, какой хотите ее видеть вы. Рассмотрим несколько популярных стилистических направлений.

Интерьеры, оформленные во французском стиле, отличаются воздушностью. Этого эффекта можно достичь с помощью больших окон (истинно французский интерьер предполагает именно большие, компромиссов здесь быть не может) и высоких потолков.

Цвета приглушенные – пудрово-розовый, бежевый, цвет слоновой кости, иногда возможны мятно-бирюзовые оттенки. Главное условие стиля – глаза должны отдыхать. Современный французский интерьер в спальнях не терпит ярких контрастов, кричащих аксессуаров и тесное пространство. Комната буквально должна быть наполнена воздухом.

Даже классический французский прованс, вопреки расхожему мнению, исполняется скорее в минимализме, нежели с контрастными акцентами. Стены чаще всего красятся, можно разбавить обоями с мелким геометрическим рисунком, но цвета должны быть спокойные, приглушенные.

Спальню в датском стиле хюгге отличает функциональность. Это связанно с национальными особенностями – преобладание в Дании зимы привело к тому, что интерьеры становятся необыкновенно живыми и светлыми, так как большую часть времени люди проводят именно дома.

Основной акцент стиля сделан на освещение – лофтовые подвесы, многочисленные бра и торшеры – это то, что в первую очередь выдает хюгге. Освещение должно быть не ярким, а мягким и уютным. Разбавляется хюгге стилями кантри и лофт.

Отдается предпочтение натуральным отделочным материалам – природный камень, деревянные панели и плитка. Зонирование в датском стиле не принято, за исключением специального места для чтения, которое традиционно устраивают прямо на подоконнике.

Преобладают белый и голубой цвета. Акценты спальни должны быть мягкими и уютными – теплые пледы, декоративные подушки. Мебель ставят посреди комнаты, а не возле стен, если позволяет пространство.

Интерьер для спальни современного стиля отличают смелые контрасты, яркие цвета. Не стоит бояться сочетать несочетаемое. Мебель должна быть как можно функциональнее, как можно менее декорированная. Традиционные материалы для отделки – стекло, пластик, металл и бетон.

Смело комбинируются стили поп-арт, арт-деко, хайтек и так далее. Приветствуются также этнические элементы. Самое сложное в оформлении такой спальни – со вкусом гармонично смешивать различные стилистические направления, в идеале можно обратиться к услугам профессионального дизайнера.

Что касается непосредственно отделки – подойдут все современные веяния: однотонные натяжные потолки, например, сатиновые https://skydecor.com.ua/satinovye-potolki/; обои – стандартные или под покраску; напольное покрытие – ламинат, ковролин, паркет. Главная идея спальни в современном стиле – ее предназначение – спальня нужна для того, чтобы в ней спать и все вокруг должно настраивать человека именно на сон. Основная идея стиля – минимализм – комната должна быть просторной.

Не стоит опираться на мнение большинства или новомодные веяния при оформлении своей спальни. Пространство вы создаете для себя и имеете право побыть эгоистом и оформить место своего отдыха именно так, как вам этого хочется. Комфорт прежде всего!

