Спальня – это самая личная, можно даже сказать, сакральная комната в доме. В спальне мы думаем, мечтаем, медитируем, занимаемся любовью и спим, конечно же. Первое, что мы видим по пробуждении – это тоже спальня. Вот почему так важно с ответственностью подойти к выбору идеи дизайна для спальни.

Сегодня, благодаря разнообразию отделочных материалов, дизайнерским приемам, огромному выбору оригинальной мебели можно сделать свою спальню именно такой, какой хотите ее видеть вы. Рассмотрим несколько популярных стилистических направлений.

Идеи дизайна для спальни – французский современный интерьер

Интерьеры, оформленные во французском стиле, отличаются воздушностью. Этого эффекта можно достичь с помощью больших окон (истинно французский интерьер предполагает именно большие, компромиссов здесь быть не может) и высоких потолков.

Цвета приглушенные – пудрово-розовый, бежевый, цвет слоновой кости, иногда возможны мятно-бирюзовые оттенки. Главное условие стиля – глаза должны отдыхать. Современный французский интерьер в спальнях не терпит ярких контрастов, кричащих аксессуаров и тесное пространство. Комната буквально должна быть наполнена воздухом.

Даже классический французский прованс, вопреки расхожему мнению, исполняется скорее в минимализме, нежели с контрастными акцентами. Стены чаще всего красятся, можно разбавить обоями с мелким геометрическим рисунком, но цвета должны быть спокойные, приглушенные.

Что можно?

пастельные тона – бежевый, серо-бежевый, белый, небесно-голубой, мятный;

если есть возможность и желание ставить в спальне камин – смело ставьте;

интерьерное оформление молдингами, лепниной приветствуется;

антиквариат – старинная мебель и прочие предметы старины;

пространство и воздух.

Чего нельзя?

кислотные цвета, яркие контрасты;

использование более 4 сочетаемых цветов в одной комнате;

многоуровневые потолки (потолок должен быть обязательно белым);

перенасыщение деталями.

Спальня в стиле хюгге

Спальню в датском стиле хюгге отличает функциональность. Это связанно с национальными особенностями – преобладание в Дании зимы привело к тому, что интерьеры становятся необыкновенно живыми и светлыми, так как большую часть времени люди проводят именно дома.

Основной акцент стиля сделан на освещение – лофтовые подвесы, многочисленные бра и торшеры – это то, что в первую очередь выдает хюгге. Освещение должно быть не ярким, а мягким и уютным. Разбавляется хюгге стилями кантри и лофт.

Отдается предпочтение натуральным отделочным материалам – природный камень, деревянные панели и плитка. Зонирование в датском стиле не принято, за исключением специального места для чтения, которое традиционно устраивают прямо на подоконнике.

Преобладают белый и голубой цвета. Акценты спальни должны быть мягкими и уютными – теплые пледы, декоративные подушки. Мебель ставят посреди комнаты, а не возле стен, если позволяет пространство.

Что можно:

Свет, много света, очень много света.

Оформление натуральными материалами.

Комнатные растения, уютные аксессуары.

Зеркала ­­– неотъемлемая часть стиля хюгге.

Что нельзя:

Обои. В стиле хюгге можно акцентировать обоями только одну стену.

Закрытые двери, ограничение, разделение пространства не приветствуется.

перенасыщение декором – не стоит забывать, что хюгге – это прежде всего минимализм.

Идеи дизайна для спальни в современном стиле

Интерьер для спальни современного стиля отличают смелые контрасты, яркие цвета. Не стоит бояться сочетать несочетаемое. Мебель должна быть как можно функциональнее, как можно менее декорированная. Традиционные материалы для отделки – стекло, пластик, металл и бетон.

Смело комбинируются стили поп-арт, арт-деко, хайтек и так далее. Приветствуются также этнические элементы. Самое сложное в оформлении такой спальни – со вкусом гармонично смешивать различные стилистические направления, в идеале можно обратиться к услугам профессионального дизайнера.

Что касается непосредственно отделки – подойдут все современные веяния: однотонные натяжные потолки, например, сатиновые https://skydecor.com.ua/satinovye-potolki/; обои – стандартные или под покраску; напольное покрытие – ламинат, ковролин, паркет. Главная идея спальни в современном стиле – ее предназначение – спальня нужна для того, чтобы в ней спать и все вокруг должно настраивать человека именно на сон. Основная идея стиля – минимализм – комната должна быть просторной.

Можно:

Комбинировать. Современный стиль оставляет огромный простор воображению. Совмещая множество стилей между собой, вы самовыражаетесь и создаете уникальное, подстроенное под вас личное пространство.

Функциональность. Вся мебель в спальне должна быть функциональной (кровати без украшений, но с полками; комоды; шкафы – зеркала, потайные ящики в мебели).

Зонирование – современный стиль подразумевает четкое разделение пространства на зоны. Для зонирования используются гипсокартонные перегородки, мебель, ширмы. У каждой зоны свое функциональное назначение.

Рекомендуется отказаться от массивных люстр, а отдать предпочтение точечному свету или светодиодной подсветке – это гораздо функциональнее, не отвлекает внимание на потолок и гораздо лучше рассеивает свет.

Минимализм – это основное правило современного интерьера. Переизбыток деталей, декоративных приемов отвлекает внимание от базового интерьера.

Предпочтительные цвета: бежевый, голубой, шоколадный, зеленый, красный и белый.

Чего не нужно делать:

использовать слишком много контрастных цветов в одной комнате;

слишком много аксессуаров;

вычурные, изысканные дизайнерские украшения;

отделывать стены текстилем либо завешивать их коврами.

Не стоит опираться на мнение большинства или новомодные веяния при оформлении своей спальни. Пространство вы создаете для себя и имеете право побыть эгоистом и оформить место своего отдыха именно так, как вам этого хочется. Комфорт прежде всего!