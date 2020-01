Этот дом расположен в самом сердце Сольера, в северо-западном регионе Майорки, в великолепной горной цепи Серра-де-Трамунтана, недалеко от песчаных пляжей и всего, что может предложить очаровательный город Сольер.

Он был спроектирован парижскими архитекторами в конце 19 века, а в наши дни – отреставрирован и модернизирован.

Материалы, использованные для реставрации и минималистский декор, создают прочный баланс с традиционными элементами Майорки, такими как гидравлическая плитка, известняк, деревянные балки и каменная лестница с железными перилами ручной работы.

Таунхаус, площадью 130 м² с 5-метровыми потолками на 1 этаже, вмещает дизайнерскую кухню, столовую, бар с напитками, 2 гостиных и 5 просторных спален с ванными комнатами.

Также есть сад с современным бассейном с подогревом и соленой водой, солярий, фантастическая терраса на крыше с панорамным видом на горы Серра-де-Трамунтана и погреб с расслабляющей атмосферой.

Традиционные черты в интерьере сочетаются с современной роскошью, создавая пространство, в котором время кажется неподвижным.

The following two tabs change content below.