Это современное светлое пространство спроектировал Джош Янг, художник и дизайнер из Чикаго.

Поставить картины на пол – прекрасная идея для тех, кто не хочет или не может сверлить стены, но хочет неизбитых идей в оформлении интерьера. Кстати, все картины созданы Джошем и их можно приобрести на его сайте. Он любит экспериментировать с авангардным подходом к классическим портретам.

Мы можем видеть, что все пространство – это отражение творческого характера его владельца. Старые темные комоды и багетные рамы отлично сочетаются с современной мебелью и ярко-белыми стенами. Все это придает живость и контрастность интерьеру.

Фото: Josh Young и M Streetstyle

The following two tabs change content below.