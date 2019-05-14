Современная квартира художника из Чикаго

Декор камина

Это современное светлое пространство спроектировал Джош Янг, художник и дизайнер из Чикаго.

Поставить картины на пол – прекрасная идея для тех, кто не хочет или не может сверлить стены, но хочет неизбитых идей в оформлении интерьера. Кстати, все картины созданы Джошем и их можно приобрести на его сайте. Он любит экспериментировать с авангардным подходом к классическим портретам.

Мы можем видеть, что все пространство – это отражение творческого характера его владельца. Старые темные комоды и багетные рамы отлично сочетаются с современной мебелью и ярко-белыми стенами. Все это придает живость и контрастность интерьеру.

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Фото: Josh Young и M Streetstyle

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Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
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