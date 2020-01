Этот теплый и светлый дом сделала с любовью для своей семьи Адриана Фарре, владелица дома и дизайнер интерьера.

Изначально дом (70-го года постройки) был в темных тонах, но там было достаточно места для большой гостеприимной семьи, поэтому его выбрали и переделали дизайн «под себя».

За основу взяты практичные нейтральные тона: оттенки серого и льняного. Чтобы интерьер не казался безликим, Адриана добавила уютные детали: пледы, много цветных (но не ярких) подушек, растения, милые плетеные корзинки, льняной текстиль и все, что позволяет ощущать себя как дома.

Ощутите теплую домашнюю атмосферу.

Фото: Elmueble

