Большой уютный дом для семьи с тремя детьми

Гостиная в загородном доме

Этот теплый и светлый дом сделала с любовью для своей семьи Адриана Фарре, владелица дома и дизайнер интерьера.

Большой уютный дом для большой семьи с детьми

Изначально дом (70-го года постройки) был в темных тонах, но там было достаточно места для большой гостеприимной семьи, поэтому его выбрали и переделали дизайн «под себя».

Обеденная зона в доме

За основу взяты практичные нейтральные тона: оттенки серого и льняного. Чтобы интерьер не казался безликим, Адриана добавила уютные детали: пледы, много цветных (но не ярких) подушек, растения, милые плетеные корзинки, льняной текстиль и все, что позволяет ощущать себя как дома.

Ощутите теплую домашнюю атмосферу.

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Фото: Elmueble

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Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
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