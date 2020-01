Обустраивать комфортный и красивый интерьер загородного дома стоит, начиная с выбора стилистической концепции. Она будет объединять архитектурное решение, проектирование и дизайн помещений, а также оформление приусадебного участка.

Стиль – это ваша дорожная карта, следуя которой можно без проблем пройти путь от создания проекта до его воплощения. Он будет диктовать вам предпочтительные материалы, цветовые схемы и даже предметы интерьера.

Однако дом вашей мечты – это, в первую очередь, место, где вам уютно и комфортно. Поэтому ключ к успеху – взять основные элементы из подходящего вам по духу стиля и адаптировать их под ваши личные предпочтения, связанные с жилым пространством, вашу индивидуальность.

Притягательность загородного дома в том, что можно позволить себе нетиповые решения. Это не квартира, строго ограниченная уже сооруженными стенами.

Даже если коттедж возведен, в его план все равно можно внести некоторые изменения – пристроить веранду, спроектировать летнюю кухню, изменить назначение комнат.

Но практичнее всего строить дом «под себя», пусть это и потребует изначально больших вложений, зато результат оправдает ожидания.

В собственном коттедже можно не экономить на метраже, разделяя дом на «норки» для домочадцев, но не стоит и страдать гигантоманией. Помещения должны быть одновременно и просторны, и уютны.

При этом есть возможность менять их форму, варьировать высоту потолков, планировать конфигурацию оконных и дверных проемов.

Один из основных советов – предусмотрите множество мест для хранения. Жизнь за городом подразумевает наличие различного садового инвентаря, инструментов, запасов. Да и гардеробных много не бывает.

Свой дом – то самое место, где можно себе позволить установить камин, спроектировать бильярдную, бассейн, зимний сад, винный погреб.

Обычно общие и гостевые помещения размещают на первом этаже, а приватные – на втором.

Живя за городом, вы чаще проводите время на свежем воздухе – наслаждаетесь прогулками, занимаетесь садом, играете с детьми. Чтобы вам было комфортно поддерживать дом в порядке, стоит выделить достаточно места для прихожей.

В выборе дизайна интерьера пригородного дома нет никаких ограничений, но все же существуют наиболее подходящие стилистические решения.

Современный стиль, известный также как стиль контемпорари, один из самых гибких в дизайне. Вопреки распространенному мнению, он вовсе не холоден и минималистичен, а скорее свеж и демократичен.

Его главной отличительной чертой можно назвать линии – вертикальные, горизонтальные, изогнутые, очевидные, хорошо читаемые. Они живут в свободном пространстве, которое также важно для контемпорари.

Из предпочтительных материалов:

Основные цвета в палитре – черный, белый, нейтральный. К ним добавляют смелые акцентные мазки.

Здесь неуместны цветочные принты, оборки, кисточки и бахрома, резные детали, все то, что ранее входило в понятие «дача». Зато приветствуется все, что четко, смело, структурно.

Кантри – это идеализированный сельский уют. Его основа – природные материалы, некая обжитая шероховатость. Фактурные части – пол, стены, балки – из крашеного или полированного дерева, текстильные решения из натуральных волокон, часто с грубым плетением.

В цветовой палитре преобладают спокойные оттенки, часто краски выглядят потертыми, тронутыми патиной. Здесь вы вольны взять и накидки на мебель, и разнообразные коврики, и винтажные предметы интерьера, любовно подобранные на блошиных рынках.

Основными особенностями скандинавского стиля являются безыскусственность линий и форм, практичность, демократичность и натуральность.

Дизайн загородного интерьера в этом стиле подойдет тем, кто ценит высококачественные экологичные материалы, открытые планировки, простоту и комфорт. Большое значение придается белому цвету, в качестве основы для других красок.

Дизайн интерьера загородного дома в духе шале, как никакой другой, продиктован архитектурным решением. Чтобы с полным основанием сказать про свою резиденцию – «мое шале», вы должны построить дом из грубого бруса с двускатной крышей и массивными окнами.

Соответственно, и во внутренней отделке предстоит опираться на натуральное дерево, потолочные балки, перекрывающиеся элементы каркаса, рассеянное освещение. В цветовой гамме предпочтение отдается естественным тонам, как правило, коричневым и бежевым.

Формы – простые, несколько грубоватые, зато текстиль мягкий и уютный. В шале есть место небрежно брошенным шкурам, кожаным и кованым изделиям.

Интерьер в стиле прованс у многих ассоциируется с залитыми солнцем лавандовыми полями. Одноименный стиль принесет в ваш дом такую же теплую расслабленную атмосферу.

Его основные цвета:

Они прекрасно сочетаются с грубой штукатуркой стен, деревянной мебелью, глиняной и чугунной посудой, букетами из полевых цветов и пряными травами на подоконнике.

Если вы хотите, чтобы ваш дом своим убранством напоминал традиционную усадьбу, ваш выбор – классический стиль интерьера, полный надежности и имперского достоинства.

Здесь стоит отдать предпочтение светлым пастельным тонам, оконным и дверным проемам с четкими очертаниями, резным традиционным орнаментам, симметрии, упорядоченности и предсказуемости.

Для тех, кто ищет в дизайне загородного дома функциональность и простоту, идеально подойдет интерьер в стиле минимализм. Его философия напрямую связана с единением с природой, отказом от городской суеты.

Этот стиль проявляет себя в открытых, наполненных воздухом, пространствах, четкости линий, отсутствии лишних деталей.

Его мантра – «для всего есть место и все на своих местах». Натуральные материалы, спокойные краски, изящная красота.

В стране, известной своей пасмурной погодой и сдержанной элегантностью, знают толк в теплой традиционной атмосфере.

Внутренний интерьер загородных домов в английском стиле отличается насыщенной палитрой в уютных бледно-розовых, светло-зеленых, синих и приглушенно-бордовых оттенках.

На тканях царят цветочные, клеточные и полосатые узоры, мебель щеголяет полированной резной древесиной, а за комфорт отвечают многочисленные подушки и подушечки.

Классический интерьер американского коттеджа базируется на элементах колониального стиля.

Здесь ценятся высокие потолки, французские двери, арочные окна, извилистые лестницы и деревянные жалюзи.

Нейтральная цветовая палитра хорошо сочетается с благородными темными породами дерева, такими как тик или бук.

Несмотря на разницу стилистических решений, в дизайне отдельных помещений загородного дома есть некие общие черты.

Есть ли на свете что-либо более уютное, чем гостиная в собственном доме? Именно в этой комнате обычно ставят камин, а также располагают комфортабельный диван.

Но не стоит ограничиваться одним большим диваном, загромождая им все пространство. Выберите средний по размеру диванчик, а к нему несколько вместительных кресел. Основная идея в том, чтобы каждый член семьи или гость мог удобно устроиться не только рядом со всеми, но и чуть в стороне.

Дизайн загородных кухонь обычно подразумевает деревянные полы, светлые оттенки, плетеные корзины и аксессуары ручной работы.

Поскольку в традиционных сельских кухнях обычно все было под рукой, здесь часто можно увидеть открытые полки. Правда размещают на них весьма продуманно лучшую керамику, кастрюли и сковородки.

Кроме кухни в доме, вы можете построить отдельную открытую летнюю кухню с мангалом и большим столом для веселой компании.

Интерьер спальни в загородном доме, как и в квартире, строится вокруг кровати. Если вы спроектировали высокие потолки и выбрали подходящий стиль, она может быть даже с балдахином. В больших открытых спальнях уместны высокие изголовья, прикроватные сундуки, туалетные столики и объемные ковры.

Не стоит забывать и о солнце, которое чаще посещает вас за городом, а значит стоит заранее продумать, как вам от него отгородиться, если захочется понежиться подольше.

В загородном доме ванная комната вряд ли будет в единственном числе. Продумывая дизайн хозяйской ванной, важно помнить, что здесь вас никто не ограничивает и можно поставить целый бассейн в миниатюре.

В коттедже ванную можно проектировать с окнами, чтобы иметь возможность наслаждаться природой даже принимая водные процедуры.

Еще одно преимущество домов за городом – возможность спроектировать детскую комнату «на вырост», зонируя ее так, чтобы в дальнейшем легко менять и расширять пространство. Это, не говоря уже о том, что детская в доме может быть не одна, а столько, сколько вы сочтете необходимым.

Влечение большинства стилей, подходящих для загородных коттеджей, к натуральным материалам и безмятежным тонам – большое преимущество в создании комфортной атмосферы для ребенка.

Живя за городом, вы находитесь гораздо ближе к природе. А она переменчива и далеко не стерильна.

Следовательно, прихожая в коттедже должна быть достаточно просторной для хранения верхней одежды и обуви, шляп и зонтиков на всю семью и возможных гостей, но при этом зонирована и организована так, чтобы не производить впечатление захламленной.

Не только шкафы, но и крючки, сундуки, корзинки и ящички помогут в решении этой проблемы. Несколько ковриков также будут нелишними, к тому же подчеркнут рустикальный стиль.

Мансардное помещение используют в различных целях. Здесь можно оборудовать спаленку, бильярдную, комнату для игр, мастерскую, кабинет и даже небольшое спа.

Ключевые моменты, которые необходимо продумать, в независимости от назначения мансарды, – безопасный способ добраться до нее и достаточное естественное освещение.

Что касается последнего, то при наклонных потолках, идеальными считаются мансардные окна – стильные и функциональные.

Есть несколько подходов к цветовой схеме загородного дома. Один из самых популярных – взять за основу белый. Он делает помещения чище, воздушнее, ярче.

На его четком фоне великолепно смотрятся все природные оттенки, свойственные большинству подходящих для загородного декора стилей. Этот же цвет уместен в минималистичных и современных интерьерах.

Другой подход – сделать ставку на дуэт или трио сбалансированных оттенков, как пастельных, так и ярких.

Прелесть загородного дома состоит в том, что в большинстве стилей вы можете гармонично сочетать новую мебель с винтажной. Именно такое смешение придает образу характер, индивидуальность.

Стремление к естественности предполагает использование в отделке натуральных тканей, многим стилям подходят цветочные узоры, принты с народным орнаментом.

Дерево будет одним из основных материалов – предпочтение следует отдать долговечным и основательным благородным породам.

Важная деталь интерьера загородного дома – камин. Современные технологии позволяют проектировать его из различных материалов – камня, кирпича, железа и даже стекла.

Если вы хотите классический камин, тот который топят дровами, пеллетами или гранулами, вам понадобится заранее продумать размещение дымохода.

Камины на этаноле – «светят, но не греют», зато абсолютно безопасны (обжечься об их пламя невозможно) и не дымят.

Учитывая насколько важно освещение в доме за городом, удивительно как часто обдумывают его в последнюю очередь.

Чтобы создать теплую, уютную атмосферу в вашем коттедже, следует подключить в каждой комнате несколько источников света – потолочные, настенные и напольные светильники, но не яркие, а несколько приглушенные.

В небольших подсобных помещения, кладовках и встроенных шкафах необходимо предусмотреть установку светодиодных светильников.

И не стоит забывать про наружное освещение. Уже подъезжая к дому, можно видеть, как его омывает золотистое сияние. Подсвечивать стоит ворота и крыльцо, террасы, кустарники и деревья, беседки и клумбы.

Некоторые светильники могут работать от датчиков движения, другие же должны включаться с наступлением темноты. Хороший выбор – декоративные садовые лампы, гирлянды, подзаряжающиеся от солнечной энергии.

Комфорт и уют в загородном коттедже зависят от множества решений, которые принимаются на этапе строительства и обустройства. Но все вложения и хлопоты окупятся в тот миг, когда вы почувствуете, как любовь к вашему дому заполняет прежде пустовавший уголок в сердце.

