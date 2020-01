В старинном городе Хойан, в центральном Вьетнаме, среди красных черепичных крыш, рыбацких лодок, деревянно-кирпичной застройки, преимущественно желтого цвета, расположился современный Atlas Hotel.

4х звездочный бутик-отель стоит в непосредственной близости к реке Thu Bon и имеет под собой неровный рельеф. Поэтому команда архитекторов из Vo Trong Nghia Architects решила поднять здание на один этаж вверх, а внизу оставить открытое пространство, которое образует взаимосвязанную сеть различных функциональных зон гостиницы.

Среди них зона ресепшена, которую от ресторана отделяет открытый бассейн с ночной подсветкой. Для отделки потолков этих «проходных» помещений использовались деревянные рейки. Это избавляет от ощущения тяжести конструкции сверху и идеально сочетается с естественным зеленым экстерьером.

Основные материалы, используемые для строительства, – местный песчаник (камень) и бетонные плиты.

Минималистичная бетонная архитектура разбавлена объемными зелеными растениями.

Они высажены более чем на 100 консолях по всей высоте здания. Это создает ощущение закрытости, свежести и тенистости, что важно для такой жаркой и солнечной местности.

Воссоединение с природой – главная идея архитектуры и дизайна бутик-отеля.

Всего в отеле 48 номеров различных категорий. Все они оснащены кроватями king-size или двумя отдельными большими кроватями, тропическим душем или полноценной ванной на ваш выбор.

Номера выполнены в современном стиле: сдержанном, но запоминающемся.

За дизайн интерьера также были ответственны Vo Trong Nghia Architects. Светлые комнаты, с отделкой из натуральных материалов: плитка имитирующая камень в сочетании с деревом.

А также привлекающие внимание потолки из бетона, которые повторяют фактурность бетонных балконов и создают единую композицию.

Но самое интересное, это растения, которые снаружи окружают вас по всему периметру комнаты.

Гостиничные номера в ATLAS HOTEL короче и шире обычных. Это позволило закрыть зеленой стеной, не только окна в спальнях, но и в некоторых ванных комнатах.

Гостей отеля от шума и пыли будто прячет в своем доме сама природа, хотя находятся они в шикарных и комфортных номерах. Тем временем, это также обеспечивает естественную вентиляцию, минимизируя использование кондиционера, и защищает от солнца, создавая тень и сохраняя прохладу.

Отель предоставляет услуги и сервис, соответствующие своей «звездности». На территории расположены ресторан, бар, кафе на крыше, тренажерный зал, открытый бассейн и spa.

