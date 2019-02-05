Atlas Hotel Hoian 4*: отель, окруженный сочной зеленью

Atlas luxurious boutique

В старинном городе Хойан, в центральном Вьетнаме, среди красных черепичных крыш, рыбацких лодок, деревянно-кирпичной застройки, преимущественно желтого цвета, расположился современный Atlas Hotel.

Atlas luxurious boutique

4х звездочный бутик-отель стоит в непосредственной близости к реке Thu Bon и имеет под собой неровный рельеф. Поэтому команда архитекторов из Vo Trong Nghia Architects решила поднять здание на один этаж вверх, а внизу оставить открытое пространство, которое образует взаимосвязанную сеть различных функциональных зон гостиницы.

Atlas luxurious boutique

Среди них зона ресепшена, которую от ресторана отделяет открытый бассейн с ночной подсветкой. Для отделки потолков этих «проходных» помещений использовались деревянные рейки. Это избавляет от ощущения тяжести конструкции сверху и идеально сочетается с естественным зеленым экстерьером.

Atlas luxurious boutique

Основные материалы, используемые для строительства, – местный песчаник (камень) и бетонные плиты.

Atlas luxurious boutique

Минималистичная бетонная архитектура разбавлена объемными зелеными растениями.

Atlas luxurious boutique

Они высажены более чем на 100 консолях по всей высоте здания. Это создает ощущение закрытости, свежести и тенистости, что важно для такой жаркой и солнечной местности.

Atlas luxurious boutique

Воссоединение с природой – главная идея архитектуры и дизайна бутик-отеля.

Atlas luxurious boutique

Всего в отеле 48 номеров различных категорий. Все они оснащены кроватями king-size или двумя отдельными большими кроватями, тропическим душем или полноценной ванной на ваш выбор.

Atlas luxurious boutique

Номера выполнены в современном стиле: сдержанном, но запоминающемся.

Atlas luxurious boutique

За дизайн интерьера также были ответственны Vo Trong Nghia Architects. Светлые комнаты, с отделкой из натуральных материалов: плитка имитирующая камень в сочетании с деревом.

Atlas luxurious boutique

А также привлекающие внимание потолки из бетона, которые повторяют фактурность бетонных балконов и создают единую композицию.

Atlas luxurious boutique

Но самое интересное, это растения, которые снаружи окружают вас по всему периметру комнаты.

Atlas luxurious boutique

Гостиничные номера в ATLAS HOTEL короче и шире обычных. Это позволило закрыть зеленой стеной, не только окна в спальнях, но и в некоторых ванных комнатах.

Atlas luxurious boutique

Гостей отеля от шума и пыли будто прячет в своем доме сама природа, хотя находятся они в шикарных и комфортных номерах. Тем временем, это также обеспечивает естественную вентиляцию, минимизируя использование кондиционера, и защищает от солнца, создавая тень и сохраняя прохладу.

Atlas luxurious boutique

Отель предоставляет услуги и сервис, соответствующие своей «звездности». На территории расположены ресторан, бар, кафе на крыше, тренажерный зал, открытый бассейн и spa.

ATLAS HOTEL (Vietnam, Hoi An)

Atlas luxurious boutique

Atlas luxurious boutique Atlas luxurious boutique

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Евгения Матвеенко

Дизайнер и архитектор. Основатель архитектурного бюро "FlatsDesign". В копилке более 100 реализованных проектов квартир (домов) и около 30 объектов коммерческой недвижимости. Отличаюсь архитектурным и рациональным подходом в проектировании.
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