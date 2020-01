Гостиная занимает важное место в квартире, привлекает внимание гостей и поэтому оформление должно быть не только функциональным, но и эстетичным. Дизайн гостиной должен соответствовать габаритам помещения, зонированию, стилистике, чтобы создать целостную картину. Предлагаем вам несколько идей оформления стен в гостиной.

При выборе цвета стен для гостиной необходимо учитывать:

В комнатах с южной стороны можно использовать более холодные расцветки – голубой, бирюзовый, синий. На северной же стороне лучше использовать более теплые расцветки – красный, жёлтый, розовый, персиковый.

Стены могут быть как фоном для мебели и мягкой части, так и яркой нотой. Если мебель темная, то обои необходимо подбирать светлые – молочный, белый, нежно-розовый и нежно-голубой. Если же мебель светлая, то допустимо использовать яркие покрытия.

Учитывайте и то, что цветовая гамма должна устраивать всех членов семье, в крайнем случае, можно сделать неожиданное сочетание расцветок.

Белый и черный цвета могут выступать в качестве азов, которые дополняются более яркими расцветками – розовый, бирюза, голубой. Фиолетовый, бордовый и темно синий – эти расцветки для стен можно использовать только в том случае, если в комнату поступает достаточное количество света.

При выборе покрытия обращайте внимание не только на то, модная ли она в этом сезоне, но и на практичность, детали комнаты, собственные потребности. Даже одноплановое покрытие можно удачно подчеркнуть при помощи интересных элементов декора, различных текстур и расцветок.

При выборе покрытия учитывайте и тот момент, что с этим вариантом вам придется прожить длительное время, потому как делать ремонт каждые пару месяцев нецелесообразно.

Окрашивание – один из разновидностей покрытия, у которого есть множество плюсов по сравнению с другими видами. Это один из самых простых вариантов отделки стен. Срок эксплуатации достаточно продолжительный.

Важно правильно подобрать расцветку и тип краски для окрашивания. Для того чтобы результат оправдал ваши ожидания, предварительно необходимо выровнять стены.

Кирпич – хороший вариант для отделки стен в гостиной, но исключительно в просторных помещениях. Полностью покрытые стены кирпичом будут смотреться слишком грубо, поэтому одной стены в качестве декора будет более чем достаточно.

Деревянное покрытие отлично подходит в таких стилистиках как модерн, барокко, кантри. Но необходимо учитывать специфику и нюансы каждого из стилей, чтобы интерьер получился совершенным.

Настенные панели начали использовать относительно недавно, поэтому сложно дать однозначную оценку. На ощупь этот материал очень приятный, хорошо изолирует звук. Панели нуждаются в регулярном уходе.

Многие считают, что фотообои – это устаревшее покрытие. И совершенно напрасно. Современные технологи позволяют выпускать высококачественные обои, которые нельзя сравнивать с тем, что предлагал рынок более десяти лет назад. Можно не только дополнить интерьер красивой картиной, но и собственными фото.

При помощи штукатурки можно сделать изысканную, роскошную стену, которая запомниться каждому, кто побывал в квартире. Ни один из материалов не может с ней сравнится. Существенным плюсом штукатурки является то, что нет необходимости подготавливать стены, и она отлично переносит температурные перепады.

В любом случае можно поклеить комбинированные или обычные обои. Для этого не потребуется дизайнерские знания. Все что необходимо учесть – особенности комнаты, плюсы и минусы данного покрытия.

В большинстве случаев гостиная – это именно то помещение, в котором можно проявить фантазию, скомбинировать на первый взгляд то, что совершенно не подходит, и разделить комнату на зоны при помощи нескольких хитростей.

К примеру, зону у телевизора можно отделать ламинатом или искусственным камнем, а зону отдыха обоями или штукатуркой.

Современные дизайнеры любят экспериментировать, но если вы не хотите рисковать, то не стоит компоновать одновременно природные покрытия для стен с синтетическими, слишком яркие краски с пастельными.

Несколько рекомендаций от дизайнеров интерьера

Акцентная стена смотрится интересно, ее задача привлечь внимание и визуально изменить комнату. Акцентировать внимание необходимо на той стене, которая бросается в глаза сразу. Если же комната слишком маленькая, то сделать акцент можно лишь на части стенки.

Для отделки подойдёт любой материал, который будет отличаться от основного. Цветовая гамма должна быть тщательно подобрана и лучше, чтобы акцентная стена перекликалась с чем-нибудь из мебели.

Сделать акцент можно несколькими способами: при помощи рисунка, фактуры, расцветки. Самое главное – не сочетать все и сразу. Если вы решили комбинировать две разновидности обоев, то они обязательно должны быть одного качества.

При помощи фотообоев можно добавить индивидуальность любому помещению. Их можно заказать на сайте Фотообои Биз. При помощи вертикальных линий можно визуально сделать потолки выше, а при помощи горизонтальных расширить пространство.

Если комната настолько маленькая, что целую стену под декор выделить нельзя, то можно отделать лишь определенное пространство. Для декора у камина отлично подойдет декоративный камень или металлические панели. Не стоит вешать неподалеку от камина ковры и фоторамки.

Подходящим материалом для декора стены возле телевизора будут гипсокартонные листы. После монтажа гипсокартона такое покрытие можно дополнительно покрасить или оклеить обоями. В последнее время пользуется популярностью мозаика из зеркал.

Украсить стену у телевизора можно любыми элементами декора, но самое главное не перегружать ее. Потому как плазма уже сама по себе является ярким акцентом. При помощи стеклянной поверхности на стене можно значительно расширить пространство – отличное решение для гостиной с небольшой площадью.

Декор может быть самым разным в зависимости от того, какую стилистику вы выбрали. К примеру, для помещений в классическом стиле хорошо подойдут зеркальные панели, плинтуса, панели из ткани.

В гостиной, выполненной в стиле прованс можно разместить вышитые картины, тарелки с росписью, плетеные венки, часы из натурального материала. Для ретро-интерьера хорошо подойдут антикварные вещицы, приобрести которые можно у коллекционеров. Они точно привлекут внимание гостей.

Отличным вариантом для акцентной стенки может стать генеалогическое дерево, которое также можно сделать под заказ у мастеров. Кроме этого можно украсить одну из стен яркими плакатами из стран, где вы уже успели побывать, или куда вам бы хотелось поехать в ближайшем будущем. Отличная мотивация.

В любом случае, если вы не разбираетесь в дизайне интерьера, то лучше обратиться за помощью к профессионалу. Он точно знает, какой дизайн гармонично впишется в вашу гостиную и будет радовать вас долгое время.

The following two tabs change content below.