Мармолеум – натуральное напольное покрытие с превосходными эксплуатационными качествами

Современный рынок переполнен стройматериалами для укладки пола. Здесь и ламинат, и керамогранит, и паркет. Есть и такие покрытия, которые встречаются реже. Одно из них – это мармолеум. По виду и характеристикам он полностью напоминает обычный линолеум. Разница кроется внутри. Мармолеум изготавливают из природного сырья. Вместо синтетических сюда добавляют натуральные пигменты, что позволяет придать покрытию любой оттенок. Действительно ли это практичное, долговечное и качественное решение для укладки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно оценить все сильные и слабые стороны материала, а также ознакомиться с его видами.

Состав и разновидности

Напольное покрытие производят из древесной коры, муки, джутового волокна, смолы хвойных деревьев и других компонентов. За счёт особой технологии получается натуральное и экологически чистое волокно, причём с хорошими характеристиками.

Изготавливают три разновидности мармолеума: плиточный, рулонный и панельный.

Различают материал и по классам:

41-43 используется в помещениях с высокой проходимостью (торговые центры, аэропорты и пр.). Толщина декоративного слоя начинается от 3 мм;

31-33 – это промышленный материал, выдерживающий статические нагрузки. Имеет толщину декоративного покрытия до 2,5 мм;

21-23 – оптимальный выбор для жилых помещений. Стоит дешевле, толщина декоративного слоя не превышает 2 мм.

Перед тем как заказать этот материал на сайте или купить в обычном магазине, уточните возможные размеры разных типов мармолеума.

К примеру:

рулонный имеет вес до 120 кг, а максимальная ширина составляет 6 м. Такой тип покрытия редко рассматривают для укладки в жилых помещениях. Из-за существенного веса с ним сложно работать в небольших комнатах;

плиточный предлагается в размерах 30х30 и 50х50 см. Он удобный в монтаже, так что с укладкой вы справитесь своими силами;

размеры панельного – 90х30 см. Укладка такого покрытия тоже относительно простая, напоминает работу с обычным ламинатом.

Для дома или квартиры нужно брать плиточный или панельный мармолеум 21-23 класса.

Плюсы и минусы

Мармолеум привлекает не только своим экологически чистым составом, но и отличными свойствами.

У него есть ряд важных плюсов:

Изоляционные свойства. Не потребуется дополнительная теплоизоляция пола. Гигиеничность и износостойкость. Напольное покрытие не коробится, не выцветает, выдерживает большие нагрузки. На поверхности не размножаются бактерии. Естественно, при условии грамотного ухода. Декоративность. Материал окрашивают в различные оттенки, придают ему расцветку натурального дерева, камня и т.д. Простота укладки. Работать с таким покрытием очень легко даже без особых навыков. В частности, это касается плиточного и панельного материала.

Стоит отметить и некоторые минусы:

мармолеум хрупкий, особенно по краям. Обязательно соблюдайте правила при укладке;

спустя некоторое время покрытие немного расплывается и твердеет. Из-за этого нельзя заделывать швы – они сами сойдутся;

материал плохо режется, идеальной точности добиться практически невозможно.

В остальном мармолеум считается прекрасным вариантом для укладки. Его активно используют при обустройстве жилых помещений, производственных цехов и прочих объектов. Большой выбор видов позволит подобрать оптимальный вариант для решения ваших задач. А ознакомиться с ассортиментом можно уже сейчас в интернет-магазине pol-doma.com.