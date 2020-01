Мармолеум – натуральное напольное покрытие с превосходными эксплуатационными качествами

Современный рынок переполнен стройматериалами для укладки пола. Здесь и ламинат, и керамогранит, и паркет. Есть и такие покрытия, которые встречаются реже. Одно из них – это мармолеум. По виду и характеристикам он полностью напоминает обычный линолеум. Разница кроется внутри. Мармолеум изготавливают из природного сырья. Вместо синтетических сюда добавляют натуральные пигменты, что позволяет придать покрытию любой оттенок. Действительно ли это практичное, долговечное и качественное решение для укладки пола?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно оценить все сильные и слабые стороны материала, а также ознакомиться с его видами.

Напольное покрытие производят из древесной коры, муки, джутового волокна, смолы хвойных деревьев и других компонентов. За счёт особой технологии получается натуральное и экологически чистое волокно, причём с хорошими характеристиками.

Различают материал и по классам:

Перед тем как заказать этот материал на сайте или купить в обычном магазине, уточните возможные размеры разных типов мармолеума.

К примеру:

Мармолеум привлекает не только своим экологически чистым составом, но и отличными свойствами.

У него есть ряд важных плюсов:

Стоит отметить и некоторые минусы:

В остальном мармолеум считается прекрасным вариантом для укладки. Его активно используют при обустройстве жилых помещений, производственных цехов и прочих объектов. Большой выбор видов позволит подобрать оптимальный вариант для решения ваших задач. А ознакомиться с ассортиментом можно уже сейчас в интернет-магазине pol-doma.com.

The following two tabs change content below.