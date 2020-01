Травертин на кухне: примечательные варианты использования

В течение последних лет тренд на использование натуральных материалов в оформлении жилых помещений закрепился достаточно основательно. Наибольшее распространение в сфере получила отделка и элементы декора, выполненные из каменных пород.

Современные технические средства позволяют придавать этим веществам практически любые необходимые для декорирования элементы: напольные и настенные плитки, мебель. Однако многим потребителям доводится сталкиваться с некоторыми проблемами, среди которых наиболее распространенной является стоимость.

Образцы из классического гранита или мрамора стоят недешево, также львиную долю семейного бюджета забирает обработка и монтаж. Вместе с этим существует достойная альтернатива дорогостоящим стройматериалам – травертин. Он обладает схожими свойствами, но обходится гораздо дешевле за счет некоторых нюансов добычи.

Для кухонь и санузлов сегодня производится множество предметов и аксессуаров. Намного доступнее аналогов будет как столешница из травертина, так и облицовочная плитка. Что из себя представляет горная порода и как именно из нее производятся востребованные изделия?

Открыт был рассматриваемый материал довольно давно, о чем свидетельствуют некоторые сохранившиеся до сегодняшнего времени строения на территории Европы. Добыча производится в карьерах, сосредоточенных на территории многочисленных государств, и лидерами в этой сфере признаются Китай, Италия и Иран.

В нашей стране горнодобыча также развита, однако в большей мере этим делом занимаются частные организации. Этот фактор положительно сказывается на себестоимости, ведь доставка из близлежащих карьеров стоит намного дешевле, чем из зарубежья.

Специфика состава и мощности обрабатывающих предприятий делают возможным получение предметов для декора, которые обладают следующими преимуществами:

Применение в бытовых условиях сопряжено с единственным недостатком – основа постепенно истирается и становится матовой. Сталкиваются с подобным обычно те, кто приобретал изделия давно, потому как сегодня при обработке используются специальные полимерные вещества, защищающие от подобных проблем.

Как мы отметили ранее, востребована порода для производства покрытий поверхностей. Доступно изготовление как монолитных конструкций, так и отдельно стоящих.

Анализ потребительского спроса позволил определить такие варианты применения:

Обеденные столы – габаритные монолитные изделия при правильной обработке весят довольно немного, соответственно не требуют особо прочного основания. Чаще всего в его роли выступают металлические или деревянные конструкции. Нейтральные цветовые решения хорошо впишутся как в стиль хай-тек, так и в классику.

Рабочие поверхности – оптимальная толщина и прочность дают возможность выполнять на столешницах практически любые манипуляции, так или иначе связанные с приготовлением пищи. Специальная подготовка минимизирует впитываемость, уровень которой изначально высок из-за наличия многочисленных каверн.

Столешницы, совмещенные с подоконниками – универсальное решение, подходящее как просторным кухням в новостройках, так и компактным помещениям в хрущевках. Широкий подоконник, плавно переходящий в стол позволит оптимальнее использовать пространство. Создаются подобные образцы всегда по индивидуальным проектам, что также примечательно.

