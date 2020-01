Гостиная – центральная часть квартиры, где встречают гостей, собираются всей семьей, проводят свободное время. Оформление этой комнаты говорит о вкусе ее хозяев, подчеркивает их социальный статус.

Картины в интерьере гостиной играют не последнюю роль. С их помощью можно подчеркнуть стиль, обогатить цветовую палитру, придать комнате завершенности, зрительно скорректировать ее размер, создать уютную, благоприятную атмосферу.

Но произведение искусства не всегда удачно вписывается в дизайн интерьера. Яркое и впечатляющее при покупке, оно может раствориться в окружающей обстановке, потеряв свою уникальность.

Чтобы картина стала органичным элементом декора интерьера, не вносила диссонанс, важно учитывать основные аспекты.

Самым важным критерием при выборе произведения для домашнего интерьера является его положительная энергетика. Не стоит размещать в квартире изображения военных действий, аварий, катастроф, вызывающих переживания и отрицательно влияющих на настроение и самочувствие.

Пространство над диваном эффектно займет большое полотно, написанное маслом, или триптих – композиция из 3 частей. Не стоит вешать рядом мелкие панно и фото.

Над диваном уместна и композиция из нескольких картин, объединенных сюжетом, стилевым или цветовым решением. Самое крупное произведение должно быть в центре.

Эффектным может стать оформление арт-стены, когда полотна заполняют ее от потолка до самого пола. Интересно угловое размещение произведений над диваном или комодом.

С помощью произведений живописи можно не только украсить помещение, но и решить некоторые проблемы:

Многообразие современных интерьерных стилей и их сочетаний таково, что для каждого из них можно подобрать живопись и известных, и начинающих художников.

Просторную гостиную в частном доме с высокими потолками, лепным декором и гобеленовой мебельной обивкой украсят коллекции живописи классической тематики: пейзажи, портреты.

Портреты эффектно смотрятся над камином. Существует мнение о том, что характер изображенного героя может оказать воздействие на живущих в доме, а каминный огонь его нейтрализует.

Современный стиль приветствует морскую тематику, цветы, выполненные в нежных, пастельных тонах, городские пейзажи. Гармонируют с современным стилем картины с абстрактным рисунком, сочетающим неопределенные фигуры и линии. Однако с этим нужно быть осторожнее, как бы не перегрузить интерьер сложными эмоциями.

Особую популярность сегодня приобрели модульные картины, изображение которых разделено на несколько частей, каждая из которых оформлена в отдельную раму. Это:

При создании модульного произведения нет стандартов. Оно может делиться на произвольное количество фрагментов по горизонтали, вертикали, диагонали, разрезаться на сложные геометрические фигуры.

Чаще всего модульные картины не оформляются в рамки. Рисунок продолжается и на торцах, что визуально делает его глубже и объемнее. Регулируя расстояние между частями произведения, можно влиять на подвижность и статичность изображения, усиливать глубину восприятия.

