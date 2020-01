Мебель в доме – это выражение стиля хозяина, его представлений об удобстве и комфорте. Зачастую, владельцы жилья задаются вопросом – как выбрать диван в гостиную, какие критерии стоит учесть при покупке.

В разных помещениях мягкая мебель выполняет различные роли. В маленькой квартире – это и спальное место, и зона приема гостей. Ее задача – компактность, удобство для сна.

В другом случае – это яркий, необычный акцент в гостиной, органично вписывающийся в интерьер. Для покупки подходящего варианта необходимо учесть все критерии.

Понять назначение этого элемента помогут ответы на следующие вопросы:

Размер определяется количеством человек, которые могут с комфортом расположиться. Стандартный – предназначен для трех человек, его длина составляет около двух метров.

Начертив план гостиной и расставив размеры, можно без труда подобрать нужный вариант:

От правильного каркаса зависит срок службы изделия и максимальная нагрузка, которую он может выдержать. Есть несколько вариантов остова:

Выбрав материал каркаса, стоит задуматься о наполнителе. Он должен быть удобен при частом использовании, долго служить и выдерживать большой вес. Ассортимент наполнителей довольно широк:

Помимо стилистического решения и внешнего вида, обивка несет функциональную нагрузку. На этой составляющей не стоит экономить, такая бережливость обернется перетяжкой уже через несколько лет.

Для мягкой мебели используются как натуральные, так и искусственные материалы:

Интерьер диктует свои правила для подбора элементов мебели. Каждый из дизайнов уникален и определяется лишь вкусовыми пристрастиями владельца.

Ниже представлены сопоставления направлений интерьера и подходящие под них модели диванов/

Французский стиль. Имеет два направления – классический и современное барокко. В первом случае оптимально подойдет современный, лаконичный дизайн. Во втором – роскошный, с дорогой обивкой, позолотой и изогнутыми плавными линиями.

Английский. В этом направлении уместны объемные модели, украшенные «юбкой» по нижнему краю, имеющие круглые подлокотники и деревянные ножки.

Немецкий. Уместно использовать сдержанные, лаконичные модели, стилизованные под моду 50-х годов прошлого века.

Современный скандинавский стиль. Наиболее выигрышно в нем смотрится представитель – mid-century modern. Для него характерна прямоугольная форма, дополненная мягкими подушками и подлокотниками. Ножки выполнены из массива.

Классический. Для него подойдут честерфилд и кабриоль. Первый (честерфилд) создает атмосферу 20-х годов, отличается удобством и лаконичностью.

Особенность – высокие, закрученные подлокотники, практически на одном уровне со спинкой. Кабриоль – изящная конструкция, выполненная из массива. Отличительная черта – тонкая резьба, покрывающая ножки.

Смешение направлений. Существуют диваны, хорошо дополняющие любой интерьер. К самым удачным относятся: слиппер, тукседо, бриджуотер и диван честер.

Слиппер – лаконичный, с несъемными подушками жесткой формы. Оптимален для небольших комнат.

Тукседо – один из самых универсальных вариантов. Его очертания просты и строги, спинка небольшой высоты, по бокам, вровень с ней, находятся высокие подлокотники прямоугольной формы.

Бриджуотер имеет высокую спинку с низкими (чаще съемными) подлокотниками, выполненными в виде валиков. Подходит для ежедневного отдыха всей семьи. Особенный уют придает обилие декоративных подушек в единой цветовой гамме.

При подборе оттенка основную роль играет цветовое решение стен. Пастельные тона органично разбавит яркая насыщенная обивка. Помещение в темных цветах уравновесит мебель светлых оттенков. Перечислим удачные цветовые решения.

Коричневый. Один из беспроигрышных вариантов. Хорошо сочетается с бежевым и кремовым цветом стен. Необычно и свежо выглядит сочетание коричневого с желтым, зеленым и голубым цветом.

Серый. Большой спектр оттенков (от светло-серого до графитового) позволяет подобрать обивку к любому интерьеру. Подчеркивает плавность линий и очертаний.

Даже самые большие диваны (прямые четырехместные), выполненные в сером цвете, будут смотреться компактно и негромоздко. В качестве декора используются красные, желтые или сиреневые подушки.

Черный. Это выбор минималистов. Такая мебель хорошо смотрится в просторной гостиной, в окружении минимального количества предметов декора. Разбавить мрачность можно подушками ярких насыщенных оттенков (красный, бирюзовый, желтый).

Зеленый. Выигрышно смотрится на фоне коричневых стен. Для современного стиля подойдут детали красного, желтого или голубого оттенка.

Красный – заметный акцент в помещении. Компаньоны для него – серый, бежевый, светло-салатовый.

Синий – символ домашнего уюта, успокаивающий и расслабляющий. Пользуется большой популярностью в интерьерах всех направлений.

Голубой. Подходит для оформления в морской тематике, хорошо сочетается с цветами теплой гаммы (красным, желтым).

В статье рассмотрены основные параметры, которые стоит учитывать при выборе дивана для гостиной. Опираясь на них, легко подобрать идеальный вариант. При покупке стоит помнить, что не существует универсальных моделей, подходящих всем. Набор плюсов и минусов индивидуален, он основывается на вкусовых предпочтениях, функциональной и практической стороне.

The following two tabs change content below.