Мебель в доме – это выражение стиля хозяина, его представлений об удобстве и комфорте. Зачастую, владельцы жилья задаются вопросом – как выбрать диван в гостиную, какие критерии стоит учесть при покупке.

Основные критерии выбора дивана для гостиной

В разных помещениях мягкая мебель выполняет различные роли. В маленькой квартире – это и спальное место, и зона приема гостей. Ее задача – компактность, удобство для сна.

В другом случае – это яркий, необычный акцент в гостиной, органично вписывающийся в интерьер. Для покупки подходящего варианта необходимо учесть все критерии.

Назначение дивана

Понять назначение этого элемента помогут ответы на следующие вопросы:

Будут ли приниматься гости в этой комнате? Применяется ли он в качестве места для ежедневного сна? Удобно ли будет отдыхать на нем, к примеру, смотреть телевизор? Будет ли это акцент или же неприметный, но функциональный элемент?

Форма и габариты

Размер определяется количеством человек, которые могут с комфортом расположиться. Стандартный – предназначен для трех человек, его длина составляет около двух метров.

Начертив план гостиной и расставив размеры, можно без труда подобрать нужный вариант:

прямой. Универсальный выбор, его можно расположить как в центре комнаты, так и вдоль стены;

модульный. Состоит из нескольких частей. За пару движений получается прямая модель с пуфом или П-образная для большой компании;

полукруглый – притягивает взгляды, наиболее удобен в домашнем кинотеатре. Так же применяется для зонирования квартир-студий.

Каркас и наполнитель

От правильного каркаса зависит срок службы изделия и максимальная нагрузка, которую он может выдержать. Есть несколько вариантов остова:

Массив дерева. Прочный, долговечный и экологичный. Используется для дорогих моделей, выполненных в классическом стиле;

ДСП. Недорогой, массово применяемый каркас. Из минусов – быстрый выход из строя, применение синтетических пропиток, наносящих вред здоровью;

МДФ. Компромиссный материал между ДСП и массивом. Обладает всеми характеристиками натурального дерева, при более низкой стоимости;

многослойная фанера. Долговечный, прочный, устойчивый к рассыханию каркас. Срок службы изделия напрямую зависит от толщины используемой фанеры;

металл. Легкий и прочный. Используется для изготовления нестандартных форм;

Деревянный брус, дополненный металлическими вставками. Сочетает в себе прочность, экологичность и небольшой вес.

Выбрав материал каркаса, стоит задуматься о наполнителе. Он должен быть удобен при частом использовании, долго служить и выдерживать большой вес. Ассортимент наполнителей довольно широк:

Пружинный блок. Оптимальный выбор. Не проминается со временем, выдерживает большой вес, обладает ровной поверхностью. Зачастую, пружинный блок сверху закрывается прослойкой из кокоса. Прямые диваны с независимым пружинным блоком – лучшая покупка для ежедневного сна;

Пенополиуретан. Этот наполнитель подстраивается под тело человека, на нем комфортно сидеть;

Латекс;

Холлофайбер;

Синтепон.

Обивка

Помимо стилистического решения и внешнего вида, обивка несет функциональную нагрузку. На этой составляющей не стоит экономить, такая бережливость обернется перетяжкой уже через несколько лет.

Для мягкой мебели используются как натуральные, так и искусственные материалы:

Флок – ворсовая ткань, требующая особого ухода;

Гобелен. Практичная, износоустойчивая ткань, славится плавными переходами оттенков и приятыми тактильными ощущениями. Гобелен стоит оберегать от солнечных лучей. Допускается только сухая чистка (пылесос или химчистка), стирка и сильное увлажнение недопустимы;

Велюр. Тактильно приятный, легко чистится. Используется для обтяжки сложных каркасов, т.к. не растягивается и не провисает. Подвержен быстрому истиранию ворса. Можно чистить щеткой пылесоса, допускается использование слегка влажной тряпки для обработки пятен;

Шенилл. Хорошо держит форму и легко чистится;

Арпатек – долговечен, хорошо переносит чистку, не подвержен выцветанию;

Микрофибра – имеет тефлоновое покрытие, не линяет на одежду и не выцветает на солнце. Не подвержена истиранию, возможна стирка чехлов в стиральной машине. Микрофибра не требует особой заботы. Пятна с ее поверхности легко удаляются раствором мыла или стирального порошка;

Жаккард – обладает сложным и замысловатым узором, высокой плотностью и долгим сроком службы. Возможно удаление пятен с помощью воды и не щелочных средств. При сильном загрязнении – химчистка;

Искусственная замша. Качественный аналог натуральной замши, дополненный грязеотталкивающими свойствами. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, не склонна к образованию катышек. Для поддержания чистоты замши применяются специальные средства. Регулярно проводится пропитка водоотталкивающим средством. Ворс замши периодически расчесывается щеткой или специальной губкой;

Искусственная кожа. Полностью имитирует настоящую кожу за счет качественного теснения. Обладает приятными тактильными качествами и долговечностью службы. По-настоящему качественная искусственная кожа не уступает натуральной, дешевый аналог покроется трещинами уже через несколько лет эксплуатации. Уход заключается в удалении пятен мыльным раствором или чистой водой;

Мебельный мех. Эффектный, необычный материал. Приятен на ощупь. Требует особого ухода – возможна только сухая (химическая) чистка;

Скотчгад – относится к жаккардам, дополнительно обработанным защитной пропиткой. Ему свойственна повышенная износостойкость, используется пропитка, отталкивающая грязь, пыль и воду. Особого ухода не требуется. Пятна удаляются светлой салфеткой, смоченной в мыльном растворе, допустима ручная и машинная стирка без отжима. При сильных загрязнениях применяется сухая химическая чистка;

Терможаккард. Современная технология, позволяющая достичь рисунка изысканного переплетения нитей практически на любых тканях. Дизайн переносится путем переводной термопечати. За основу может быть взят настоящий жаккард, полиэфир, флок и другие ткани. Способ ухода напрямую зависит от основы. Под запретом находится химчистка, отбеливание и глажка на высокой температуре;

Натуральная кожа. Дорогостоящий и, одновременно, качественный и долговечный материал. При правильном обслуживании, такая обивка прослужит долгие годы. Кожу очищают влажной салфеткой или же специальным средствами.

Стиль дивана

Интерьер диктует свои правила для подбора элементов мебели. Каждый из дизайнов уникален и определяется лишь вкусовыми пристрастиями владельца.

Ниже представлены сопоставления направлений интерьера и подходящие под них модели диванов/

Французский стиль. Имеет два направления – классический и современное барокко. В первом случае оптимально подойдет современный, лаконичный дизайн. Во втором – роскошный, с дорогой обивкой, позолотой и изогнутыми плавными линиями.

Английский. В этом направлении уместны объемные модели, украшенные «юбкой» по нижнему краю, имеющие круглые подлокотники и деревянные ножки.

Немецкий. Уместно использовать сдержанные, лаконичные модели, стилизованные под моду 50-х годов прошлого века.

Современный скандинавский стиль. Наиболее выигрышно в нем смотрится представитель – mid-century modern. Для него характерна прямоугольная форма, дополненная мягкими подушками и подлокотниками. Ножки выполнены из массива.

Классический. Для него подойдут честерфилд и кабриоль. Первый (честерфилд) создает атмосферу 20-х годов, отличается удобством и лаконичностью.

Особенность – высокие, закрученные подлокотники, практически на одном уровне со спинкой. Кабриоль – изящная конструкция, выполненная из массива. Отличительная черта – тонкая резьба, покрывающая ножки.

Смешение направлений. Существуют диваны, хорошо дополняющие любой интерьер. К самым удачным относятся: слиппер, тукседо, бриджуотер и диван честер.

Слиппер – лаконичный, с несъемными подушками жесткой формы. Оптимален для небольших комнат.

Тукседо – один из самых универсальных вариантов. Его очертания просты и строги, спинка небольшой высоты, по бокам, вровень с ней, находятся высокие подлокотники прямоугольной формы.

Бриджуотер имеет высокую спинку с низкими (чаще съемными) подлокотниками, выполненными в виде валиков. Подходит для ежедневного отдыха всей семьи. Особенный уют придает обилие декоративных подушек в единой цветовой гамме.

Цвет

При подборе оттенка основную роль играет цветовое решение стен. Пастельные тона органично разбавит яркая насыщенная обивка. Помещение в темных цветах уравновесит мебель светлых оттенков. Перечислим удачные цветовые решения.

Коричневый. Один из беспроигрышных вариантов. Хорошо сочетается с бежевым и кремовым цветом стен. Необычно и свежо выглядит сочетание коричневого с желтым, зеленым и голубым цветом.

Серый. Большой спектр оттенков (от светло-серого до графитового) позволяет подобрать обивку к любому интерьеру. Подчеркивает плавность линий и очертаний.

Даже самые большие диваны (прямые четырехместные), выполненные в сером цвете, будут смотреться компактно и негромоздко. В качестве декора используются красные, желтые или сиреневые подушки.

Черный. Это выбор минималистов. Такая мебель хорошо смотрится в просторной гостиной, в окружении минимального количества предметов декора. Разбавить мрачность можно подушками ярких насыщенных оттенков (красный, бирюзовый, желтый).

Зеленый. Выигрышно смотрится на фоне коричневых стен. Для современного стиля подойдут детали красного, желтого или голубого оттенка.

Красный – заметный акцент в помещении. Компаньоны для него – серый, бежевый, светло-салатовый.

Синий – символ домашнего уюта, успокаивающий и расслабляющий. Пользуется большой популярностью в интерьерах всех направлений.

Голубой. Подходит для оформления в морской тематике, хорошо сочетается с цветами теплой гаммы (красным, желтым).

В статье рассмотрены основные параметры, которые стоит учитывать при выборе дивана для гостиной. Опираясь на них, легко подобрать идеальный вариант. При покупке стоит помнить, что не существует универсальных моделей, подходящих всем. Набор плюсов и минусов индивидуален, он основывается на вкусовых предпочтениях, функциональной и практической стороне.