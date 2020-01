Звезда сериала «Секс в большом городе», Кристин Дэвис, продает свой дом в Брентвуде, штат Калифорния, которым владела 20 лет. Актриса, известная ролью Шарлотты в сериале, купила этот дом в 1998 году за 690 000 $, сейчас же продает этот дом за 3 300 000 $.

Резиденция, площадью 4000 кв.футов, вмещает в себя главный и гостевой дома, в общей сложности 4 спальни и 3 ванных, гостиную с баром, столовую, кухню, студию йоги, тренажерный зал, домашний кабинет и кинотеатр.

Комплекс расположен в Мандевиль-Каньоне.

Просторные современные спальни.

Хозяйская ванная с двумя большими раковинами.

Большая гардеробная.

Вид на каньон и город.

The following two tabs change content below.