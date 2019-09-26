Дом звезды сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис за 3 300 000 долларов

Дома знаменитостей

Звезда сериала «Секс в большом городе», Кристин Дэвис, продает свой дом в Брентвуде, штат Калифорния, которым владела 20 лет. Актриса, известная ролью Шарлотты в сериале, купила этот дом в 1998 году за 690 000 $, сейчас же продает этот дом за 3 300 000 $.

Дома знаменитостей

Резиденция, площадью 4000 кв.футов, вмещает в себя главный и гостевой дома, в общей сложности 4 спальни и 3 ванных, гостиную с баром, столовую, кухню, студию йоги, тренажерный зал, домашний кабинет и кинотеатр.

Дома знаменитостей Дома знаменитостей Дома знаменитостей Дома знаменитостей Дома знаменитостей

Комплекс расположен в Мандевиль-Каньоне.

Дома знаменитостей Дома знаменитостей Дома знаменитостей

Просторные современные спальни.

Дома знаменитостей

Хозяйская ванная с двумя большими раковинами.

Дома знаменитостей Дома знаменитостейДома знаменитостей

Большая гардеробная.

Дома знаменитостей

Вид на каньон и город.

Дома знаменитостейДома знаменитостей

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Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
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