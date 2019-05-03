15 идей для спальни шоколадного цвета

Шоколадная спальня

Шоколадная спальня способствует расслаблению, в ней очень комфортно и уютно. Такой цвет хорошо подходит домашней обстановке и отлично сочетается с другими цветами.

Количество коричневых составляющих спальни вы регулируете сами. И сами решаете, сколько элементов других цветов допустимо добавить.

  • Если хочется сделать обстановку более расслабляющей, сочетайте с более темными тонами.
  • Если нравятся легкие для восприятия светлые помещения, добавьте белый и бежевый.
  • Или добавьте сочных красок, чтобы освежить интерьер спальни.

Смотрите подборку из 15 современных спален вкусного шоколадного оттенка.

Шоколадная спальня Шоколадная спальня Шоколадная спальня с бежевым Шоколадная спальня Шоколадная спальня Шоколадная спальня Шоколадная спальня Шоколадная спальня Шоколадная спальня Шоколадная спальня со светлыми оттенками Шоколадная спальня Шоколадная спальня Шоколадная спальня со светлым полом Шоколадная спальня с белым

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Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
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