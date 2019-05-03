Шоколадная спальня способствует расслаблению, в ней очень комфортно и уютно. Такой цвет хорошо подходит домашней обстановке и отлично сочетается с другими цветами.

Количество коричневых составляющих спальни вы регулируете сами. И сами решаете, сколько элементов других цветов допустимо добавить.

Если хочется сделать обстановку более расслабляющей, сочетайте с более темными тонами.

Если нравятся легкие для восприятия светлые помещения, добавьте белый и бежевый.

Или добавьте сочных красок, чтобы освежить интерьер спальни.

Смотрите подборку из 15 современных спален вкусного шоколадного оттенка.