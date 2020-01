Особенности составления мебельных дизайн-проектов

Надоело жить в тривиальной обстановке? Значит, настало время изменить своё виденье касательно дизайна предметов интерьера. Но перед тем как всё кардинально поменять, следует тщательно обдумать и составить дизайн-проект. Это не просто общая визуализация того или иного объекта. Мебельные проекты являются сложной дизайнерской разработкой, от точности и профессионализма которой зависят комфорт и эстетическое удовольствие от нахождения в комнате.

При создании чертежей формируется несколько задач, к которым относятся:

Современные разработки – компьютерные программы – позволяют самостоятельно выполнить проект без посторонней помощи. Однако только специалист сумеет подсказать, как рационально спроектировать мебель и какие направления в дизайне наиболее актуальные.

Во время работ большое внимание уделяется расчётам габаритов. Они учитываются при составлении чертежей в масштабе. Это позволяет рационально использовать каждый квадратный сантиметр, который очень часто становится решающим (особенно это актуально при продумывании мебели для кухни).

Дизайн-проекты бывают типовыми и индивидуальными. В первом случае всё предельно просто. За основу берутся стандартные размеры и модели. А вот индивидуальные заказы рассчитаны под определённый стиль и личные предпочтения.

Преимуществами таких проектов являются:

Процесс составления дизайн-проекта довольно длительный и кропотливый. Однако в итоге получается эксклюзивное решение, позволяющее сделать интерьер уютным и функциональным.

Даже если вы решили доверить разработку третьему лицу, то следует и самому знать, какие бывают особенности. Ведь вы оплачиваете недешёвую работу. Поэтому нужно быть уверенным, что при размещении шкафа, дивана, полки и прочего в комнате не возникнет проблем в процессе эксплуатации.

Предлагаем рассмотреть основные нюансы:

Когда создаётся мебельный дизайн-проект, важно обращать внимание на то, где в дальнейшем будут стоять шкаф, стол, кровать и прочие предметы. При этом стоит уделить внимание именно коммуникациям. В частности важно знать, где в комнате расположены розетки, чтобы их не закрыть. В случае шкафа следует вырезать отверстие в задней стенке. Это обеспечит доступ к розетке и позволит разместить мебель именно там, где вам нужно.

Источник: сайт alfredmobel.com.ua

