Особенности составления мебельных дизайн-проектов

Надоело жить в тривиальной обстановке? Значит, настало время изменить своё виденье касательно дизайна предметов интерьера. Но перед тем как всё кардинально поменять, следует тщательно обдумать и составить дизайн-проект. Это не просто общая визуализация того или иного объекта. Мебельные проекты являются сложной дизайнерской разработкой, от точности и профессионализма которой зависят комфорт и эстетическое удовольствие от нахождения в комнате.
При создании чертежей формируется несколько задач, к которым относятся:
- грамотное использование размеров;
- правильное сочетание цветов и фактур;
- обдумывание прокладывания коммуникационных систем.
Современные разработки – компьютерные программы – позволяют самостоятельно выполнить проект без посторонней помощи. Однако только специалист сумеет подсказать, как рационально спроектировать мебель и какие направления в дизайне наиболее актуальные.
Преимущества составления проекта
Во время работ большое внимание уделяется расчётам габаритов. Они учитываются при составлении чертежей в масштабе. Это позволяет рационально использовать каждый квадратный сантиметр, который очень часто становится решающим (особенно это актуально при продумывании мебели для кухни).
Дизайн-проекты бывают типовыми и индивидуальными. В первом случае всё предельно просто. За основу берутся стандартные размеры и модели. А вот индивидуальные заказы рассчитаны под определённый стиль и личные предпочтения.
Преимуществами таких проектов являются:
- полное соответствие параметрам помещения;
- эксклюзивные внешний вид и цветовое сочетание;
- продумывание до мелочей стилевого исполнения;
- возможное использование разнообразных материалов.
Процесс составления дизайн-проекта довольно длительный и кропотливый. Однако в итоге получается эксклюзивное решение, позволяющее сделать интерьер уютным и функциональным.
Нюансы при составлении мебельного проекта
Даже если вы решили доверить разработку третьему лицу, то следует и самому знать, какие бывают особенности. Ведь вы оплачиваете недешёвую работу. Поэтому нужно быть уверенным, что при размещении шкафа, дивана, полки и прочего в комнате не возникнет проблем в процессе эксплуатации.
Предлагаем рассмотреть основные нюансы:
- Ширина дверей. При изготовлении мебели с данными элементами учитывается соотношение габаритов. Двери должны быть уже, чем сами ящики. В ином случае открывать их будет проблематично.
- Количество отсеков. Если присутствует до трёх дверей, то их открытие должно выполняться на одну зону. Когда створок будет четыре, следует рассчитывать на два отсека.
- «Мёртвые» зоны. Они находятся в районе края двери. В данных областях нельзя размещать ящики.
- Прогибание полок. Это может произойти в том случае, если их длина более 50 см. Чтобы этого избежать, нужно или делать полочки поменьше, или устанавливать дополнительную стойку.
- Функциональные перегородки. Они устанавливаются для повышения прочности конструкции.
- Одинаковая ширина дверей. Это создаст гармонию в дизайне.
- Специальные стопоры. Они используются при проектировании раздвижных конструкций. Это даёт возможность избежать произвольного открывания или закрывания дверей.
Когда создаётся мебельный дизайн-проект, важно обращать внимание на то, где в дальнейшем будут стоять шкаф, стол, кровать и прочие предметы. При этом стоит уделить внимание именно коммуникациям. В частности важно знать, где в комнате расположены розетки, чтобы их не закрыть. В случае шкафа следует вырезать отверстие в задней стенке. Это обеспечит доступ к розетке и позволит разместить мебель именно там, где вам нужно.
Источник: сайт alfredmobel.com.ua
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