Особенности составления мебельных дизайн-проектов

Надоело жить в тривиальной обстановке? Значит, настало время изменить своё виденье касательно дизайна предметов интерьера. Но перед тем как всё кардинально поменять, следует тщательно обдумать и составить дизайн-проект. Это не просто общая визуализация того или иного объекта. Мебельные проекты являются сложной дизайнерской разработкой, от точности и профессионализма которой зависят комфорт и эстетическое удовольствие от нахождения в комнате.

При создании чертежей формируется несколько задач, к которым относятся:

грамотное использование размеров;

правильное сочетание цветов и фактур;

обдумывание прокладывания коммуникационных систем.

Современные разработки – компьютерные программы – позволяют самостоятельно выполнить проект без посторонней помощи. Однако только специалист сумеет подсказать, как рационально спроектировать мебель и какие направления в дизайне наиболее актуальные.

Преимущества составления проекта

Во время работ большое внимание уделяется расчётам габаритов. Они учитываются при составлении чертежей в масштабе. Это позволяет рационально использовать каждый квадратный сантиметр, который очень часто становится решающим (особенно это актуально при продумывании мебели для кухни).

Дизайн-проекты бывают типовыми и индивидуальными. В первом случае всё предельно просто. За основу берутся стандартные размеры и модели. А вот индивидуальные заказы рассчитаны под определённый стиль и личные предпочтения.

Преимуществами таких проектов являются:

полное соответствие параметрам помещения;

эксклюзивные внешний вид и цветовое сочетание;

продумывание до мелочей стилевого исполнения;

возможное использование разнообразных материалов.

Процесс составления дизайн-проекта довольно длительный и кропотливый. Однако в итоге получается эксклюзивное решение, позволяющее сделать интерьер уютным и функциональным.

Нюансы при составлении мебельного проекта

Даже если вы решили доверить разработку третьему лицу, то следует и самому знать, какие бывают особенности. Ведь вы оплачиваете недешёвую работу. Поэтому нужно быть уверенным, что при размещении шкафа, дивана, полки и прочего в комнате не возникнет проблем в процессе эксплуатации.

Предлагаем рассмотреть основные нюансы:

Ширина дверей. При изготовлении мебели с данными элементами учитывается соотношение габаритов. Двери должны быть уже, чем сами ящики. В ином случае открывать их будет проблематично. Количество отсеков. Если присутствует до трёх дверей, то их открытие должно выполняться на одну зону. Когда створок будет четыре, следует рассчитывать на два отсека. «Мёртвые» зоны. Они находятся в районе края двери. В данных областях нельзя размещать ящики. Прогибание полок. Это может произойти в том случае, если их длина более 50 см. Чтобы этого избежать, нужно или делать полочки поменьше, или устанавливать дополнительную стойку. Функциональные перегородки. Они устанавливаются для повышения прочности конструкции. Одинаковая ширина дверей. Это создаст гармонию в дизайне. Специальные стопоры. Они используются при проектировании раздвижных конструкций. Это даёт возможность избежать произвольного открывания или закрывания дверей.

Когда создаётся мебельный дизайн-проект, важно обращать внимание на то, где в дальнейшем будут стоять шкаф, стол, кровать и прочие предметы. При этом стоит уделить внимание именно коммуникациям. В частности важно знать, где в комнате расположены розетки, чтобы их не закрыть. В случае шкафа следует вырезать отверстие в задней стенке. Это обеспечит доступ к розетке и позволит разместить мебель именно там, где вам нужно.

Источник: сайт alfredmobel.com.ua