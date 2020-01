Интерьер в стиле поп арт: креативность превыше всего

С каждым годом все большую популярность и общественное признание обретает красочный, эпатажный и, безусловно, позитивный интерьер в стиле поп арт жилых помещений. Полный цветовых контрастов, нестандартных форм и креативных решений, он привносит в любое пространство атмосферу творчества, энергии и вдохновения.

Направление зародилось в эпоху активного развития маркетинга и рекламы – на рубеже 50-х и 60-х годов ХХ века в США и достаточно быстро распространилось по всему миру. Как следует из самого названия стиля, в его основе лежит такое явление, как «популярное искусство», которое бросает вызов всем канонам классики и модерна и рассматривает в качестве объектов искусства предметы массового потребления.

Итак, перед тем как перейти к детальному описанию стиля, назовем его главные отличительные черты:

Обилие и многообразие цвета – главная характерная черта стиля. Палитра оттенков включает в себя самые яркие, броские и сочные цвета: красный, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий, зеленый. При этом игра цвета должна быть максимально контрастной, а оттенки противопоставляться друг другу.

Кроме того, стиль поп арт в интерьере приветствует кислотные и неоновые цвета, работающие как акцентные элементы при зрительном восприятии. Стильно и экстравагантно смотрятся также различные комбинации белого и черного цветов, например, в виде полос или шахматного рисунка.

Работая в этом направлении, не стоит слишком беспокоиться о гармоничном сочетании оттенков, ведь главное – чтобы результат вам нравился, и было комфортно находиться в такой цветовой гамме.

Многоцветность и разнообразие форм лучше всего сбалансировать с помощью стен нейтрально-белого цвета. В традиционной интерпретации поп арт применялся для просторных помещений и комнат с большой квадратурой.

Сегодня воссоздать концепцию стиля можно также успешно и в условиях небольшой площади, и белые стены в этом случае будут лучшим инструментом визуального расширения пространства.

Вместе с тем, текстура поверхности стен не обязательно должна быть однородной: к примеру, какие-то стены могут быть просто окрашены белой краской, а другие – отделаны крупными мазками с помощью декоративной штукатурки.

Кроме белого допускается также холодный серый цвет в оформлении стен. Этот цвет напоминает собой оттенок хромированной стали, использование которой стало очень популярной в середине прошлого века.

Отличным решением также представляется создание одной акцентной стены. Она может быть оклеена обоями с ярким принтом, постерами, наклейками или же разукрашена вручную креативным граффити.

На потолках и полу ярких акцентов, как правило, не предусматривается. Потолки рекомендуется окрашивать в тон или на несколько оттенков темнее стен, что придает пространству эффект студии.

Что касается пола, в качестве покрытия идеально подойдет ламинат или же ковролин, а вот от классической паркетной доски следует отказаться. Распространенным предметом обихода является ковер, как правило, неординарной формы и рисунка. Например, в качестве ковра можно использовать шкуру зебры или тигра, причем как натуральную, так и искусственную.

Декорации пространства заслуживают особого внимания, ведь именно они делает дизайн массовой культуры стопроцентно уникальным и запоминающимся. Поскольку родоначальниками и первыми дизайнерами направления были рекламисты и иллюстраторы, первое, на чем останавливается взгляд – это картины.

Как правило, это крупные, яркие изображения, выполненные с помощью фотопечати, печати на холсте, или же написанные маслом.

Тематика картин абсолютно не ограничена: на них могут изображаться фрагменты рекламы, глянцевых журналов, комиксов, рисунки птиц, животных, абстрактные явления и даже портреты звезд шоу-бизнеса (например, Мэрлин Монро, Элвиса Пресли или Одри Хепберн).

Главное – нестандартная цветоподача и выраженная экспрессивность. Популярным атрибутом жанра многие дизайнеры называют коллажи. Этот элемент декора достаточно просто сделать своими руками. В качестве составляющих могут быть вырезки из журналов, газет, части постеров или афиш.

Рамы в оформлении изображений встречаются очень редко, поэтому самым простым и правильным решением будет обойтись без них. Еще один знаковый элемент – это настенные часы нестандартной формы, к примеру, без циферблата, а лишь с длинными разноцветными стрелками.

Следующей особенностью стилистического направления являются крупные скульптуры. Поскольку направление отождествляет искусство с популярной культурой, любые символы современности можно использовать в оформлении дома.

Часто в стилизованных помещениях можно встретить скульптуры в виде статуэтки Оскар, фигуры Микки Мауса и даже бутылки с Кока-Колой. За счет игры размеров скульптуры могут быть преднамеренно увеличенного размера – гигантомания и крупные, акцентные объекты приветствуются. Кроме скульптур и статуэток, декораторы рекомендуют использовать различные приятные глазу аксессуары: вазы с цветами, подсвечники, книги в ярких обложках, журналы.

В дополнение к другим предметам декора рекомендуется также использовать красочный, яркий текстиль. На текстиле, так же как и на холсте или бумаге могут быть изображены, с помощью принтов, любые символы эпохи.

Отлично дополнят общую картину пространства диванные подушки неоновых оттенков с изображением Мэрлин Монро, или же просто яркие шторы, жалюзи, пледы, покрывала и постельное белье.

Также более крупные подушки с различными принтами и оттисками можно расположить на полу, создав, таким образом, дополнительную зону отдыха.

Зачастую текстиль украшают блестящими элементами: стразами, декоративными камнями, бусинами. Для зонирования помещения применяются шторы-нити блестящей текстуры.

Что касается мебели, здесь также основным правилом будет неординарность цвета, форм и размеров. Рекомендуется обратить внимание на большие мягкие диваны с широкими и низкими сидениями красочных оттенков, кресла нестандартной формы (например, в виде кисти руки) увеличенного размера, а также пестрые удобные пуфы. Также заслуживает внимание стилизованная мебель, к примеру, кушетка в виде женского силуэта или музыкального инструмента, или же диван в виде красных накрашенных губ.



Вместе со всей своей эпатажностью, стиль ориентирован на комфорт и отдых, поэтому не допускает острых углов и чересчур строгих геометрических форм. Вместо этого дизайн отличается плавностью линий, что привносит в интерьер определенную мягкость и богемность.

В оформлении активно применяется велюр. Допускается и умеренное использование кожи, но лишь как акцентного материала. Дизайнерские стулья нестандартной формы – также один из атрибутов стиля, хотя нередко можно заметить и стулья-медальоны, очень полюбившиеся в эпоху 50-х–60-х годов ХХ столетия.

Интерьеры в духе популярной культуры полны глянцевых поверхностей, которые активно применяются в конструкциях барных стоек, обеденных и журнальных столов, на комодах и стеллажах. Наряду с глянцем допускается также использование зеркальных поверхностей.

Шкафы или серванты практически не используются – их функциональными альтернативами являются ниши и встроенные шкафы, зачастую также с глянцевыми или зеркальными покрытиями. Отличительная черта мебели, которая применяется в этом дизайне – ее достаточно низкая стоимость.

Дорогостоящих изысканных материалов здесь не требуются, поэтому мебель из пластика, ДСП, стекла и облегченных металлических конструкций – прекрасное решение в обустройстве жилого помещения.

Интерьер в стиле поп арт предполагает хорошую освещенность помещения, ведь обилие предметов декора и необычных предметов быта должны постоянно быть на виду и радовать глаз. Именно поэтому люстр, светильников и абажуров в нашем случае не может быть много.

Гармоничнее всего будут смотреться предметы освещения также необычной и возможно даже шокирующей формы. К примеру, стильно и очень колоритно будет выглядеть настольная лампа в гостиной в виде супермена.

В зависимости от настроения или времени суток, можно периодически включать ту или иную лампу с целью направить свет на определенную картину или статуэтку.

В случае если потолки в помещении не слишком высокие, от массивных люстр, все-таки, целесообразно отказаться. В качестве альтернативы можно использовать встроенную подсветку, которая располагается по периметру комнаты.

При этом совсем не обязательно прибегать к подвесным потолкам, достаточно просто расположить хромированную планку, из-под которой будет струиться неоновый или диодный свет.

Поскольку стиль поп арт по истине неординарный, очень яркий, глянцевый, и в какой-то степени даже психоделический, специалисты рекомендуют начинать его воплощение осторожно – с одной определенной комнаты, а не повсеместно во всем жилом пространстве.

Лучше всего чтобы такой комнатой была гостиная, оформленная в черно-белых цветах с добавлением пестрых аксессуаров. Если вы будете понимать, что такая атмосфера действительно вам импонирует, а жить в ней будет вам комфортно, можно постепенно распространить идею и на другие комнаты.

Единственное, что стоит учесть – спальня должна быть исполнена все же в более умеренной тональности, поскольку чрезмерное обилие ярких и кричащих элементов может затруднять процесс релаксации.

Однозначно, направление дизайна не является массовым. Его активные приверженцы – энергичные, целеустремленные люди, которые не боятся шокировать публику и чей характер полностью повторяет многогранность и экспрессивность направления. Все чаще на данном стиле останавливаются молодые люди, профессии которых связаны с рекламой, маркетингом и креативом.

Выросшие в эпоху массовой культуры, им очень близка по духу тематика направления, ведь они и сами являются активными пользователями рекламируемых брендов и поклонниками звезд шоу-бизнеса.

Вместе с тем, представители и более старшего поколения также нередко оформляют свои дома и квартиры в духе популярной культуры, поскольку именно это смелое и провокационное направление ассоциируется с драйвом, искренними эмоциями и радостью, которых так часто не хватает в повседневной жизни. Атмосфера стиля вдохновляет на новые творческие идеи, заряжает энергией и побуждает к действию.

The following two tabs change content below.