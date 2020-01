Паркет в современном интерьере выглядит изысканно и стильно, если подобран правильно. Среди большого разнообразия вариантов сложно выбрать подходящий, поэтому остановимся на основных моментах выбора и особенностях этого напольного покрытия.

Выделяют несколько разновидностей паркета, используемых сегодня.

Каждый из перечисленных видов достоин внимания.

Как и любое напольное покрытие, паркет имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества:

Недостатки:

В зависимости от используемого вида покрытия, меняется степень деформации от влажности и устойчивость к механическим нагрузкам.

Цвет напольного покрытия должен сочетаться с дизайном. Радует то, что все они природные. И даже желтый, розовый и красный будут прекрасно сочетаться.

Темные тона выглядят богато и эффектно, однако, с ними следует быть предельно осторожным. На темном полу будет заметен мелкий мусор и пыль, поэтому будьте готовы к ежедневной влажной уборке. Зато сколы, мелкие царапины и трещины легко скрыть специальными восками, если текстура матовая. Глянцевая же выдает все видимые недостатки сразу.

Еще один нюанс – зрительное уменьшение площади пространства. Черный пол визуально сужает пространство, поэтому не рекомендуется укладывать его на и без того маленьких площадях. Или постарайтесь чередовать темные элементы с более светлыми.

Совсем другое дело – светлые оттенки. Они способны расширить и оживить даже крохотное безликое пространство, особенно, если поверхность лакированная. Она будет отражать солнечные блики, создавая иллюзию водной глади.

Главное – подобрать все правильно в соответствии с освещением.

Также учитывайте яркость мебели. Хорошо смотрятся как похожие лаги, так и контрастирующие. При создании контраста не переусердствуйте: используйте не более 3 основных цветов.

Паркет в гостиной должен сочетаться со стилем, цветами и мебелью.

Что касается функциональности, для гостиной подбирайте материал с максимальной устойчивостью к механическим повреждениям.

Несмотря на то, что большинство хозяек предпочитает видеть плитку, так как она более практична, паркет на кухне с каждым днем также набирает популярность.

Для кухни подбирайте древесину, которая обладает повышенной устойчивостью к влаге и температурным колебаниям. Хорошо подойдет тик, дуб, граб и венге.

В идеальном варианте элементы должны скрепляться замковым соединением. Наличие даже небольшого количества клея приведет к невозможности замены отдельных частей пола, если возникнет такая необходимость.

Напольное основание спальни должно настраивать на отдых и не пестрить рисунками. Чтобы интерьер не выглядел скучным, пусть паркет в спальне будет содержать в себе 2-3 полутона.

Учитывайте предполагаемую нагрузку. Если в комнате много тяжелой мебели, то и материал следует выбрать более устойчивый. Но практика показывает, что даже одна двуспальная кровать уже дает немалую нагрузку, поэтому учитывайте этот параметр в первую очередь.

Выбирая паркет в детскую не забывайте, что в этом помещении могут происходить непредсказуемые ситуации. Ребенок случайно может пролить воду, уронить тяжелый предмет, испачкать. Соответственно, главными критериями являются влагостойкость и текстура поверхности.

Большую роль играет и экологичность. Отдайте предпочтение лагам минимально обработанным различными составами, но максимально гладким. А также позаботьтесь, чтобы они примыкали друг к другу достаточно плотно.

Что касается цвета, то здесь можете дать волю фантазии – дети любят все яркое и необычное.

Вопреки бытующему мнению о том, что паркет для ванной совершенно неуместен, специалисты утверждают, что при правильно выполненной работе и грамотно подобранным материалам полы будут служить много лет.

Остановите свой выбор на последней разработке ученых – покрытию из мерабу. Волокна в нем расположены друг к другу настолько близко, что они не пропустят даже пар. Это объясняется родиной произрастания – тропиками, где влажность воздуха постоянно превышает 80%.

Заранее позаботьтесь о защите швов: покупайте только специальный клей, тщательно подготавливайте основание перед работой. А места у стен обязательно заполняйте качественным водостойким герметиком.

Если вы приверженец определенного стиля, то вам точно будет интересен вопрос грамотно подобранного напольного основания, которое бы вписалось в общий дизайн. Остановимся на самых популярных направлениях на сегодня – классическом, скандинавском, этно, ар-деко и хайтеке.

Что касается остальных направлений, учитывайте, в первую очередь, мебель и общее освещение при выборе доски.

Существует 5 основных способов укладки:

Чтобы паркет служил долгие годы, необходимо за ним ухаживать.

Остановимся на основных правилах эксплуатации.

Следование таким простым рекомендациям поможет надолго сохранить поверхность красивой и целой.

Выбирая паркетную доску для дома, необходимо учитывать все нюансы, но все же на первом месте должна стоять экологичность и устойчивость. Отсутствие резкого запаха химикатов, целостность и качественно отделанные края – все это признаки хорошего материала, который не нанесет вреда здоровью и прослужит вам долгие годы.

