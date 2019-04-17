Паркет в современном интерьере выглядит изысканно и стильно, если подобран правильно. Среди большого разнообразия вариантов сложно выбрать подходящий, поэтому остановимся на основных моментах выбора и особенностях этого напольного покрытия.

Как стать дизайнером интерьера? Бесплатный мастер-класс + книга

Виды паркета

Выделяют несколько разновидностей паркета, используемых сегодня.

Паркетная доска – самая распространенная. Состоит из трех слоев. Как правило, лицевой слой всегда выполнен из прочной и дорогой породы дерева, что объясняет максимально долгий срок службы и особую красоту. Легко укладывается благодаря специальным пазам по краям. Штучный паркет представляет собой небольшие тонкие деревянные лаги длиной до 50 см. Отдельные части также имеют пазы. Это классический вариант, нуждающийся в более тщательной укладке и особенном уходе. Качество его напрямую зависит от верхнего слоя. Художественный паркет обычно делается на заказ под комнату определенного размера. Сложный геометрический орнамент создается благодаря способу монтажа разных по размерам и цветам элементов. Модульный паркет – это упрощенный художественный, только узор создается на каждом отдельном модуле. Обычно они представлены одинаковыми по размеру большими квадратами с повторяющимся орнаментом.

Каждый из перечисленных видов достоин внимания.

Преимущества и недостатки паркета

Как и любое напольное покрытие, паркет имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества:

Хорошая тепло- и шумоизоляция, благодаря толщине паркетной доски. Экологичность и безопасность. Это натуральная древесина, которая не навредит здоровью и имеет приятный запах натурального дерева. Внешний вид. Паркет повторяет красивый узор дерева, который никого не оставит равнодушным. Универсальность. Подходит практически любому интерьеру.

Недостатки:

Капризность в эксплуатации. Для ухода за паркетом нужны специальные средства. Требуется периодическая полировка. От излишней влаги может разбухать (поэтому не стоит на него разливать воду или мыть с большим количеством воды), а от холода и сухости — трескаться. Нежность материала. Его легко испортить: поцарапать или продавить тяжелой мебелью. Легкие царапины можно скрыть с помощью полировки. Стоимость материала и монтажа. Самостоятельную укладку пола произвести будет проблематично, лучше обратиться к специалистам. Может скрипеть, если установлен неправильно. Причиной может быть также разбухание или усыхание паркета.

Разновидности древесины

В зависимости от используемого вида покрытия, меняется степень деформации от влажности и устойчивость к механическим нагрузкам.

Дуб долговечен и подойдет для разных помещений. Благодаря четкой структуре, он отлично вписывается во многие пространства. Тик обладает устойчивостью не только к влажности и нагрузкам, но и к насекомым и грибку. По этой причине это излюбленное дерево для открытых пространств. Граб – одна из наиболее дорогих пород. Отличается особенной красотой после полировки и повышенной прочностью, но при этом плохо поддается обработке. Дерево венге обладает антибактериальным эффектом. Ясень хорош для помещений с повышенной нагрузкой, устойчив к влаге, но не любит температурных колебаний. Бамбук – экологически чистый, он долго прослужит. Имеет сильный травянистый запах и не переносит циклевки. Бук не терпит воды и высоких температур, зато легко поддается обработке. Клен устойчив практически ко всему. Недостаток – через пару лет дерево начинает понемногу темнеть.

Цвет паркета

Цвет напольного покрытия должен сочетаться с дизайном. Радует то, что все они природные. И даже желтый, розовый и красный будут прекрасно сочетаться.

Темные тона выглядят богато и эффектно, однако, с ними следует быть предельно осторожным. На темном полу будет заметен мелкий мусор и пыль, поэтому будьте готовы к ежедневной влажной уборке. Зато сколы, мелкие царапины и трещины легко скрыть специальными восками, если текстура матовая. Глянцевая же выдает все видимые недостатки сразу.

Еще один нюанс – зрительное уменьшение площади пространства. Черный пол визуально сужает пространство, поэтому не рекомендуется укладывать его на и без того маленьких площадях. Или постарайтесь чередовать темные элементы с более светлыми.

Темный лаковый паркет хорошо отражает свет, поэтому часто используется и в небольших, но с достаточным количеством световых источников, помещениях.

Совсем другое дело – светлые оттенки. Они способны расширить и оживить даже крохотное безликое пространство, особенно, если поверхность лакированная. Она будет отражать солнечные блики, создавая иллюзию водной глади.

Главное – подобрать все правильно в соответствии с освещением.

Холодные тона, которые свойственны ясеню, грабу и клену хорошо впишутся туда, куда почти все время падают солнечные лучи. Если же мало природного света, то выбирайте более теплые (ольха, бук).

Также учитывайте яркость мебели. Хорошо смотрятся как похожие лаги, так и контрастирующие. При создании контраста не переусердствуйте: используйте не более 3 основных цветов.

Если со временем оттенок перестал вас устраивать, можно его немного изменить или освежить при помощи специального масла, лака или морилки. Но вначале попробуйте состав на незаметном участке.

Паркет в интерьере

Гостиная

Паркет в гостиной должен сочетаться со стилем, цветами и мебелью.

Несмотря на то, что природные тона подойдут для любого помещения, для гостиной лучше остановиться на элементах с узором. И чем больше комната, тем богаче узор.

Что касается функциональности, для гостиной подбирайте материал с максимальной устойчивостью к механическим повреждениям.

Кухня

Несмотря на то, что большинство хозяек предпочитает видеть плитку, так как она более практична, паркет на кухне с каждым днем также набирает популярность.

Для кухни подбирайте древесину, которая обладает повышенной устойчивостью к влаге и температурным колебаниям. Хорошо подойдет тик, дуб, граб и венге.

В идеальном варианте элементы должны скрепляться замковым соединением. Наличие даже небольшого количества клея приведет к невозможности замены отдельных частей пола, если возникнет такая необходимость.

Многие предпочитают в кухне покрывать лаги лаком, и делают правильно. Дополнительно защищенная древесина сможет прослужить дольше, да и слой лака при необходимости можно будет обновить. Главное, состав нужно выбирать качественный.

Спальня

Напольное основание спальни должно настраивать на отдых и не пестрить рисунками. Чтобы интерьер не выглядел скучным, пусть паркет в спальне будет содержать в себе 2-3 полутона.

Учитывайте предполагаемую нагрузку. Если в комнате много тяжелой мебели, то и материал следует выбрать более устойчивый. Но практика показывает, что даже одна двуспальная кровать уже дает немалую нагрузку, поэтому учитывайте этот параметр в первую очередь.

Детская

Выбирая паркет в детскую не забывайте, что в этом помещении могут происходить непредсказуемые ситуации. Ребенок случайно может пролить воду, уронить тяжелый предмет, испачкать. Соответственно, главными критериями являются влагостойкость и текстура поверхности.

Большую роль играет и экологичность. Отдайте предпочтение лагам минимально обработанным различными составами, но максимально гладким. А также позаботьтесь, чтобы они примыкали друг к другу достаточно плотно.

Что касается цвета, то здесь можете дать волю фантазии – дети любят все яркое и необычное.

Ванная

Вопреки бытующему мнению о том, что паркет для ванной совершенно неуместен, специалисты утверждают, что при правильно выполненной работе и грамотно подобранным материалам полы будут служить много лет.

Остановите свой выбор на последней разработке ученых – покрытию из мерабу. Волокна в нем расположены друг к другу настолько близко, что они не пропустят даже пар. Это объясняется родиной произрастания – тропиками, где влажность воздуха постоянно превышает 80%.

Заранее позаботьтесь о защите швов: покупайте только специальный клей, тщательно подготавливайте основание перед работой. А места у стен обязательно заполняйте качественным водостойким герметиком.

Паркет в различных стилях интерьера

Если вы приверженец определенного стиля, то вам точно будет интересен вопрос грамотно подобранного напольного основания, которое бы вписалось в общий дизайн. Остановимся на самых популярных направлениях на сегодня – классическом, скандинавском, этно, ар-деко и хайтеке.

Чтобы сделать ар-деко более интересным, применяйте яркое дерево, которое выделится на фоне предметов и текстиля. Главная нотка этого направления – индивидуальность. Для холодного хайтека отлично подойдут светлые лаги без рисунка или с незначительными естественными выделяющимися древесными волокнами. Текстуру лучше выбирать матовую – это частично устранит холодность и угловатость. В этно направлении замечательно впишется и экзотическая порода древесины. Можно остановить выбор и на более тривиальной, но пусть она будет несветлой. Это придаст интерьеру завершенность, создаст атмосферу загородного уюта. Скандинавский стиль подразумевает использование исключительно светлых природных оттенков, поэтому серые и приглушенные песочные тона, едва отличающиеся от белого, подойдут в самый раз. Художественный рисунок здесь неуместен, а вот выделяющиеся древесные волокна придадут еще большего уюта. В классическом направлении замечательно смотрится дуб или ольха темных насыщенных оттенков. Остановите выбор на модульном варианте, штучном или художественном – это привнесет нотку королевского благородства.

Что касается остальных направлений, учитывайте, в первую очередь, мебель и общее освещение при выборе доски.

Идеи укладки в интерьере

Существует 5 основных способов укладки:

Укладка палубой подразумевает монтаж по прямой линии, по диагонали или вразброс с определенным сдвигом;

Укладка елочкой позволяет создать максимально прочно скрепленное основание практически без щелей;

Укладывание лесенкой немного сложнее, такой прочности не дает, зато паркет в интерьере смотрится гармоничнее, визуально удлиняет комнату;

Укладка квадратиками, или вьетнамка, позволяет зрительно увеличить площадь, создав при этом красивый симметричный рисунок;

Выкладывание красивого орнамента у стен (фриза), что является украшением всей комнаты;

Выкладывание плетенкой дает возможность использовать разные оттенки, что увеличивает сходство с плетением из лозы.

Совсем необязательно зацикливаться лишь на одном способе монтажа досок. Грамотные комбинации и мелкие вставки позволят создать свой оригинальный рисунок на полу.

Уход и эксплуатация

Чтобы паркет служил долгие годы, необходимо за ним ухаживать.

Остановимся на основных правилах эксплуатации.

Каким бы прочным ни был пол, постарайтесь не ронять на него тяжелых предметов и используйте защитные резиновые подножки для мебели. Не стоит допускать частого контакта пола с водой, если речь не идет о водостойком покрытии. Мыть его рекомендуется около 2 раз в месяц специальными средствами, но допустимо хоть каждый день протирать основание влажной хорошо отжатой от воды мягкой тряпкой. Если в доме очень сухо, используйте увлажнители воздуха. Повышенная сухость воздуха, как и его влажность, постепенно приводят к рассыханию и порче полов. Отличным средством по уходу является воск, которым следует тщательно натирать каждую доску раз в 1-2 месяца.

Следование таким простым рекомендациям поможет надолго сохранить поверхность красивой и целой.

Выбирая паркетную доску для дома, необходимо учитывать все нюансы, но все же на первом месте должна стоять экологичность и устойчивость. Отсутствие резкого запаха химикатов, целостность и качественно отделанные края – все это признаки хорошего материала, который не нанесет вреда здоровью и прослужит вам долгие годы.