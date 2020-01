Рассмотрим, как выбрать металлическую входную дверь, её строение и ответственные детали. Так же разберём из чего складывается цена, за что не рекомендуется переплачивать, а на чём нельзя экономить.

Производители предлагают десятки вариантов для панельных и стеклянных конструкций, решеток, боковых фонарей и транцев. Чем сложнее дизайн, тем больше будет стоить дверь. Рассмотрим подробнее каждый из дополнительных параметров.

Помогает держать любую дверь непроницаемой в течение долгого времени. В противном случае вам может понадобиться установить дополнительную защиту, чтобы изолировать квартиру от мусора и сквозняков.

Стеклянные вставки и инкрустирование — это красиво, но они увеличивают стоимость. Если вы покупаете дверь со стеклом или со стеклянными фонарями, обратите внимание на замок с двойным цилиндром. Стеклянные вставки также снижают изоляционную ценность двери (двойное или тройное стекло поможет с этим справиться).

Это горизонтальные и вертикальные детали, которые удерживают дверь. Рельсы и шпильки из твердой древесины могут со временем изгибаться или деформироваться. Ищите рельсы и шпильки из ламинированной древесины, покрытые шпоном, что обеспечивает наибольшую устойчивость к деформации.

Почти ни одна другая часть вашего дома не задействуется так часто, как входная дверь. Соответственно и ломается она чаще других дверей. В хрущевках, например, двери в кладовую не меняются десятилетиями, так как открываются пару раз в год.

У входных дверей есть огромный выбор вариантов, как по стилю (обшитые панелями, двойные, арочные), так и по конструкции (дерево, стекловолокно, металл). Рассмотрим подробнее стилистику, плюсы и минусы каждого вида.

Ваша входная дверь должна гармонично сочетаться с остальной частью вашего дома. Но вы можете воспользоваться возможностью, чтобы этот элемент подчёркивал индивидуальность.

Традиционный тип? Может быть, классическая дверь с шестью панелями подходит лучше для вашего интерьера? Более причудливый? Возможно, арочные двери с витражами. Каждый найдет что-то на свой вкус, не стесняйтесь выражать себя.

Чем больше украшений находится на поверхности двери, тем менее прочной она будет, поэтому не стоит злоупотреблять большим количеством неметаллических включений, особенно тех, которые проходят насквозь.

Стандартные размеры двери — длина 2070 мм и ширина 1370 мм. Если дверь выше и шире, необходимо обеспечить надёжно защищенный центр (самое слабое место в большинстве дверей). Толстая дверь — это увеличенный вес, что не всегда подойдёт покупателю, поэтому не рекомендуется выходить за рамки дверного проема.

Большинство современных дверей изготавливаются из дерева, стекловолокна или стали.

Дерево. Ничто не сравнится с естественной красотой дерева. Поскольку древесина чувствительна к влаге и солнцу, ее состояние следует проверять не реже одного раза в год.

Современные деревянные двери, как правило, представляют собой сэндвич из шпона поверх деревянного или стального сердечника (чтобы снизить стоимость и минимизировать коробление). Тем не менее, такие двери являются элегантным и изысканным решением.

Стекловолокно. Стеклопластиковые композитные двери доступны и долговечны. Они могут годами обходиться без ремонта и реставрации, поэтому они особенно хорошо подходят для суровых климатических условий. Как правило, у стеклопластиковых дверей вспененный сердечник, который является отличным изолятором.

Сталь. Сталь прочная, не трескается и не деформируется, но может быть погнута. Незначительные повреждения можно исправить с помощью комплектов для ремонта кузова автомобиля (отрихтовать), но большие вмятины могут потребовать замены.

В зависимости от сердечника стальная дверь может иметь высокую энергоэффективность. Сталь проводит температуру, поэтому ее производительность не будет оптимальной в экстремальных климатических условиях.

Как и большинство инвестиций в ваш дом, когда вы покупаете входную дверь, есть первичные и последующие затраты. Убедитесь, что вы хорошо осведомлены об энергоэффективности, требованиях к техническому обслуживанию и ожидаемом сроке службы выбранной двери. Все эти вещи влияют на долгосрочную стоимость обслуживания.

Какую бы дверь вы ни выбрали, используйте цвет, фурнитуру и аксессуары как в прихожей, чтобы сделать максимально подходящей интерьеру.

Данный параметр как раз и влияет на комфорт и удобство. Представьте себе обыкновенную тонкую металлическую дверь из подъезда старой хрущевки и толстую дверь банковского сейфа.

Первая выглядит ветхой, но открывается легко, вторая же прочная, но будет сильно разгоняться при открывании и закрывании. Некоторые бронированные входные двери так же очень тяжёлые и медленные, поэтому нужно выбирать золотую середину.

Рёбра жесткости — это скелет вашей двери. Чем из больше, тем лучше, так как они не позволяют использовать слабые места двери, равномерно распределяя нагрузку. Они могут быть расположены в любом направлении, даже в форме буквы Z, чтобы злоумышленники не смогли определить брешь в металле.

За каждое ребро придётся доплатить, а армированные двери с бронировкой — удовольствие не из дешёвых, поэтому заранее определите, сколько готовы отдать за дверь и свою безопасность.

Это отдельная функция, которая устанавливается далеко не на все двери подряд, тем не менее, она помогает сделать проживание в доме комфортнее. Поскольку дверь железная, она отлично проводит тепло и поглощает его, следовательно, помещение, нагретое извне, охлаждается через дверь. Единоразовая доплата за теплоизоляцию поможет снизить ежемесячные расходы на отопление.

Звук — ещё один фактор, который сильно влияет на комфорт. Чтобы изолировать помещение от шума, потребуется приобретать акустический поролон, который стоит намного дороже, чем звукоизоляционная отделка двери, поэтому нужно решать ещё до покупки, так ли важна изоляция и стоит ли за неё платить сверх нормы.

Исключительно декор-составляющая, которая практически не играет никакой важной роли. Для эстетов, которые ценят внешний вид и дизайн — это обязательная графа расходов, так как можно сделать любой рисунок и любой узор из всех возможных материалов.

Ответственная конструкция, которая может полностью нивелировать преимущества хорошего замка и плотной структуры, если удастся снять с них дверь. Некоторые петли имеют особую структуру с внутренним локом, который нельзя открыть снаружи. Так же на них есть крепления, помогающие прочнее соединить её со стеной.

Очень немногие замки хорошо справляются со своей задачей, хотя производители обещают обратное.

Обыкновенная аккумуляторная дрель откроет 65% замков за 2 минуты. При этом, некоторые замки, которые не поддались, останутся навсегда испорченными.

Все замки поставляются с накладной планкой, которая крепится к дверному косяку. Но многие из них имеют короткие винты, которые фиксируют только косяк, а не каркас. Сопротивление ударам большинства замков значительно улучшается, если заменить пластинку с 3-дюймовыми винтами и коробкой. Замок должен быть безопасным без необходимости покупать запасные части.

Дверные замки со встроенной клавиатурой удобны. Эти модели позволяют создавать коды доступа для временного доступа гостей и посетителей, которые можно удалить, когда доступ больше не требуется, без необходимости менять замок или вызывать слесаря.

Этот процесс еще проще с интеллектуальными замками, большинство из которых позволяет создавать и удалять электронные ключи со своего смартфона. Но многие из этих высокотехнологичных замков по-прежнему подвержены тактике взлома, такой как бурение и врезка.

Наилучшим решением будет магнитный замок со сканером отпечатка пальцев или с перфокарты. Такой замок можно встретить на домофонах. Его не открыть без ключа, сколько бы силы не прикладывал злоумышленник.

На случай аварийного отключения света в таких дверях присутствует система блока, которая закрывает дверь так, что открыть её можно только при помощи ключа, тем самым исключая шанс внезапного ограбления.

Рассмотрим официальную международную таблицу стандартов.

Она отлично иллюстрирует прямолинейную зависимость уровня взлома и степени защиты дверей. Конечно, большинству читателей не стоит бояться наряда ОМОНа, который распилит дверь болгаркой и выбьет тараном, однако с каждым годом грабители находят всё новые и новые способы проникать в чужие квартиры без шума и следов, поэтому нужно обезопасить себя по максимуму.

Размеры двери 2070 мм на 1370 мм. Есть и нестандартные размеры, в том числе и для сдвоенных дверей, но подавляющее большинство моделей на рынке регулируется этим стандартом.

Пятёрка лучших в этом году:

Все эти производители являются самыми крупными и зарекомендовавшими себя.

У производителя должна быть лицензия на продажу товара, гарантия на саму дверь и на установку (если её производят сотрудники). Это показатель зрелости фирмы и её стабильной позиции на рынке.

По-настоящему хороший сервис сможет сделать металлические двери на заказ с любой конструкцией и отделкой. Если фирма не в состоянии выполнить ваши требования, нужно найти другую, так как в больших городах только продвинутые фирмы способны конкурировать за первенство, предоставляя полный спектр услуг и предложений.

Надеемся, инструкции и факты выше помогли разобраться с устройством дверей, плюсами и минусами разных конструкций, а как выбрать металлическую дверь в квартиру решайте, отталкиваясь от нашей теоретической базы.

Мой дом — моя крепость, а входная дверь — это ворота в замок. Если экономить на ней, то материальные блага и безопасность жильцов будет под угрозой, поэтому так важно сделать правильный выбор.

