Всех людей, особенно тех, кто живет в мегаполисе, тянет ближе к природе. И, наверное, именно поэтому природные мотивы так часто можно увидеть в интерьерах многих квартир. И особой популярностью пользуется флористическая тема. Ведь именно цветы помогают создать в квартире райский уголок и атмосферу вечного лета. А этого так не хватает в северных широтах. Разберемся, как же правильно создать цветочный декор своими руками.

Идея украшать жилище цветами и флористическими мотивами, конечно, не нова. Известно, что уже в Древнем Китае в комнатах можно было увидеть не только украшения из натуральных растений, но и цветы, сделанные из бумаги или шелка. За века техника изготовления цветочных украшений интерьера продвинулась далеко вперед. В магазинах для творчества можно найти различные материалы, которые могут сделать квартиру, похожей на оранжерею.

Самые красивые украшения, конечно, получаются из натуральных цветов. Но они так быстро увядают, что такой прием используют только для создания праздничной атмосферы на различных мероприятиях, например, на свадьбах.

В квартирах главным украшением по-прежнему остаются живые растения в горшках, также дизайнеры создают различные композиции из засушенных бутонов и искусственных цветов, дополняя их свечками, шишками и другими природными материалами.

Такие украшения прекрасно смотрятся на обеденном столе, на других поверхностях на кухне, а также их можно поставить на подоконники. Однако более убедительно будут смотреться не засушенные растения, а цветы из бумаги или ткани, иногда их очень трудно отличить от настоящих.

Из цветов, сделанных собственноручно, можно не только составлять композиции, но и делать целые полотна, гирлянды или подвески. Также их можно прикреплять к элементам текстиля и другим поверхностям. Самыми популярными материалами являются ткань и бумага.

Вот несколько идей, как можно сделать бутоны.

Для того чтобы создать такие элементы декора, потребуется совсем немного времени. Чтобы сделать бутон, необходимо взять прямоугольный отрезок гофрированной ткани и сложить его гармошкой. Чем длиннее будет кусочек, тем пышнее получится цветок.

После этого необходимо перетянуть гармошку посередине нитками, а затем сложить получившуюся фигуру вдвое. Свободным концам необходимо придать с помощью ножниц полукруглую форму. Остается только расправить ткань, чтобы получился пышный цветок. По такому же принципу можно сделать бутоны из гофрированной или папиросной бумаги.

Если под рукой не окажется упаковочной или дизайнерской бумаги, можно использовать старые журналы или ненужные книги. Бумагу нужно разрезать по спирали, а затем склеить так, чтобы получился бутон. Такие украшения можно побрызгать спреем с блестками, обвести по контуру фломастером или разукрасить акварелью.

В магазинах можно найти бумажные формы для выпечки, и из них также могут получиться яркие цветы. Для этого потребуется проволока, на которую по очереди нужно будет нанизать формочки различных размеров. Если не требуется стебель, то проволокой можно закрепить бутон с обратной стороны, а если он нужен, то нужно обмотать проволоку зеленой бумагой или скотчем зеленого цвета.

Украсить интерьер можно текстилем с цветами. И для этого не нужно покупать вещи с принтом, можно прикрепить декоративные бутоны к любым деталям из ткани.

Диванные подушки должны нести, в первую очередь, декоративную функцию, поэтому их смело можно украшать огромными соцветиями, розами или ромашками, сделанными из различных видов ткани. Серединки и лепестки при желании можно украсить бусинками, пуговицами или стразами.

Декорировать шторы, например, на кухне, можно маленькими цветочками. Они могут быть сшиты из лоскутков, сделаны из атласных лент, или связаны крючком из пряжи. Также можно сделать большие цветы, прикрепить их к зажимам для штор и собирать занавески по краям окна. В помещении, где окна не требуется завешивать, можно сделать шторы из цветочных гирлянд.

Уместно также украсить цветочными элементами различные покрывала, например, на кровати, где никто не сидит в дневное время. Также можно сделать накидки из вязаных цветов, или бутонов, изготовленных из разноцветной ткани.

Тем, кто не хочет использовать лишние детали в оформлении интерьера, можно посоветовать украсить цветами только одну стену в помещении. Для этого можно использовать цветы, сделанные из любых материалов, но следует учитывать, что если стена обклеена бумажными деталями, то на нее не должна попадать вода. Выгодно цветочные элементы смотрятся на стенах, выкрашенных в белый цвет и пастельные тона.

В гостиной или, например, в спальне, можно обклеить поверхность фигурами, выложенными из огромного количества небольших бутонов. Такие элементы можно прикреплять на строительную ленту или двусторонний скотч.

Интересно смотрятся объемные бумажные цветы с рифлеными лепестками, или элементы, собранные из сложенных пополам сердечек.

Также можно сделать лепестки из тонких полосок, вырезанных из плотной бумаги.

Дизайнеры предлагают сделать декор стены цветами своими руками, используя рамы. Сначала необходимо развесить рамки в определенном порядке, а затем заполнить пространство внутри них искусственными цветами. Можно также обклеить рамки по периметру.

Можно также повесить на стене белые панно и приклеить на каждое из них по несколько цветов.

Чтобы украсить стены, дизайнеры часто прибегают к услугам художников. На стенах рисуют огромные маки, розы, или просто абстрактные бутоны растений.

Также изобразить цветочный узор на стене можно с помощью трафарета и краски в баллончике. В крайнем случае, можно приобрести специальные наклейки на стены в виде цветов.

Если изображение цветов необходимо нанести на различные предметы или мебель, можно использовать технику декупаж. Такой прием создаст эффект нарисованной красками картинки.

Для того чтобы украсить вещь, необходимо сначала найти изображение подходящих цветов. В магазинах можно найти специальные салфетки для декупажа, но можно просто вырезать цветы из какого-нибудь дачного журнала.

Суть работы довольно проста: сначала вещь реставрируется, затем покрывается краской, а когда она высохнет, то приклеиваются цветы. Затем с помощью специальных растворов, придается эффект «старой вещи», а в завершение результат закрепляется лаком.

Цветочный декупаж уместно смотрится на предметах мебели, а также на различных шкатулках, коробочках и на декоративной посуде.

Цветочный декор своими руками будет смотреться в любом помещении, но стоит учитывать, что он подходит не ко всякому интерьеру. Но есть такие стили, где без изображения бутонов не обойтись.

Интерьер, оформленный в таком стиле, требует использования всевозможных женских вещиц, расписанных цветами. Чаще всего это розочки, они уместно будут выглядеть как в текстиле, так и в виде аппликации на стену. Не обходится этот стиль и без мебели с цветочным декупажем.

В этом случае необходимо использовать изображение лаванды. Это могут быть вышитые растения на полотенцах или подушки, а также композиции из искусственных цветов. Также можно использовать ромашки, веточки мимозы и другие полевые цветы, изготовленные своими руками.

Символ Страны восходящего солнца – сакура. Поэтому нежные розовые цветы можно клеить на стену, где нарисовано черное дерево. Также можно расписать такими цветами ткань и натянуть ее на раму.

Это самый приближенный к природе стиль. В оформлении интерьера не обойтись без комнатных растений. Дополнить картину можно и искусственными цветами, желательно, чтобы они были светлых оттенков.

Вопреки стереотипам, декор цветами можно использовать не только в помещениях, где живут девушки и женщины. Очень экстравагантно цветы темных оттенков необычной формы будут смотреться в интерьере комнаты любого холостяка. Но и в том, и в другом случае, следует позаботиться о том, чтобы в помещении был свежий запах, можно применять специальные ароматизаторы, ведь иначе не получится создать в квартире соответствующую атмосферу.

