Ламинат для дома или квартиры: какой класс лучше выбрать?

За счет своих отличных эксплуатационных параметров ламинат уже не один год остается одним из самых популярных напольных покрытий. Его можно использовать в помещениях с различным уровнем проходимости, но только при условии правильного выбора класса материала.

Класс износоустойчивости ламината – ключевой параметр его выбора. Он напрямую определяет реальный срок службы напольного покрытия. В результате многократных испытаний было выявлено, что оптимальными для эксплуатации в жилых помещениях являются покрытия с классом износоустойчивости равным или выше 31.

Ламинат 31 класса – недорогое и практичное решение для комнат с небольшой интенсивностью проходимости. Продолжительное время он сможет прослужить в спальне. Покрытие 32 класса можно использовать для любой жилой комнаты. Минимальный срок его службы даже при значительных нагрузках составляет 15-20 лет.

Толщина ламината 31 и 32 классов, представленного в ассортименте магазина https://www.laminat-msc.ru/catalog/laminat/kronospan/, варьирует от 7 до 8 мм. Специалисты считают этот показатель оптимальным, поскольку он обеспечивает покрытию необходимый уровень прочности и отличные звукоизоляционные характеристики.

Ламинат 33 класса в жилых помещениях используют реже, его целевое предназначение сводится к эксплуатации на коммерческих площадях. Но выбор в пользу такого покрытия сделать можно, если в доме есть комнаты с очень интенсивной проходимостью – коридор, кухня или гостиная.

Чем авторитетнее, известнее производитель, тем более качественное напольное покрытие на рынок он выпускает. Вся сложность заключается в достоверном определении уровня «серьезности» каждого из брендов. Подсказкой легко станет перечень компаний, включенных в ассоциацию EPLF. Бренды, которые в нее входят, гарантированно поставляют своим потребителям качественный и долговечный ламинат.

Членами ассоциации являются не только заграничные бренды, предлагающие покрытия по достаточно высоким ценам. Достойно им альтернативой является ламинат отечественных производителей – Krontex, Kronospan и Tarkett. Ассортимент российских компаний постоянно расширяется за счет новых позиций, а современное оборудование позволяет выводить качество продукции на все более высокий уровень.

