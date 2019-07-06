Ламинат для дома или квартиры: какой класс лучше выбрать?

Как выбрать ламинат для дома и квартиры

За счет своих отличных эксплуатационных параметров ламинат уже не один год остается одним из самых популярных напольных покрытий. Его можно использовать в помещениях с различным уровнем проходимости, но только при условии правильного выбора класса материала.

Износоустойчивость ламината – какой она бывает?

Класс износоустойчивости ламината – ключевой параметр его выбора. Он напрямую определяет реальный срок службы напольного покрытия. В результате многократных испытаний было выявлено, что оптимальными для эксплуатации в жилых помещениях являются покрытия с классом износоустойчивости равным или выше 31.

Ламинат 31 класса – недорогое и практичное решение для комнат с небольшой интенсивностью проходимости. Продолжительное время он сможет прослужить в спальне. Покрытие 32 класса можно использовать для любой жилой комнаты. Минимальный срок его службы даже при значительных нагрузках составляет 15-20 лет.

Толщина ламината 31 и 32 классов, представленного в ассортименте магазина https://www.laminat-msc.ru/catalog/laminat/kronospan/, варьирует от 7 до 8 мм. Специалисты считают этот показатель оптимальным, поскольку он обеспечивает покрытию необходимый уровень прочности и отличные звукоизоляционные характеристики.

Ламинат 33 класса в жилых помещениях используют реже, его целевое предназначение сводится к эксплуатации на коммерческих площадях. Но выбор в пользу такого покрытия сделать можно, если в доме есть комнаты с очень интенсивной проходимостью – коридор, кухня или гостиная.

Как выбрать надежного производителя ламината

Чем авторитетнее, известнее производитель, тем более качественное напольное покрытие на рынок он выпускает. Вся сложность заключается в достоверном определении уровня «серьезности» каждого из брендов. Подсказкой легко станет перечень компаний, включенных в ассоциацию EPLF. Бренды, которые в нее входят, гарантированно поставляют своим потребителям качественный и долговечный ламинат.

Членами ассоциации являются не только заграничные бренды, предлагающие покрытия по достаточно высоким ценам. Достойно им альтернативой является ламинат отечественных производителей – Krontex, Kronospan и Tarkett. Ассортимент российских компаний постоянно расширяется за счет новых позиций, а современное оборудование позволяет выводить качество продукции на все более высокий уровень.

The following two tabs change content below.
My Instagram profile

Ксения

Создатель сайтаDekoDiz.ru
Основатель журнала, блогер, коуч. Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.
Связанные статьи

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о




Рекламодателям | Авторам и дизайнерам | Политика конфиденциальности
Россия, г . Москва ©2015-2018 DekoDiz — интернет журнал о дизайне интерьера.
Копирование материалов разрешено с указанием прямой индексируемой ссылки на источник
Создание и продвижение сайтов GOadvance

Свяжитесь с нами

Если вы хотите предложить сотрудничество или у вас есть идея, отправьте нам сообщение

Sending

Введите данные:

Forgot your details?