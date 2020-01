Turri – обзор известного итальянского бренда

Компания Turri является одним из лидеров в сфере производства элитной мебели. В списке заказчиков числится дворец короля Свазиленда и гостиница «Украина», расположенная в Москве. К особенностям продукции компании относится безупречное качество, а также индивидуальный подход к пожеланиям клиентов. Марка Turri занимается не только изготовлением мебели в соответствии с определенными параметрами, но и создает интерьеры «под ключ».

Компания была основана в Италии более 100 лет назад. В 1925 году Пьетро Турри создал марку, которая всего за 50 лет достигла лидерских позиций на рынке. Наличие собственной философии, высокое качество продукции и оригинальный дизайн являются залогом успеха компании. Turri предлагает мебель традиционно в двух стилях — классическом и современном.

Большую роль в аутентичности бренда играет ручная работа. В процессе производства мягкой и корпусной мебели применяются уникальные техники и лучшие материалы. Создание каждой модели — результат кропотливого труда и истинного мастерства.

В изделиях итальянской марки соединяются материалы:

Мастера искусно применяют техники окрашивания, характерные для мебели начала 19 века. Каждое изделие — настоящий шедевр по всем параметрам: исполнению, дизайну и форме.

Каждая коллекция итальянского бренда Turri имеет собственную концепцию. В линейки включены варианты оформления комнат различного назначения, в том числе гостиные и спальни.

Мебель для гостиной из коллекции Vogue отличается приверженностью к изяществу классицизма. Сочетание с актуальным сегодня минимализмом привело к появлению простых по форме моделей. Роскошь проявляется в деталях: фактурных вставках кожаных обивок, мраморных элементах, расписных фрагментах, позолоченных металлических частях изделий.

Ценителям стилей барокко и классицизм понравится коллекция Bovary. Мебель для спальни отличается обилием позолоты, изысканных декоративных элементов и использованием лучших тканей. Растительные узоры являются результатом искусной ручной работы, облицовка выполнена из золотой фольги.

Цветовая гамма мебели для спальни выдержана в пурпурных, бежевых оттенках и отличается благородством, своеобразной эстетикой и ноткой кокетства. В центре внимания — просторная кровать с красивым «королевским» изголовьем.

Одной из наиболее изысканных коллекций мебели Turri является Noir. Дизайнеры вдохновились стилем ар-деко, известным своей роскошью и приверженностью к оригинальности.

В результате в коллекции помимо элегантности 1920-х годов отчетливо заметна собственная философия бренда. Ретро выглядит удивительно актуально и открывает новый взгляд на мир роскоши.

В качестве материалов отделки использованы:

Предметы мебели отличаются характерной для ар-деко лаконичностью форм, функциональностью и эргономичностью.

Самостоятельный выбор мебели требует значительных временных затрат и безупречной осведомленности об определенном интерьерном стиле. Правильным выбором станет обращение к профессионалам.

В салоне ID Collection, совместно с которым была подготовлена данная статья, эксперты помогут подобрать аксессуары и мебель для комнаты в соответствии с концепцией проекта. Собрать весь комплект возможно за один визит. Клиент может выбрать один из офисов ID Collection, расположенных в Москве и области.

